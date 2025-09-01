Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

里數優惠︱Asia Miles額外10% bonus！換夠里數加送瑞吉酒店St. Regis雙人下午茶

亞洲萬里通（Asia Miles）於9月推出「里數轉換加碼」活動，只要在整個推廣期內把合資格信用卡積分轉換為里數，即可獲得額外10%獎賞bonus，而累積轉換滿 80,000里數的會員，更可用10里數換取香港瑞吉酒店雙人下午茶體驗，即睇攻略！

10里數換取香港瑞吉酒店雙人下午茶體驗！

Asia Miles「里數轉換加碼」的推廣期由9月1日至9月30日，大家可先透過指定連結完成登記，系統會把之後的合資格轉換計入優惠累積。透過「合資格支付夥伴」包括：匯豐、花旗、星展、美國運通、東亞等主要銀行所發行的信用卡積分才可享有額外里數。累積轉換滿20,000至79,999里數，可獲10%額外里數回贈，但每名會員的上限為5,000里數；累積轉換達80,000里數或以上，雖同樣只可獲額外最多5,000里數，卻額外解鎖「餐膳獎勵」：只需再付10里數，便可以於香港瑞吉酒店The Drawing Room大堂酒廊換領雙人下午茶套餐乙份。由於額外里數設有上限，轉換50,000里數已可賺盡5,000里，但若把轉換額提高至80,000里數，能換到逾千元的五星級下午茶，性價比相當可觀。

里數優惠︱Asia Miles額外10% bonus！換夠里數加送瑞吉酒店St. Regis雙人下午茶

瑞吉酒店St. Regis雙人下午茶

累積轉換 20,000或以上：有額外10%里數

累積轉換 80,000或以上：有額外10%里數 + 可以10里兌換香港瑞吉酒店雙人下午茶餐

合資格信用卡：

– HSBC Visa信用卡

– HSBC Red信用卡

– HSBC Everymile

– HSBC Premier信用卡

– HSBC銀聯信用卡

– Citi Prestige

– Citi Premiermiles

– Citi Rewards

– DBS Black World Mastercard

– AE Explorer卡

– AE白金信用卡 大頭

– AE白金白金卡細頭 等等

登記網址

雙重Bonus即享更多優惠

值得留意的是「手動轉換」，舉例說，匯豐Rewards + 用戶需進入HSBC RewardCash平台自行兌換；若碰巧銀行同時推出自家10%轉換獎賞），可與本次亞洲萬里通優惠疊加，里數回報瞬間由10%提升至約21%，實屬「雙重 Bonus」。對常以信用卡積分儲里數的旅遊愛好者而言，這種跨平台疊加是縮短飛行距離的捷徑！

「亞洲萬里通」里數轉換數量 額外里數獎賞 餐膳獎勵 少於 20,000里數 不適用 不適用 20,000至79,999里數 10%額外里數 （每位會員最多可享 5,000「亞洲萬里通」里數） 不適用 80,000里數或以上 10%額外里數 （每位會員最多可享 5,000「亞洲萬里通」里數） 以10里數兌換香港瑞吉酒店雙人下午茶

登入網站，立即登記

於2025年9月30日或之前，透過我們的香港支付夥伴轉換你的信用卡積分為「亞洲萬里通」里數，以享專屬獎賞。

