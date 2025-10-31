醫管局披露有護理學生曾將鼻胃喉留在病人體內

Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
雙非子出生後腦癱 醫委會隔15年終止研訊 父母批不公平促致歉
一對內地父母16年前來港產子，兒子患腦膜炎致腦癱及四肢殘障，父母向醫委會投訴涉事醫生，研訊延誤15年後展開，卻因秘書處無法交代延誤原因而被終止。事主父親質疑是否公平，擬司法覆核並致信特首追討。社區組織協會批評公義未彰，認事件中為並非只有秘書處行政失職，指醫委會有責任監督，因此亦有失職，促14天內覆核決定。 內地婦am730 ・ 1 天前
最強天然「助眠食物」Top15！開心果原來是「褪黑激素之王」，幫忙告別失眠噩夢
其實改善睡眠不一定要靠藥，許多天然食物都能幫助你更快進入夢鄉，不會帶來藥物的副作用，也不用擔心產生依賴性。以下15款科學證實有助入睡的食物，不僅營養滿分，還能舒緩壓力兼放鬆情緒，讓你重拾高質睡眠，每天醒來都精神飽滿！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
潘瑋柏瘦身秘訣曝光！直播狂吃肉+1招排水腫 網驚：一個月甩7公斤是真的
歌手潘瑋柏近日在新專輯直播中亮相，明顯消瘦不少。原來他靠著「高蛋白飲食」搭配排水方法，短短一個月就減下7公斤。粉絲發現他的飲食法並不複雜，只要「多吃肉、控制飯量」，還能適度享受碳水。姊妹淘 ・ 1 天前
大閘蟹膽固醇太高？揭秘健康吃「不超標」的黃金份量、4個部位不可食用｜營養師Kathy NG
又到秋風起，到了吃大閘蟹肥美的季節！但大閘蟹膽固醇那麼高，是不是要忍痛說再見？但美國官方飲食指南早已取消對蝦蟹、蛋黃這類「高膽固醇卻低飽和脂肪」食物的攝取限制。研究發現，這類食物對血液中膽固醇的影響，遠比我們想像中少。而健康的身體本來就有調節膽固醇的能力，只要適量享用，是不會直接造成膽固醇過高的問題。Yahoo Food ・ 11 小時前
英國藥房全面提供免費事後丸 女性毋須再預約醫生或診所 消除各地收費不一問題︱Yahoo
【Yahoo健康】英國全境的藥房現可免費提供緊急避孕藥（俗稱「事後丸」），有需要的人毋須再約見家庭醫生或前往性健康診所。新措施旨在消除以往「地區差異」問題，由於過去不同地區的藥房安排各異，部分可免費領取，部分則需自費，導致取藥便利程度不一。Yahoo 健康 ・ 1 天前
增兩人染基孔肯雅熱輸入個案 鳳德邨31人呈輕微病徵須驗血
衛生防護中心公布，截至昨午5時，錄得兩宗新增基孔肯雅熱感染個案，均屬輸入個案。首宗個案為35歲女子，居於東區，曾於10月19至24日到訪印尼峇里，其後出現皮疹、關節痛及發燒，並於10月28日入住東區尤德夫人那打素醫院接受治療。同行者及家居接觸者暫無病徵，正接受醫學監察。 第二宗個案為69歲男子，獨居觀塘，曾於10am730 ・ 1 天前
雙非子出生後腦癱 醫委會隔15年宣布終止研訊 父母批不公平促致歉 研提司法覆核
一對內地父母16年前來港產子，兒子出生後腦癱及四肢殘障，父母懷疑涉及醫生疏忽，向醫委會投訴。醫委會事隔15年開庭，前日裁定審訊時間過長，對醫生造成不公，宣布永久擱置聆訊。事主父親批評醫委會失職、安排不公平，擬司法覆核並致信特首追討。協助家屬的社區組織協會斥公義未彰，認為事件中醫委會亦有失職；促該會14天內覆核決定，同時am730 ・ 1 天前
秋冬容易頭好痛、心好緊？營養師建議攝取鯖魚：Omega-3補腦護心顧健康
入秋後早晚溫差大，許多人開始出現頭痛、暈眩、手腳冰冷或心口緊悶等症狀。營養師張語希指出，當氣溫驟降、冷風吹拂時，人體由於內外溫差明顯，會啟動自我保暖機制，血管會自然收縮，這也是為什麼秋冬容易造成頭痛或心口緊悶的主因之一。姊妹淘 ・ 2 小時前
從中醫角度認識小兒便秘
小兒便秘是家長普遍關注的健康問題，不僅會引發身體不適，更可能影響孩子的情緒和生活。中醫認為便秘的成因複雜，與飲食、水分攝取、脾胃功能、情緒狀態及生活習慣等多方面因素皆有關連。Yahoo 健康 ・ 10 小時前
流感病毒陽性率達12.01% 衛生防護中心籲盡快打針
