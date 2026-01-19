曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
醫院 MRI 報告要專用軟件？Shopify CEO 親用 Claude AI 寫出專用瀏覽器，自覺更加好用！
網店平台 Shopify CEO Tobi Lütke 示範使用 AI 解決生活難題，Mac 用家讀取 Windows 醫療影像不再頭痛。
在數位化醫療的時代，病患往往會收到儲存了檢查影像的電子檔案，但最令人頭痛的是，這些影像往往需要特定的專業軟件才能開啟。近日，Shopify 創辦人兼 CEO Tobi Lütke 就在社交平台 X 上分享了一個極具啟發性的實測案例：他利用 Claude AI，在短短時間內為自己編寫了一個網頁版的磁力共振影像瀏覽器，完美解決了系統不相容的問題，而且自覺比專用軟件更好用！
My annual MRI scan gives me a USB stick with the data, but you need this commercial windows software to open it.
Ran Claude on the stick and asked it to make me a html based viewer tool. This looks... way better. pic.twitter.com/6bAR7N4Vt6
— tobi lutke (@tobi) January 11, 2026
Windows 專用軟件難倒 Mac 擁護者？
Tobi Lütke 表示，他最近接受了一次年度磁力共振 (MRI) 掃描，醫院照慣例將影像數據儲存在一支 USB 快閃記憶體內交給他。然而，這類醫療影像通常採用 DICOM 格式，且隨附的讀取軟件往往僅支援 Windows 系統。對於習慣使用 Mac 電腦的 Tobi Lütke 來說，這意味著他無法直接查看自己的檢查結果。
用 Claude AI 寫一個就好了！
面對這個許多人都遇過的難題，身為資深程式編寫員的 Tobi Lütke 並沒有花時間去尋找第三方的開源軟件，而是選擇了更現代的做法。他將 USB 內的數據路徑告知 Anthropic 旗下的人工智慧助手 Claude AI，並要求它：「編寫一個基於 HTML 的瀏覽器工具，讓我能直接在網頁瀏覽器上讀取這些數據。」
結果令人驚喜，Claude AI 生成的工具不但能流暢運行，視覺效果甚至比醫院提供的商業軟件更出色。
結果功能更強！
After the amazing feedback on my thyroid prediction app, I’ve spent all my time over the last week building something special. Here is a quick preview of what I hope can help thousands manage their conditions pic.twitter.com/pP83CqzghF
— imr (@ianrowan29) January 18, 2026
根據 Tobi Lütke 展示的成果，這款由 AI 輔助開發的瀏覽器具備了多項專業功能：
影像堆疊與滾動： 使用者可以流暢地滾動查看不同切面的掃描影像。
縮放功能： 針對特定區域進行局部放大。
自動標註： 在後續的指令調整中，他還讓 Claude AI 加入了註解功能，幫助他標記脊椎的特定節段。
網格覆蓋： 應網友建議，他甚至加入了網格比對功能。
AI 成為「反射性」工具的時代
Tobi Lütke 指出，這是一個「反射性使用 AI」 (Reflexively reaching for AI) 的極佳範例。當遇到利基型軟件太過臃腫、昂貴或不兼容時，AI 提供了一個低成本、高效率的替代方案。雖然有部分技術人員認為市面上已有現成的開源工具，但 Tobi Lütke 的實測證明，透過 AI 量身打造符合個人需求的工具，其便利性與靈活性已不可同日而語。
對於一眾 AI 玩家來說，這無疑是一個新啟示：下次遇到打不開的文件格式，或許問問 AI 就能自救，甚至省下購買昂貴軟件的費用。
更多內容：
Shopify CEO Uses Claude AI to Build Custom MRI Viewer from USB Data
