醫管局稱批出逾5萬宗醫療費用減免申請 大部分即日獲批減免
醫院管理局今日（10日）公布指，在公營醫療收費改革實施後，推行的醫療費用減免機制，當中有85%的個案成功獲批減免，部份聯網更接近9成。最快更可在約15分鐘獲批「有條件減免」證明書。
醫管局表示在公營醫療收費改革實施後，同時推行優化醫療費用減免機制。醫管局稱積極協助合資格市民於使用醫療服務前獲得減免證明書。當局指近日每日平均接獲約5,000宗醫療費用減免申請，根據醫管局的批核紀錄，平均約85%申請個案成功獲批減免，部份聯網接近90%，並可於即日獲發醫療費用減免證明書。如果病人於申請時未帶齊所需文件，最快可於約15分鐘獲發「有條件減免」醫療費用減免證明書，可即時使用減免醫療費用。
醫管局指，至今已批出54,658宗醫療費用減免申請，包括33,759宗已完成評核及批出減免證明書。一般情況下，病人只需交齊文件，大約1小時內可完成辦理申請手續獲發減免證明書。病人如果未能提交所需證明文件進行經濟審查，但急需使用醫療服務，醫管局亦會彈性處理，病人只需簽署聲明書聲明經濟狀況符合減免資格，最快亦可於15分鐘內獲批「有條件減免」申請。醫管局表示，已彈性批出20,899宗「有條件減免」醫療費用減免證明書，這些病人必須在3個月內補交相關文件作經濟評估。如病人未能於限期內提交文件或未符合相關申請資格，屆時必須清繳所有應繳費用。
