醫管局指公院調整收費完成最後測試 病人不用衝閘會彈性處理

【Now新聞台】公立醫院收費下月1日起調整，醫管局指醫院系統已完成最後測試，指系統相當穩定，有信心可按預期時間推行；當局又指病人不用在新收費前衝閘，會寬鬆處理。

醫院管理局總行政總理潘綺紅：「希望市民不要太心急，如認為真的有醫療需要，那個時段需要看急症室，都可仍然繼續去，去到的時候都會加派人手維持秩序，而病人真的差少許時間，我們會有酌情處理。所以最重要不應有衝閘，那個樣貌很令人驚恐，不需用這個心態去做。有需要去到如真的過了零時少許時間，同事會稍作彈性安排。」

#要聞