醫管局集中採購降藥物成本 議員：省錢之餘如何確保質素沒變差
【on.cc東網專訊】醫管局透過集中採購藥物，平均降低兩成的購入成本。有議員關注採用副廠藥物、仿製藥或較低價的醫療器械會否引起安全隱憂。醫管局回應稱，引入仿製藥的過程中會要求藥廠表述清楚它的藥力、治療效用與原廠藥相同，又有監察機制訂時做品質測檢。
立法會一個委員會今日(13日)討論醫管局資源運用效益，醫管局指加強應用資訊科技以及集中採購藥物及儀器等，估計3年內可避免至少10億港元額外成本。醫管局行政總裁李夏茵指正研究將醫管局研發以及有專利的技術或產品對外銷售，增加收入。
議員梁子穎指外界對副廠藥物有疑問，會質疑其藥效及安全性。另一議員黃國表示，有測體溫或量血壓新的儀器不太準確，使用者要用舊儀器再檢查一次。他關注醫管局一方面優化採購策略省錢，一方面如何確保質素沒有變差。
醫院管理局聯網服務總監王耀忠表示，引入仿製藥的過程中會要求藥廠表述清楚它的藥力、治療效用與原廠藥相同，又有監察機制訂時做品質測檢。醫院管理局行政總裁李夏茵則指招標看兩元素，即價格及質素，不會因為藥械便宜就入。
醫管局早前引入生成式人工智能草擬醫療報告，議員江玉歡關注接下來會否用更多人工智能技術開發斷症分析工具。她認為現在做得不錯，但始終比較初階。李夏茵回應指出，要參視軟件受甚麼規管；出現錯誤的話責任誰屬。她指不會否決人工智能斷症，因為是一個大勢，但最後把關可能都是醫生或醫護行業。
