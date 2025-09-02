最值得投資的醫美等級精華TOP6！寶拉、理膚寶水、APIVITA...，想要水光感不用靠醫美，敏感肌也能安心入手

（圖／品牌提供）

市面上推出許多高效精華液，不僅能在日常保養中加速修復、淡化細紋，更能在做完醫美療程後安心使用，幫助肌膚穩定並維持最佳狀態。這次精選多款醫美等級精華推薦，從保濕、修護到抗老，無論你是乾燥敏感肌、追求亮白，還是想突破保養停滯期，都能找到適合自己的那一瓶。

寶拉 7%依克多因保濕修護精萃

美容療程後也能安心使用的保濕精華，採用市場最高濃度7%依克多因，高濃度萃取深入肌底，形成水膜幫助肌膚鎖水。除了依克多因成分外還添加7重玻尿酸，大、中、小分子量玻尿酸加強補水保濕，舒緩肌膚，預防水分流失，牛奶感乳白質地溫和好吸收，提升水潤度、鎖住水分，維持肌膚水潤健康狀態。

寶拉 7%依克多因保濕修護精萃 20ml／1,500元（圖／品牌提供）

理膚寶水 極效B5彈潤超修復精華

#B5小藍瓶推出升級版！擁有多重醫美級修復抗老成分科技，包含「修復型玻尿酸」、三重分子玻尿酸、高濃度 5%維生素原 B5 與高純度 95%積雪草苷，不僅能幫助皮膚達到更好的保濕效果，也適用於美容療程後(無開放性傷口)。皮膚科張佳穎醫師也表示正確的抗老保養一定要抗老＋修復才能讓皮膚維持在比較緊緻澎潤的狀態。

理膚寶水 極效B5彈潤超修復精華 30ml／1,840元、50ml／2,350元（圖／品牌提供）

APIVITA 蜂能C15煥亮彈力精華

APIVITA 重磅回歸了！APIVITA這次帶來了2025全新保養系列，以業界首創的【BEE TECH 蜂能系列】蜂膠注入維他命Ｃ和玻尿酸中，打造全新醫美級雙精華：【蜂能 C15 煥亮彈力精華】與【蜂能玻尿酸修護精華】。蜂能C15煥亮彈力精華注入高濃度15%維他命C精華，不僅能有效穩定、避免變色，更能提升肌膚澎彈性。

APIVITA 蜂能C15煥亮彈力精華 30ml1,880元（圖／廖怡婷 攝、品牌提供）

APIVITA 蜂能玻尿酸修護精華

蜂能玻尿酸修護精華將蜂蜜脂質膠囊科技封裝高濃度五重玻尿酸與蜂蜜，涵蓋大、中、小、極小與寡糖分子玻尿酸，更運用蜂蜜脂質膠囊技術將大小分子玻尿酸完美封裝於精華中，有不僅鎖水更能長效維持水潤澎彈。白天用蜂能C15，晚上用蜂能玻尿酸，打造白天亮白澎彈、晚上補水修護，為肌膚帶來醫美級的日夜護理體驗。

APIVITA 蜂能玻尿酸修護精華 30ml／1,580元（圖／廖怡婷 攝、品牌提供）

簡單 0.2% A醇藻針煥膚精華

品牌邁入第 9 週年，簡單 JAN DAN 特別推出 「0.2% A 醇藻針煥膚精華」，專為「怎麼擦都無感」的保養停滯期設計，結合韓國第三代包覆型藻針技術與高效修護成分的精華液，將有效成分直送肌底，不同於單純追求濃度的保養迷思，它以「深層帶入」為核心理念，讓每一滴精華都能穿透肌膚屏障，使每次保養都能感受到變化。

簡單 0.2% A醇藻針煥膚精華／1,980元（圖／品牌提供）

OLAY 水光小白瓶

在社群上引起熱議的水光小白瓶以配方、科技、膚感與包裝四大革新，實現溫和有效的科學保養。首創水光蛋白科技幫助皮膚變得更透亮，告別粗糙暗沉、均勻膚色，許多網友使用後也覺得能夠媲美水光針效果，水潤好吸收加上溫和配方連敏感族群也能安心使用。

OLAY 水光小白瓶 30ml／1,199元、50ml／1,479元（圖／品牌提供）





