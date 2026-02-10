黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
韓國一直都是醫美大國，擁有最尖端科技，而且價錢只是香港三份一左右，但語言隔閡加上人生路不熟，很難知道那一間醫美療程信得過、夠安全又夠抵。《醫美直擊 首爾篇》可能幫到有心「變靚啲」的觀眾。三位「測試員」分別為57歲演員黃梓瑋（Jenny）、43歲《中年好聲音》參賽者呂卓欣（Ada）及90後29歲的素人Alex，她們會跟主持何依婷（Regina）飛到韓國，針對她們變美的要求，策劃出完美醫美方案。真人實測會從安全性、環境、價錢及成效出發。除此之外會有當地的專業人士提供分析後，並作實地攻略，集上述三大優點於一身。想擁有直角肩、延緩衰老、光滑肌膚、消脂減重，本節目提供韓國醫美攻略，同場加映還有顏值爆燈的「韓版彭于晏」院長稍後登場。
首播三位嘉賓Jenny、Ada及素人Alex分別道出各自的困境︰「豪華臀」、「甲組腳」、「中央肥胖」，她們反覆自問為何會落得如此光景。Regina會陪同她們來到醫美大國韓國，尋回人生第二春。出發前Regina科普大家現在流行的「醫美」跟「整容」最大分別，她說︰「而家好流行嘅係輕醫美，比起以前要『整』、入手術室要開刀，已經唔需要。做機、打針已經做到所要效果，更加精準針對身體每一部份你想改善嘅地方，價錢平過以前好多。」
各人齊集韓國準備醫美之旅前，Regina為她們講解流程，簡單可分為流水線、一對一及貴婦級三種待遇。流水線的優點是平及快，一對一及貴婦級收費貴，但標榜專業貼身服務。Alex今晚會真人實測流水線操作的超聲刀，作用是提升及膠原增生，由院長操刀整個療程只需7分鐘便完成，事後她評論流水線好處︰「成件事都發生得幾快，適合有醫美經驗嘅人同埋有budget考慮嘅年輕女性，性價比真係好高。」以這款「超聲刀」收費約為2,200港元，假如以一對一做法，收費約為8,000港元，至於貴富級則要12,000港元，分別可以好大。接住Ada出場親身體會一對一服務打肉毒桿菌素，全程由醫生接待，希望達到抗皺及緊緻。
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
超級碗 ｜特朗普鬧爆 Bad Bunny中場騷著「64」 波衫有暗示
超級碗由西雅圖海鷹鬥新英倫愛國者，結果由西雅圖海鷹成功報仇，以29比13勇奪超級碗。除了比賽，每年超級碗的中場騷亦是焦點，今年由波多黎各巨星Bad Bunny帶領演出，他更著上一件64號波衫，有咩意義？
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
Coach手袋新任「斷貨王」是這款！Chelsea Bag黑、啡、麂皮三款直接令人選擇困難
Coach手袋近期的設計真的要用開於掛來形容，款款都令手袋迷入坑很想搶回家。近期就有這款Chelsea 30、36，兩個尺寸各有特色，配色有黑、啡還有麂皮款，每款背起來都覺得很好看，讓手袋迷都陷入選擇困難了！
巴士安全帶｜運物局疑「集體鬼揞眼」 律政司內部不滿局長 田北辰嘆政治文化不敢認責：點解咁難開口呢？｜Yahoo
政府立法強制巴士乘客佩戴安全帶的風波連日來引起討論，法例已暫時撤回，當局會展開公眾諮詢。事件爭議點在於條文指措施適用於 2026 年 1 月 25 日或以後新登記巴士。運輸及物流局局長陳美寶上月 30 日解釋，她形容法律條文「在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意」。據《明報》專欄「聞風筆動」引述政務官分析，今次事件源於政策文件涵意不清，與律政司溝通出現「誤區」，最後又「集體鬼揞眼」造成。內文並引述消息，指律政司內部對陳美寶的解釋「甚為不滿」，認為局方意圖推卸責任。
