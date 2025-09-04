老字號大孖醬園旺角分店9月7日結業 全場推8折優惠 預告10月將於荃灣開設新店

日前大孖醬園透過社交媒體宣布旺角分店最後營業日為9月7日，店主於貼文中解釋旺角店結業原因，坦言「 旺角分店是我最寄予厚望的分店」，認為「有人流就是皇道」，惟因門市設計問題，引致客人購物體驗不佳，所以對旺角店結業不感可惜，並預告10月將於荃灣開設新分店。旺角店由即日起至9月7日，全店貨品8折優惠，有會員的客人更可享折上折。

大孖醬園旺角分店將於9月7日結業。

品牌始於1953年 現由第4代接班人打理

大孖醬園品牌始於1953年，原名「永豐年」，起初在廣州出售糧油雜貨及自家曬製豉油與麵豉。第2代於80年代來港建立小型家庭工作坊，並改名為「大孖醬園」，90年代在觀塘開設首間門市，直至2022共有8間分店。品牌現時由第4代接班人打理，於香港設有豉油廠及醬料工廠，主打多款醬料包括古法頭抽、頭抽滷水汁、辣腐乳、勁辣辣油等，還順應潮流開設網上分店，近年亦積極與各大品牌合作推出聯乘產品。

店主表示旺角分店門口太窄，使客人購物體驗不佳。

辣椒油也推出不同款式。

旺角店9月7日結業 10月荃灣開設新店

得悉旺角店結業在即，不少熟客都留言表示可惜，有客人覺得旺角店方便就腳，不過也有客人表示曾想入內購物「但真係店太窄，我慢慢睇又阻住人咁，結果好快就走咗 」。店主文中預告將於10月荃灣開設新分店，也令不少網民非常期待「荃灣店會就腳啲」、「返香港都一定去旺角分店幫襯買幾樽醬走，好彩荃灣分店都近我」、「期待你荃灣新店」。

坊間少見的盆鹽。

招牌陳皮豆豉醬

大孖醬料旺角分店

地址：旺角亞皆老街2c號啟如商業大廈地下6號舖(地圖按此)

圖片來源： IG@taimaonlineshop

文：Amy

