醫療收費改革︱急症室求診人次減近 15% 非緊急個案下跌逾三成︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】公營醫療收費改革今年 1 月 1 日起正式實施，公立醫院急症室除危殆及危急病人可獲豁免收費外，其餘病人收費上調至 400 元。醫務衞生局局長盧寵茂回覆立法會議員質詢表示，截至 1 月 25 日，急症室求診總人次為 119,733 人，較去年同期減少近 15%。其中非緊急個案跌幅最為顯著，減少超過 30%，而次緊急個案亦下跌超過 20%。

根據當局數據，獲豁免收費的危殆及危急類病人，求診人次較去年同期上升 4.8%。需要付費的緊急病人則減少 7.2%。至於次緊急及非緊急個案，跌幅最為明顯，當中非緊急病人求診人次下跌逾三成，次緊急個案亦較去年同期減少逾兩成。

廣告 廣告

在服務表現方面，被分流為緊急類別的病人，於 30 分鐘內獲得診治的服務承諾達標率，由 78.3% 提升至 86.9%，平均等候時間由 25 分鐘縮短至 20 分鐘。整體急症室求診人次中，次緊急及非緊急病人所佔比例，由 54.0% 下調至 49.6%，相關病人的平均等候時間，亦由 144 分鐘減至 120 分鐘。

82% 減免申請個案當日獲批

醫務衞生局局長盧寵茂表示，截至本月 25 日，醫管局已批出 107,865 宗醫療費用減免申請，當中 56,862 宗屬「有條件減免」。整體獲批宗數，已遠高於以往每年約 14,000 名病人獲批減免的水平。

他指出，在已批核的申請中，平均約 82% 個案可於遞交申請當日獲批，部分醫院聯網即日獲批比例更超過 90%，並可即時發出醫療費用減免證明書。最新數據亦顯示，醫管局每日平均接獲的減免申請宗數，已由高峰期超過 5,900 宗，回落至約 4,800 宗。