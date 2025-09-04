釋永信目無國法罔顧教規 河南省佛協支持嚴懲

【on.cc東網專訊】河南少林寺前住持釋永信涉嫌刑事犯罪、嚴重違反佛教戒律而受查，河南省佛教協會周四（4日）再度發文，強調釋永信目無國法、罔顧教規，六根不淨、追名逐利，肆意妄為、屢破底線，協會堅定支持對他依法依規嚴肅處理。

協會指出，釋永信長期擔任少林寺住持，本應潛心修行、立身為範，率眾持戒、弘揚佛法，傳承禪宗法脈，守護祖庭清淨，然而他背棄了正信正行的沙門傳統，枉費了廣大僧眾的追隨信任。他的所作所為性質惡劣、影響極壞，不僅葬送了個人的法身慧命、傷害了僧眾的淳樸信仰，而且侵蝕了佛教的健康肌體、影響了河南省的良好形象。釋永信行止失範、底線失守，自種孽因、終食惡果。

協會堅持從嚴治教、完善機制、強化約束，指導各地佛教團體、佛教活動場所進一步健全教職人員監督管理制度，緊盯違規犯戒行為，加大懲戒力度，形成有力震懾，真正讓「一處犯戒，處處受限」成為常態。協會亦堅持依法依規、強化自覺、形成常態，積極貫徹落實《宗教事務條例》及其配套規章制度，依法依規開展宗教活動、管理教內事務，不斷提升工作規範化、法治化水平。

