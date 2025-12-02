不只靠醫美！49歲林心如出席許瑋甯婚禮美貌引發熱議，超自律保養清單曝光：一週5次運動、眼睛以下全防曬避免兩頰顴骨長斑

（圖／取自sunnyboyyy IG、loveruby_official IG）

如果要盤點演藝圈的「不老神話」，林心如絕對榜上有名！她與老公霍建華一同現身邱澤與許瑋甯的婚禮瞬間成為鎂光燈焦點，49歲的林心如不僅肌膚緊緻透亮，身材更是纖細窈窕，完全看不出歲月的痕跡，讓網友忍不住驚呼：「這對夫妻都不會老的嗎？」究竟這位製作人女神是如何在忙碌的工作與家庭生活中，依然維持著如少女般的巔峰狀態？其實，她的美麗來自於長年累積的自律與精準保養。今天就為大家揭秘林心如私藏的5大抗老心法，從獨門的急救敷臉術到一年一次的醫美習慣，通通不藏私公開！

（圖／取自sunnyboyyy IG、kwanterri IG）

林心如5大「逆生長」凍齡心法：防曬是抗老根本，出門必備「防曬口罩」

林心如坦言，年輕時代謝好，曬黑了很快就能白回來，但隨著年紀增長，她深刻體會到紫外線是肌膚老化的最大元兇。現在的她，防曬做得滴水不漏，除了戴帽子，還會多戴一層「防曬口罩」。這種口罩能包覆眼睛以下的全臉，連兩頰顴骨都不放過，徹底隔絕紫外線傷害，是她維持白皙無斑的關鍵。

（圖／取自loveruby_official IG）

林心如5大「逆生長」凍齡心法：急救神技「乳霜厚敷 ＋ 濕敷」

遇到重大場合前，林心如有一招獨門的急救保養法！她會使用慣用的頂級乳霜（如赫蓮娜黑繃帶），厚厚塗一層在兩頰，接著再將浸濕化妝水的化妝棉蓋在乳霜上濕敷5分鐘。透過封閉式的加壓滲透，讓乳霜的修護成分更深層吸收。她大讚這個方法能讓隔天的肌膚明亮動人，妝感也更服貼！

（圖／取自loveruby_official IG）

林心如5大「逆生長」凍齡心法：體內環保每天喝足 3000cc 水量

想要皮膚好、代謝好，喝水絕對不能少。林心如堅持每天喝足3000cc的水。如果覺得白開水無味，她會選擇紅豆水、黑豆水或枸杞紅棗水來替代，既能補充水分又能消水腫、養氣色。此外，她也會搭配大麥若葉（青汁）粉末，幫助腸胃蠕動，維持體內環保。

（圖／取自loveruby_official IG）

林心如5大「逆生長」凍齡心法：纖細身材靠「一週5練」的多元運動菜單

林心如的纖細身材，來自於長年維持的運動習慣。她現在一週會運動5次，並且聰明地安排了多元的運動菜單，包括重量訓練、拳擊、空中瑜珈等。透過不同項目的交替，不僅能鍛鍊到全身不同的肌群，也能保持對運動的新鮮感與熱情，讓堅持變得更容易。

（圖／取自loveruby_official IG）

林心如5大「逆生長」凍齡心法：美容儀導入 ＋ 一年一次電波

除了日常保養，林心如也善用科技力量。她家中備有各式各樣的美容儀與按摩道具，喜歡趁著敷臉時進行導入按摩，提升保養品的吸收度。針對她在意的「輪廓線」，她大方分享自己會一年打一次電波來維持緊緻度，平時則勤擦乳霜來延續醫美效果。

（圖／取自loveruby_official IG）

2025冬季「以油養膚」必學的隱藏用法！混搭乳霜、熱敷按摩，乾皮也能養出貴婦光