具俊曄獨守墓前慶結婚4週年！巧克力蛋糕、白酒祭亡妻大S 深情背影惹鼻酸
女星大S（徐熙媛）去年2月因流感在日本驟逝，享年48歲，令各界萬分不捨。昨（8）日正逢大S與具俊曄結婚4週年紀念日，也是大S離世後的首個週年紀念，有網友在金寶山目擊具俊曄獨自守在墓前，並準備了蛋糕與白酒，靜靜地與愛妻共度這特別的一天。
美冬奧選手對代表國家百感交集 川普批真正輸家
（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普今天抨擊美國冬奧滑雪選手海斯是「真正的輸家」，海斯日前表示，在美國深陷危機之際代表國家出賽讓他百感交集。自由式滑雪選手海斯（Hunter Hess）4日在記者會上被問到，考量到美國正在經歷激烈的移民執法行動及其他政治危機之際，他對於代表國家參加冬季奧運有何感想。
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
打擊新型撞車碰瓷黨 警旺角搜查一律師行
新型撞車碰瓷黨引起社會關注，多名司機在輕微交通事故發生後相隔一段長時間，遭人無理索取高額賠償，據了解多宗案件疑涉相同律師行和醫生，懷疑出現「集團式」敲詐。警方上周透露，已就有關案件以涉嫌串謀詐騙拘捕3男1女。據悉，其中兩名索賠人是一對均為37歲的夫婦，分別報稱的士司機及護士；另外兩人則為醫生。警方繼續調查事件，大批人員昨日搜查旺角一間疑涉案的姓林律師行，並檢走多箱證物。
卡域克領紅魔出「鎚」爭升第3
【Now Sports】曼聯上輪英格蘭超級聯賽擊退熱刺，在聯賽榜穩守第4位，紅魔鬼周中出戰韋斯咸，若然卡域克領軍5連勝，球隊便升上第3位。卡域克（Michael Carrick）帶曼聯豪取英超4連勝，周中快車期周二作客近況不俗的護級分子韋斯咸，只要再全取3分，便可升上第3位最少24小時，因為坐在這個位置的阿士東維拉，周三才會進行迎戰白禮頓聯賽。卡域克賽前被問到會否想到在紅魔鬼的任期有多長久，他指出一切言之尚早。44歲的卡域克說：「現在不是時候評價球隊有多好及成功，因為沒有任何事情發生，我們希望今後做得更多，到季尾才看看有甚麼事發生。」至於卡域克亦盛讚隊長般奴費蘭迪斯是一位具智慧球員，對球會的事樣樣關心，是值得尊重及可合作愉快的隊員。
大埔宏福苑五級火｜宏福苑大火真相追蹤：85歲居民憶「檻過大公仔」驚心逃生！死者家屬淚訴：百幾人唔應該死，究竟邊度出問題？
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑一場奪走過百條人命的五級大火，至今仍是香港人心中揮之不去的痛。日前（5日）政府就此成立的獨立委員會於中環展城館舉行「指示會議」，正式為揭開這場世紀災難的真相拉開序幕,。當日會場氣氛凝重，主席陸啟康法官帶領全場為死難者默哀一分鐘，不少居民與家屬特意到場旁聽，他們要的不只是賠償，更是要為逝者討回一個公道。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：Shutterstock、threads
大圍名城女子收衫疑失足高處墮下 昏迷送院
【Now新聞台】一名女子懷疑在大圍住所露台收衫時，失足墮樓昏迷送院。 現場是大圍美田路1號名城五座一個單位，早上八時許，一名57歲女子在客廳露台收晾衣物，並踏上露台的花盆位置，懷疑失去平衡，半身跌出露台，女兒發現後趕緊上前，未能及時將母親拉回屋內，她隨即從單位墮下。警方及救護員接報到場，將傷者送往威爾斯親王醫院搶救，案件列作有人從高處墮下處理。#要聞