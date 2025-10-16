里奧仔新片《一戰再戰》口碑勁票房慘敗料蝕1億美元

【on.cc東網專訊】由荷里活男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCarpio）主演的新片《一戰再戰》（One Battle After Another）有口皆碑更被一致睇好有機爭來年《奧斯卡》，雖然口碑好但票房卻慘敗。

《一》上映接近1個月全球累積票房收入僅得1.4億美元（約11億港元），由於影片成本高昂，預計高達2億美元（約15.6億港元），「七除八拆」估計要收3億美元（約23.4億港元）才可回本，外界估計影片最終令華納兄弟勁蝕1億美元（約7.8億港元）。不過消息傳出後華納兄弟即澄清公布的數據，並表示華納兄弟今年的票房取得成功擁有《罪人們》（The Sinners）與《MINECRAFT：我的世界大電影》（A Minecraft Movie）等賣座片，目前為止今年的累積票房已超過40億美元（約312億港元）。

廣告 廣告

另方面，美國流行天后Taylor Swift日前上清談節目訪問時自爆剛看過《一戰再戰》，並大讚片中兩女主角Teyana Taylor與Chase Infiniti 好有機會爭奧斯卡，此外，亦大讚兩位男星里奧仔與班尼斯奧迪多路（Benicio del Toro）好搞笑。而Teyana近日於社交網自爆收到Taylor送來的新碟禮物盒內有T恤、彩膠唱片以及她的親筆手寫字條。Teyana留言表示多謝。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】