醫管局非緊急放射科檢查將分三級收費 檢查前14日未付款會被取消(何潁之報道)

【Now新聞台】明年元旦起，醫管局非緊急放射科服務將按類別分為三級收費，例如磁力共振掃描每次收費五百元，若病人在檢查前14日未能付款，服務將被取消。

明年起病人在醫管局進行非緊急放射科檢查，將會按類別分為三級——基礎項目維持免費，進階及高端項目例如超聲波、磁力共振等，每次逐項收費250至500元。

醫院管理局質素及安全總監黃立己：「希望病人為自己的醫療費用投入一個小部份，例如以放射服務為例，雖然病人可能已經要付費，但我們政府仍然在資助90%的費用，病人投入的部份只佔大約一成。」

於急症室或住院期間完成的放射診斷屬緊急服務，將會維持免費。

黃立己：「其實我們醫生看病人需不需要照掃描是看臨床情況，所以希望病人不要為了在急症室照掃描，就特意去急症室排隊看醫生。」

新措施加入預繳安排病人完成預約服務後，醫管局程式會在限期前發出最多三次付款提醒，若檢查前14天仍未完成付款，服務便會被自動取消。

新收費標準設過渡期，明年4月15日前的預約病人在檢查前完成付款，就不會被取消預約。

醫管局呼籲病人及照顧者安裝醫管局程式HA Go，方便付款及管理預約。

