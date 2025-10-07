釀酒人火力全開再斬小熊 全場3支全壘打7比4獲勝

（法新社洛杉磯6日電） 國聯例行賽霸主密爾瓦基釀酒人今天再度展現強大攻勢，系列賽第2戰以7比3擊退芝加哥小熊，取得2比0聽牌優勢。

釀酒人在首戰曾以9比3大勝小熊，不過今天比賽一開始就遭遇挑戰，小熊強打鈴木誠也在1局上半敲出3分全壘打，讓釀酒人陷於落後，不過釀酒人隨即在1局下由一壘手范恩（Andrew Vaughn）轟出3分砲扳平。

小熊先發今永昇太今天總計2.2局失4分退場吞敗投。小熊後來押上帕倫西亞（DanielPalencia）中繼，他第4局投出觸身球並丟掉1支安打後，釀酒人喬里奧（Jackson Chourio）也是一發3分砲，釀酒人以7比3將比數拉開，同時所有得分都來自全壘打。

釀酒人今天以投手車輪戰對抗小熊，假先發艾希比投1.2局失3分退場，接下來所有局數皆能力守城池，總計7名投手僅讓小熊擊出4支安打，其中2支還是在第1局。火球新秀米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）力撐3局拿勝投。