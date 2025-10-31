醫管局披露有護理學生將一段鼻胃管殘留病人體內(梁柏晞報道)

【Now新聞台】醫管局出版新一期風險通報季刊，披露有護理學生曾將一段鼻胃喉殘留病人體內，而護士沒有監督過程，亦沒有檢查好鼻胃喉，直至病人其後照X光時才發現。

新一期風險通報季刊列出公立醫院今年第二季的醫療風險警示事故，當中曾有護士及護理學生疏忽，導致有醫療物料殘留病人體內。

該個案中，一名護士指示一名護理系學生在病人接受內窺鏡吞嚥檢查前移除他體內的鼻胃喉，護士沒有監督過程，抽出鼻胃喉後亦無人檢查它是否完整，直至病人完成內窺鏡檢查，照X光時才發現有部份鼻胃喉殘留體內。

醫管局指，事件顯示須監督護理學生，確保他們護理病人時符合標準，亦須要檢查清楚鼻胃喉是否完整。

季刊亦指出，公立醫院曾發生在錯誤部位做醫療程序的個案。一名有乳癌病史以及有胸腔積液等的病人，需進行程序左右胸都要安插引流管，原本計劃用右胸引流管進行胸膜固定術，這項程序交給另一名醫生，亦在護士協助下在病床邊進行，但床邊的窗簾阻礙了醫護團隊的視力，加上沒有在開始前做好標準的檢查，導致用錯左胸引流管，在手術完成後才發現出錯。

醫管局指，事件顯示醫護人員在進行病床邊的程序前，必須做好必須的檢查。

#要聞