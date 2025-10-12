女性排卵日反應更快 荷爾蒙變化加強專注
釀酒人淘汰小熊 國聯冠軍戰強碰道奇
（法新社芝加哥11日電） 康崔拉斯（William Contreras）、范恩（Andrew Vaughn）、圖蘭（Brice Turang）各轟出1支全壘打，幫助密爾瓦基釀酒人在今天美國職棒大聯盟季後賽中，以3比1戰勝芝加哥小熊。
主場作戰的釀酒人以3勝2負贏得國聯分區系列賽，從而獲得在國聯冠軍賽中對陣世界大賽衛冕軍洛杉磯道奇的資格。
七戰四勝的國聯冠軍賽將在密爾瓦基開打，勝者將在世界大賽對上多倫多藍鳥或西雅圖水手。
「這真是太不可思議了，」范恩說。「我們還有很多工作要做，但讓我們沉浸在這一刻。」
「這太棒了。觀眾們的熱情非常高漲。真是難以置信。」這場比賽很特別。 」
釀酒人今天的3支全壘打都是在2人出局的情況下打出。
范恩說，「如果有人給我們機會，我們就會毫不留情地利用。」
釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）的球隊在例行賽以97勝領先全聯盟。他表示儘管球隊取得輝煌戰績，但釀酒人仍有一些需要證明的東西。
「（這）是一支很棒的隊伍。很多人一開始並不相信他們，但他們堅持不懈。我很幸運能和這些人在一起。」
釀酒人自2018年以來從未贏過季後賽系列，他們1982年打進隊史唯一一次的世界大賽，但是最後敗給聖路易紅雀。（編譯：屈享平）
