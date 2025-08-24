醫管局眼科影像無紙化 年省逾百萬墨盒費用及逾300萬張紙

【Now新聞台】醫管局推行眼科影像無紙化，每年節省逾百萬墨盒費用及逾300萬張紙，又會利用人工智能輔助醫生診斷。

傳統眼科診症多數依賴紙本影像和報告，但列印這些資料，單是購買墨盒，醫管局每年花費逾100萬、耗用逾300萬張紙，因此將眼科影像電子化。

醫管局眼科統籌委員會主席袁國禮：「用紙本的話，病歷會很厚，時間久了顏色會褪色，做備案時很難，查閱時都會很困難。其他專科或同一專科其他聯網要看亦很困難，加上人口老化對眼科需求大，傳統方式並不足以應付這麼大需求及提供優質醫療服務。」

利用電子系統儲存眼科影像代替傳統的紙質報告，可以將每名患者字典般厚的紀錄，壓縮到只剩幾張紙。

眼科電子病歷紀錄表去年推行到所有眼科專科門診，今年繼續優化，提供更完整的紀錄，包括檢測時間、患者病歷等。

醫管局眼科統籌委員會成員陳正欣：「我們增加了其安全性能，例如如果比對病人上次視力出現下降情況、眼壓當日有升高情況，你會看見框中(電子病歷紀錄表)會有紅色提示，提醒醫生當日要留意這項資訊。」

醫管局稱，設計這個系統不簡單，因為涉及7個聯網、12間醫院，以及逾250部眼科檢查相關影像儀器，每年需要處理200萬至300萬個影像傳輸。

袁國禮：「加上有些醫院涉及重建、搬遷等，以及安裝這套系統時，我們沒有暫停服務，可能去到如何鋪線、如何不影響病人等都遇到很多難度。」

醫管局未來又會利用人工智能輔助醫生診斷及比對分析，篩查常見眼疾如白內障、青光眼、黃斑病變等。

