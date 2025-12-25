醫院工程檢測證書造假 涉案公司董事職員共９人被捕

【on.cc東網專訊】執法部門於本月9日至17日期間，收到不同機構的報案，指一工程公司涉嫌提交一批監測儀器校對的虛假證明書，該批證明書牽涉五間醫院的抗疫工程及發展局的一個地盤等等。人員發現該批證明書主要涉及3類儀器，包括檢測塵埃、噪音及震動。經與數間檢測公司聯絡後得知有45張證書涉嫌作假。

經深入調查後，人員於本周二及周三(23及24日)分別在九龍及新界多處，以「行駛虛假文書」罪拘捕6男3女當中包括3名公司董事及6名職員年齡介乎(23至48歲)，被捕人士現正被拘留調查。

警員在涉案工程公司寫字樓及被捕人士的居所，分別檢取了一批儀器及電腦，經初步檢查 人員在檢取的電腦內尋獲虛假的校對證書。另外亦在個別的被捕人士居所搜獲虛假的校對證書，而涉案的45張虛假文書來自4間檢測中心，經與這4間檢測中心核對，校對證書上的證書編號後，發現該批證書編號並不存在或編號存在但內容與真實的證書有出入，所以確定該45張校對證書為虛假的。

