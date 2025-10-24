醫衞局為綜援人士等優先群組 預留三成家庭醫學門診名額(李昌峻報道)

【Now新聞台】綜援人士及部分長生津受惠人等特定群組，下個月4日起可以優先預約醫管局家庭醫學門診服務。

醫管局普通科門診早前更名為家庭醫學門診，患感冒、腸胃炎等偶發性疾病的病人，可以預約未來24小時的診症。

醫衞局轄下的基層醫療署及醫管局推出試行計劃，下月4日起預留三成籌額予優先群組預約，優先群組包括綜援人士、75歲或以上長生津、在職家庭津貼受惠人等。

基層醫療健康專員彭飛舟：「收入偏低或社會上的弱勢社群，他們對健康意識相對是薄弱的，他們患上疾病的風險也較高，所以訂立優先群組時是以這準則為考慮。長遠而言，早點發現他的疾病，可早點進行醫治，也是基層醫療發展的目標。」

優先群組人士只要成為地區康健中心會員，就可以用醫健通登記參與計劃，預約診症時透過醫健通揀選所屬優先群組組別，再連接「HA Go」預約服務，收費會按現行家庭醫學門診安排。

局方稱，一些高度資助額的項目要更聚焦弱勢社群，預計會有20多萬人受惠。

基層醫療健康助理專員夏敬恒：「我們也是基於以往的經驗及臨床需要判斷(籌額數量)，盡量籌額是用得其所，所以先回答如果有剩餘，會有動勢調整，那刻、那時段有優先籌額優先群組未必用盡，會再給一般市民用得到，所以在資源運用上不會有浪費。」

當局稱，會隨機抽查預約服務人士的資格，系統亦會監察有否異常使用情況。

當局又稱，會視乎服務需求、病人使用後滿意程度，再考慮下一步工作，包括是否擴大優先群組。

