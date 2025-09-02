醫管局建敢言文化 病人組織：還有漫長道路

【on.cc東網專訊】將軍澳醫院兩名醫生涉嫌未經授權閱覽及轉發病人資料被捕。本身是醫委會委員的病人政策連線主席林志釉今日(2日)在一個電台節目中表示，任何人都不應外洩病人資料，一旦需投訴，正確做法應該是向醫委會舉報或透過死因研訊解決。他又認為醫院向家屬的解說較混亂，形成「羅生門」。

對於醫管局新任行政總裁李夏茵早前指任內目標之一是建立「敢言文化」，林志釉指今次問題反映，要落實「敢言文化」還有漫長道路。他認為醫管局過往對醫療事故取態保守，要徵詢家屬意願，再過一段時間才公布，容易令公眾質疑醫管局隱瞞，令體系內的同事難以敢言，亦令市民難以信服。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】