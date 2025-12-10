瑪嘉烈醫院荔景大樓

醫管局揭發瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程，有工程分判商涉嫌提交懷疑偽造的監測震動儀器校正證明，醫管局發言人稱，初步評估事件沒有影響醫療服務及病人安全；已向警方報案並交由調查，並責成工程總承建商跟進及徹查事件、要求暫停涉事諾和工程公司的工作，重申對違反醫院工程合約條款保留一切法律追究權利。

醫院進行重建或擴建工程期間，會採取不同措施監測震動情況，確保工程所產生的震動不會影響醫院運作及醫療服務。醫管局今年10月接獲分判商北微傳感科技通知，指與多個醫院重建及擴建工程的分判商之一諾和工程公司終止合作，當局隨後要求各醫院重建及擴建工程的總承建商確保工程項目不受影響、質素符合標準及合約要求，以及再次審視諾和工程公司承辦項目的表現。

瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程的總承建商中鐵建設集團，上月提交5份由諾和工程公司呈交的校正證明，校準日期分別為今年10月28日及去年11月25日。醫管局在接獲傳媒查詢後，與校正證明書上所列負責認證機構核實，發現該機構並無發出有關校正證明，懷疑文件屬偽造。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/醫管局揭監測震動儀器校正證明疑偽造-責成總承建商暫停涉事分判商工作/626912?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral