醫療直升機墜毀加州沙加緬度高速公路 驚人畫面曝光

（法新社華盛頓6日電） 美國媒體報導，一架醫療直升機今天在加州沙加緬度（Sacramento）高速公路墜毀，3名傷者情況危急。地方當局表示，緊急應變人員已封鎖部分車道。

這起事故發生在今晚7時過後（台北時間7日上午10時），地點在50號高速公路東向車道、接近豪大道（Howe Avenue）路段。

飛行追蹤資料顯示，這架直升機飛離加州大學戴維斯分校醫學中心（UC Davis Medical Center）僅數分鐘便墜毀。

沙加緬度消防局對美國有線電視新聞網（CNN）說，機上有一名飛行員、一名護理師與一名急救員，3人傷勢嚴重。

當局表示，直升機墜毀時，機上並無患者，這起事故也未波及任何地面車輛。

根據社群媒體流傳的影片，這架直升機在一排車輛上方盤旋，隨後墜毀在中央分隔島旁，冒出大量濃煙。

媒體引述消防人員的話報導，現場民眾協助救難人員抬起直升機，救出卡在直升機殘骸下方的傷者。

加州公路巡警（CHP）南沙加緬度分局表示，50號高速公路東向車道及兩處匯入這條高速公路的匝道已封閉，「尚未確定何時重新開放」。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，墜機原因仍在調查中，沙加緬度郡警長辦公室表示正在協助公路巡警單位進行調查。

CNN報導，美國聯邦航空總署（FAA）紀錄顯示，這架直升機隸屬於REACH空中醫療服務公司（REACH Air Medical Services）。

REACH母公司「全球醫療應變」（Global Medical Response）表示，公司已知悉這起事故，正著手確認詳情，以及機組人員的狀況。（編譯：劉文瑜）