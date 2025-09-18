醫院門急診流感病例上升 以甲型H3N2為主

【on.cc東網專訊】廣東省疾病預防控制中心周三（17日）發布的流感監測周報顯示，本月1日至7日，廣東省流感監測哨點醫院的流感樣病例佔門急診病例總數4.49%，略高於前一周的4.38%水平；門急診流感樣病例標本流感病毒陽性檢出率為11.01%，與上周的11.50%水平基本持平，以甲型H3N2為主；本周無流感爆發疫情報告。

廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，近期廣東省流感呈現波動上升態勢，目前主要流行甲型H3N2流感病毒。近期學校開學，人員流動頻繁，人員密集的集體單位發生爆發疫情的風險增高。

廣告 廣告

康敏建議，民眾要注意個人防護，勤洗手，在人群密集、通風不良場所可佩戴口罩；老年人、兒童、慢性病患者、中小學校學生等人群，可預約接種新一季的流感疫苗；集體單位等人員密集場所保持室內場所通風換氣和環境清潔，配備充足的洗手設施和洗手液等衞生用品，老人院、社會福利院等重點場所還要做好人員健康監測；學校、託幼機構要落實晨午檢和因病缺勤登記，發現疫情要及時報告；醫療機構繼續做好發熱病例的預檢分診。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】