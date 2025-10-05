從點心車到教育城：金鐘名都酒樓光榮轉身
醫管局中秋前夕辦中秋節慶祝活動 與未能出院病人迎佳節
明日(6日)是中秋節，部份病人未能出院與家人團聚，為了照顧這班病人的需要，醫管局特別花心思與病人一起迎佳節，讓公立醫院瀰漫着節日的歡樂氣氛。同公立醫院都舉行了中秋節慶祝活動，包括為兒科病人親手製作豆沙及紫薯月餅，亦向長者病人送贈月餅，送上祝福，以及在醫院內設置特別的中秋花燈裝飾，讓醫護人員、病人和家人可以一同「打卡」留念。醫患也可以在佳節團團圓圓，聚首一堂。
醫管局祝願所有病人早日康復，中秋節快樂。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/醫管局中秋前夕辦中秋節慶祝活動-與未能出院病人迎佳節/605848?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
