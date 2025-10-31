醫管局披露有護理學生曾將鼻胃喉留在病人體內

【Now新聞台】醫管局出版新一期風險通報季刊，披露有護理學生曾將鼻胃喉殘留病人體內。

該個案中，一名護士指示一名兼職護理學學生在病人接受內窺鏡吞嚥檢查前，移除他體內的鼻胃喉，護士沒有監督過程，抽出鼻胃喉後亦無人檢查它是否完整，直至病人其後照X光時，才發現有部份鼻胃喉殘留體內，隨後才被移除。

醫管局指，事件凸顯監督護理系學生的重要性，以確保他們護理病人時符合標準。

