醫管局2萬病人「走數」涉6400萬元 未來收費改革就上限設款

【on.cc東網專訊】立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（13日）討論醫院管理局資源運用。有議員關注，2024／25年度首9個月有2萬宗未能收回醫療費用的個案，涉款6,400多萬港元。醫管局指很多時候「走數」的病人已經離開香港，未來收費改革會就上限設款。對於調整藥物派發量，醫管局指由於不知道病人的儲存方式，因此難以回收藥物從用，會從源頭入手減少派發量。

醫院管理局行政總裁李夏茵表示，2025／26年度獲批的撥款約為1,002億港元。她說目前面對3大挑戰，2024／25年度約有36%病人年齡高於65歲，對他們的服務開支佔整體開支的55%；但目前65歲或以上長者佔香港總人口比率只為23%。她又指嶄新醫療藥物及儀器佔用了不少總開支；世界各地醫院從來都是能源消耗最大持份者，醫院佔香港用電量3%。

對於藥物配發量，議員陳振英認為以往配發較多藥物，或期望減少病人覆診次數，提升診症效率。他關注調整配發量時是否已考慮相關問題，以及預料未來可減少多少藥物浪費。他又提出，公立醫院常有人「走數」，2024／25年度首9個月有2萬宗未能收回醫療費用的個案，涉款6,400多萬港元，關注會如何優化收費流程。

李夏茵表示，有恒常機制檢視病人沒有付費的情況，對於長期住院病人亦會定期發出付款單，提醒他們付費。她說很多時候「走數」的病人已經離開香港，即時要追數亦很難到海外追。她說未來收費改革會就上限設款，會看看過去是否已經「埋單」，若未「埋單」並不能享有優惠。

對於能否回收藥物，李夏茵指由於不知道病人的儲存方式，特別是散裝藥很難回收再用，因此反而會從源頭入手減少派發量。她又舉例，90歲長者或每次需要10種藥物，處理上或較複雜，因此機制上期望他們配藥。醫院管理局聯網服務總監王耀忠補充，目前覆診病人會獲發24個星期藥物；需要時服用的藥物會減少至8個星期，醫生可酌情調整，預料每年可節省1億港元。

對於員工人事制度，議員江玉歡指曾有人員投訴被「砌生豬肉」，稱有人為晉升機會「2個人夾埋嚟做1個人」。她關注醫管局會如何防止「冤案」，避免造成人心惶惶的情況。李夏茵認為可以強化上訴機制，例如周年評核或其他工作上的機制，不同聯網亦有其終止合約機會。

