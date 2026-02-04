醫護流失｜公院資深醫生連續 4 年「淨流失」！新血難補核心空缺，醫護荒致病人不滿急增？

醫護流失｜公院資深醫生連續 4 年「淨流失」！新血難補核心空缺，醫護荒致病人不滿急增？近年，香港公營醫療系統的人手結構正出現嚴重警號。

撰文：Medical Inspire｜圖片來源：Shuttershock

醫護流失｜公院資深醫生連續 4 年「淨流失」！新血難補核心空缺，醫護荒致病人不滿急增？

醫管局最新數據顯示，雖然醫生整體人數按年增加了 366 人，達到 7,716 人，但真正的「核心骨幹」卻在持續流失。高級醫生及副顧問醫生已連續 4 年錄得淨流失，該年度再減少 28 人。反映即使有大量新血加入，但具備豐富臨床經驗、負責帶領團隊及培訓後輩的資深醫護正不斷離開，對系統的長遠傳承構成重大隱憂。

護士人手漸回穩，惟普通科登記護士流失近百人

醫管局最新數據顯示，護理人手方面總人數回升至 29,684 人，恢復至 2022 至 23 年度的水平，按年增加約 800 人。然而，特定範疇如普通科登記護士仍錄得 98 人的淨流失。醫管局在年報中承認，由於醫學進步伴隨的服務風險，吸引及留住人才是管理病人安全及減低醫療風險的關鍵措施。為了穩住軍心，局方積極推行「賦能員工」計劃，包括成立醫院管理局學院，並在急症室及專科門診推出「以病人為本溝通」工作坊，至今已培訓逾 950 名支援員工。

溝通不足成投訴主因？

人手流失及壓力爆煲，往往直接影響醫患溝通。年報揭示，在完成的 237 宗上訴投訴個案中，有 78% 涉及醫療服務質素，不少是因為病人對醫療程序的局限了解不足，或醫護溝通出現落差。公眾投訴委員會發現，「溝通不足」及「缺乏了解」是投訴成立或不成立個案中的共同因素。為此，醫管局亦嘗試不同政策，如在九龍西聯網推行「您好，我係……」活動，推廣醫護自我介紹文化，期望透過簡單的互動建立信任，冀能減少醫護及病人之間不必要的誤解與紛爭。