醫管局初生嬰兒免費篩查擴展至私院 檢驗30種代謝病 陸續有私院加入(陳佩彤報道)

【Now新聞台】醫管局將初生嬰兒免費篩查計劃擴展至私家醫院，現時有兩間參與，抽血檢驗多種早期沒有病徵的遺傳病或罕見病，讓確診嬰兒及早接受治療。

初生嬰兒健康最重要，不過部分可治療的遺傳病或罕見病早期沒有明顯病徵。

醫管局2015年推出初生嬰兒篩查計劃，檢驗30種先天性代謝病、脊髓肌肉萎縮症及嚴重聯合免疫缺陷病，六年前在公立醫院恆常化，最近擴展至私家醫院，去年港怡及養和醫院開始參加，預計上半年會有其他私院加入。

計劃下，只要父母其中一方是香港居民就可以免費參與，醫院會在嬰兒出生後24至72小時在腳底抽血，滴在特製試紙卡上，送到香港兒童醫院檢測及跟進，期望及早診斷。

兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生馮卓穎：「小朋友大概數個月大，出生時是一個正常小朋友，這個小朋友不幸地突然昏迷，之後醒來已確診戊二酸血症I型這個罕見病，不幸地腦部及肌肉已有無法修補的損傷，有嚴重智障、無法進食。(有篩查後)已有大概數個小朋友剛出生時已經有診斷，經過治療後，現在一歲多兩歲，是一個很健康、體智發展很正常的小朋友。」

過去十年，局方為約十萬名嬰兒篩查，恆常化後，找到四十多宗個案。

去年起，已為參加計劃的七百多名私院嬰兒檢查，現時部分私院都有提供收費代謝化驗。當局解釋，用公帑資助私院篩查是希望更多嬰兒受惠，否則未來或花費更多。

醫管局質素及安全總監黃立己：「其實不是所有父母都認為值得花這些錢進行篩查，長遠而言亦對香港醫療體系是一個沉重負擔。你試想有一個患代謝疾病的嬰兒，在未病發前沒有好好處理，待他病發後有終身殘廢，要照顧他的成本更高。」

局方稱，部分先天性代謝病較難在產前檢查時發現，因此在嬰兒初生時篩檢最精準，鼓勵父母參與。

