醫療衞生總開支升至2512億元 人口老化帶動公共醫療支出上升

【Now新聞台】醫務衞生局公布，2023/24年度本地醫療衞生總開支上升至2512億元，其中公共醫療開支增逾1成。當局指，同人口老化、長者高度倚賴公營醫療有關。

最新的醫療衞生總開支出爐，與2022/23年度比較，撇除新冠疫情相關開支，2023/24年度的總開支增加近200億元，至2512億元，升幅為8.6%，當中逾半為公共醫療衞生支出，較上年度升超過1成，到1301億元；醫療衞生總開支佔本地生產總值8.3%，而私人醫療支出亦升75億元。

廣告 廣告

人均醫療開支十年間升超過八成，至3.3萬元，其中公共醫療衞生支出相對本地生產總值百分比，是十年前的1.5倍。當局指，人口老化是帶動開支上升的主因。

醫務衞生局副秘書長胡偉文：「老人家可能醫療成本比年輕人高，用床的機會亦較多，所以隨著人口老化，其實醫療開支增加難免有這個趨勢，但這趨勢會如何走向？快與慢？有多高或多少呢？其實很多大環境影響，包括香港未來人口結構、經濟的發展。」

公立醫院明年起上調藥物收費及急症室等費用，每名病人全年收費上限為1萬元。當局指，調整收費對增加收入作用不大。

胡偉文：「公營醫療的收費改革、資助的水平，的確現在差不多是97.6%，將來改革之後大約是94%左右。我們額外收到這些收入，全數會投入到公營醫療系統中，所以政府整體的開支其實不會因為這樣而有任何削減。我們希望透過改革，系統上令到我們的資助是更加精準幫助到有需要的人。」

胡偉文指，醫療保險佔私人醫療開支比例上升，期望明年透過法例提高私營醫療服務收費水平的透明度，配合自願醫保計劃，更多人選擇使用私營服務。

基層醫療的開支佔經常性醫療開支近三成，是十年來最高。當局指，長遠目標將基層醫療與專科等第二及第三層醫療達至4比6，但目前不設時間表。

#要聞