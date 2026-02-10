焦點

醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」

何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。

韓國一直都是醫美大國，擁有最尖端科技，而且價錢只是香港三份一左右，但語言隔閡加上人生路不熟，很難知道那一間醫美療程信得過、夠安全又夠抵。《醫美直擊 首爾篇》可能幫到有心「變靚啲」的觀眾。三位「測試員」分別為57歲演員黃梓瑋（Jenny）、43歲《中年好聲音》參賽者呂卓欣（Ada）及90後29歲的素人Alex，她們會跟主持何依婷（Regina）飛到韓國，針對她們變美的要求，策劃出完美醫美方案。真人實測會從安全性、環境、價錢及成效出發。除此之外會有當地的專業人士提供分析後，並作實地攻略，集上述三大優點於一身。想擁有直角肩、延緩衰老、光滑肌膚、消脂減重，本節目提供韓國醫美攻略，同場加映還有顏值爆燈的「韓版彭于晏」院長稍後登場。

首播三位嘉賓Jenny、Ada及素人Alex分別道出各自的困境︰「豪華臀」、「甲組腳」、「中央肥胖」，她們反覆自問為何會落得如此光景。Regina會陪同她們來到醫美大國韓國，尋回人生第二春。出發前Regina科普大家現在流行的「醫美」跟「整容」最大分別，她說︰「而家好流行嘅係輕醫美，比起以前要『整』、入手術室要開刀，已經唔需要。做機、打針已經做到所要效果，更加精準針對身體每一部份你想改善嘅地方，價錢平過以前好多。」

各人齊集韓國準備醫美之旅前，Regina為她們講解流程，簡單可分為流水線、一對一及貴婦級三種待遇。流水線的優點是平及快，一對一及貴婦級收費貴，但標榜專業貼身服務。Alex今晚會真人實測流水線操作的超聲刀，作用是提升及膠原增生，由院長操刀整個療程只需7分鐘便完成，事後她評論流水線好處︰「成件事都發生得幾快，適合有醫美經驗嘅人同埋有budget考慮嘅年輕女性，性價比真係好高。」以這款「超聲刀」收費約為2,200港元，假如以一對一做法，收費約為8,000港元，至於貴富級則要12,000港元，分別可以好大。接住Ada出場親身體會一對一服務打肉毒桿菌素，全程由醫生接待，希望達到抗皺及緊緻。

now.com 新聞 ・ 23 小時前