醫院服刑程序不合法 他信被判重新入獄一年
泰國最高法院昨裁定，前總理他信之前涉嫌規避服刑、以住院代替監禁的安排實屬不當，下令他信入獄重新服刑1年，他信隨即被送至曼谷一所監獄。判決時值他信女兒佩通坦，因「通話門」而被解除職務不久，分析認為是對在泰國政壇縱橫多年的他信家族的再一次重大打擊。
現年76歲的他信流亡15年後，於2023年回國，隨即因執政時涉貪等罪，被判囚8年。他服刑首晚，即以胸口痛等健康為由，獲轉到醫院接受治療。他其後獲泰王特赦減刑至1年，並在半年後假釋。裁決指，他信的服刑過程不合法，指他信向醫生說謊，意圖延長其留院時間，認為其在警察醫院留醫不屬正式服刑，因此須重新服刑1年。
佩通坦︰為父親貢獻感自豪
他信昨在裁決後被押上囚車，他在社交網站發文指，接受裁決，並稱雖失去自由，但仍擁有思想自由，身心將保持堅強，餘生繼續為王室、國家和人民服務。到庭聽取裁決的女兒佩通坦，表示為父親對國家的貢獻感自豪、感謝泰王對父親的減刑，並說為泰黨會以反對黨身份繼續工作。
他信流亡期間，其妹夫頌猜及妹妹英祿曾先後出任總理，但均被罷免。當時外界猜測，他信甘願返泰受罰，是與有關方面達成了協議，為其本人或女兒掌權鋪路，最終佩通坦於去年8月當選，成為泰國歷來最年輕總理。
但佩通坦月前爆出「通話門」醜聞，被錄到在泰國與柬埔寨爆發邊境爭端期間，與柬埔寨前首相、參議院主席洪森通話時，稱洪森為「叔叔」，並以溫和語氣請求對方相助，又批評泰軍方不服從政府，令輿論譁然。憲法法院8月裁定佩通坦在「通話門」中違反憲法規定，解除其總理職務，分析相信事件涉及泰國政壇的權力角力。泰下議院上周五投票，選出因「通話門」而退出執政聯盟、自豪泰黨的58歲黨魁阿努廷為新任總理。
他信今次重新入獄，亦料涉權力角力。一名前民主黨議員今年1月入稟法院，要求調查他信在醫院服刑是否合法。當局4月展開調查，研究他信的醫療紀錄，並傳召了20名證人，兩名醫生所批出的他信病歷，被揭有不實資訊。他信在上周四突然出國作身體檢查，並在前往新加坡中途轉飛杜拜，一度惹外界揣測，但他信最終仍返泰候判。今次訴訟是他信家族涉及的最後一宗司法訴訟，但亦是一次重大打擊。