衛生署衛生防護中心表示，本港流感活躍程度仍處於高水平，學童為最受影響群組。最新數據顯示，流感病毒陽性率達12.01%，高於今年初冬季流感高峰(10.54%)，主要流行病毒為甲型(H3)，佔近九成。自9月開學以來，學校爆發流感樣疾病個案達693宗，並錄得16宗兒童嚴重個案，包括一宗死亡。中心呼籲學校及家長盡快安排學童接種am730 ・ 14 小時前
樂普生物-B(02157.HK):美佑恒在中國獲批上市
樂普生物－Ｂ(02157.HK)宣佈，國家藥品監督管理局近期批准候選藥物美佑恒(注射用維貝柯妥塔單抗)在中國的上市申請，該藥物為其自主研發的一種表皮生長因子受體（EGFR）靶向創新型抗體藥物偶聯物（「ADC」），用於治療復發性或轉移性鼻咽癌（「R/M NPC」）。(CW)infocast ・ 23 小時前
君聖泰醫藥(02511)HTD1801完成2型糖尿病III期臨床研究
君聖泰醫藥(02511)宣佈，HTD1801在2型糖尿病(T2DM)患者中開展的兩項III期臨床試驗（SYMPHONY-1和SYMPHONY-2）已順利完成，52周研究（含開放標籤延長期(OLE)）取得積極的療效與安全性結果。兩項III期臨床研究的52周數據充分驗證了HTD1801療效的持久性，並進一步凸顯其為T2DM患者帶來的長期綜合臨床獲益。君聖泰醫藥計劃於今年內向國家藥品監督管理局(NMPA)藥品審評中心(CDE)遞交HTD1801治療T2DM適應症的新藥上市申請(NDA)。SYMPHONY-1(NCT06350890)及SYMPHONY-2(NCT06353347)試驗是兩項隨機、雙盲、安慰劑對照的III期臨床試驗，旨在分別評估HTD1801在飲食及運動干預後血糖控制不佳（SYMPHONY-1; N=408）和二甲雙胍治療後血糖控制不佳（SYMPHONY-2; N=551）的T2DM成人受試者中的有效性和安全性。兩項研究的主要療效終點為：與安慰劑相比，HTD1801治療24周後糖化血紅蛋白(HbA1c)相對於基線的變化。隨後所有受試者進入為期28周的OLE期並接受HTD1801infocast ・ 10 小時前
歌禮製藥(01672.HK)ASC36進入臨床開發階段
歌禮製藥(01672.HK)宣布選定每月一次皮下注射胰淀素(amylin)受體激動劑ASC36為臨床開發候選藥物，預期將於明年第二季向美國食品藥品監督管理局(FDA)遞交ASC36治療肥胖症的新藥臨床試驗申請(IND)。 歌禮製藥表示，ASC36具有優越的理化穩定性，在中性pH值附近不形成纖維化，可與包括GLP-1R/GIPR雙靶點激動劑ASC35在內的其他多肽藥物開發複方製劑，亦具有更長的表觀半衰期、更高的皮下生物利用度及更優越的減重效果，相信該產品有望成為同類最佳、每月一次的肥胖症療法。 ASC36單藥正在開發中，作為治療包括肥胖症在內的心臟代謝疾病的基石療法，同時基於ASC36的聯合療法也正在開發中。歌禮有計劃將ASC36和每月皮下給藥一次的ASC35聯用，用於治療肥胖症。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show
視后胡定欣早前藉中秋佳節於社交平台PO出與醫生男友陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。與胡定欣交情深厚嘅胡杏兒喺早前接受訪問時高調放話：「嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲。」然而，胡定欣喺昨日（30日）終於喺社交平台分享與胡杏兒見面嘅片段和照片，姐妹情堅如磐石。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。姊妹淘 ・ 2 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 1 天前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統
美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。鉅亨網 ・ 8 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 1 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 3 小時前