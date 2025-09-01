防曬十大迷思 《Yahoo 健康》逐一拆解
里數優惠︱Asia Miles額外10% bonus！換夠里數加送瑞吉酒店St. Regis雙人下午茶
Asia Miles額外10% bonus！換夠里數加送瑞吉酒店St. Regis雙人下午茶，立即睇內文：
亞洲萬里通（Asia Miles）於9月推出「里數轉換加碼」活動，只要在整個推廣期內把合資格信用卡積分轉換為里數，即可獲得額外10%獎賞bonus，而累積轉換滿 80,000里數的會員，更可用10里數換取香港瑞吉酒店雙人下午茶體驗，即睇攻略！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
10里數換取香港瑞吉酒店雙人下午茶體驗！
Asia Miles「里數轉換加碼」的推廣期由9月1日至9月30日，大家可先透過指定連結完成登記，系統會把之後的合資格轉換計入優惠累積。透過「合資格支付夥伴」包括：匯豐、花旗、星展、美國運通、東亞等主要銀行所發行的信用卡積分才可享有額外里數。累積轉換滿20,000至79,999里數，可獲10%額外里數回贈，但每名會員的上限為5,000里數；累積轉換達80,000里數或以上，雖同樣只可獲額外最多5,000里數，卻額外解鎖「餐膳獎勵」：只需再付10里數，便可以於香港瑞吉酒店The Drawing Room大堂酒廊換領雙人下午茶套餐乙份。由於額外里數設有上限，轉換50,000里數已可賺盡5,000里，但若把轉換額提高至80,000里數，能換到逾千元的五星級下午茶，性價比相當可觀。
累積轉換 20,000或以上：有額外10%里數
累積轉換 80,000或以上：有額外10%里數 + 可以10里兌換香港瑞吉酒店雙人下午茶餐
合資格信用卡：
– HSBC Visa信用卡
– HSBC Red信用卡
– HSBC Everymile
– HSBC Premier信用卡
– HSBC銀聯信用卡
– Citi Prestige
– Citi Premiermiles
– Citi Rewards
– DBS Black World Mastercard
– AE Explorer卡
– AE白金信用卡 大頭
– AE白金白金卡細頭 等等
雙重Bonus即享更多優惠
值得留意的是「手動轉換」，舉例說，匯豐Rewards + 用戶需進入HSBC RewardCash平台自行兌換；若碰巧銀行同時推出自家10%轉換獎賞），可與本次亞洲萬里通優惠疊加，里數回報瞬間由10%提升至約21%，實屬「雙重 Bonus」。對常以信用卡積分儲里數的旅遊愛好者而言，這種跨平台疊加是縮短飛行距離的捷徑！
「亞洲萬里通」里數轉換數量
額外里數獎賞
餐膳獎勵
少於 20,000里數
不適用
不適用
20,000至79,999里數
10%額外里數 （每位會員最多可享 5,000「亞洲萬里通」里數）
不適用
80,000里數或以上
10%額外里數 （每位會員最多可享 5,000「亞洲萬里通」里數）
以10里數兌換香港瑞吉酒店雙人下午茶
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2025〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2025丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2025｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2025│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2025｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2025│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2025│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
小鹿女神吃同族！潤娥《暴君的主廚》吃鹿肉
[NOWnews今日新聞]韓國女團少女時代成員潤娥與李彩玟主演的新劇《暴君的主廚》開播後話題不斷。而在第3集中，潤娥飾演的延志永首次為燕熙君李獻（李彩玟 飾）準備御膳，準備了自己在料理大賽用的鹿排，沒...今日新聞 娛樂 ・ 11 小時前
九龍醫院13名護士被盜信用卡 26歲外判女工還押11.10再訊
【on.cc東網專訊】九龍醫院於去年2月至8月期間疑發生盜竊事件，院內先後有13名病房護士報案，指其信用卡於上述期間懷疑被人盜去，其後發現信用卡懷疑被盜用於多家商店購物，受害人損失金額由1萬港元至2.5萬港元不等，總涉款約31.5萬港元。經警員調查後，早前拘捕一on.cc 東網 ・ 1 天前
屯門山景邨單位傳異味 破門入內揭兩母子燒炭亡
【on.cc東網專訊】今日(9月1日)早上10時15分，山景邨景華樓保安員報案，指上址一單位傳出異味拍門無人回應，擔心屋內有人遇險遂報案求助。救援人員接報到場，破門進入發現兩名分別姓王(25歲)男子及姓鍾(54歲)女子倒臥屋內客廳，身旁有一盆燒過的炭，經檢驗後證on.cc 東網 ・ 1 天前
首批75名應屆本地牙科畢業生 到衞生署展開12個月實習
【Now新聞台】75名應屆本地牙科畢業生到衞生署展開12個月實習。 衞生署舉行牙科實習計劃啟動禮，醫務衞生局局長盧寵茂、衞生署署長林文健等出席典禮。《牙醫註冊條例》今年四月一日實施，本地牙科畢業生須經過實習，而直接通過牙醫管理委員會許可試的非本地培訓牙醫則須經過評核期，才可在香港正式註冊。衞生署會先為實習牙科醫生安排兩星期入職培訓，其後輪轉到不同服務單位工作，包括衞生署、醫院管理局及菲臘牙科醫院，在資深牙醫督導下提供服務。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
亞視大埔總部涉拖欠電費 遭中電入稟追討150萬元
亞視近日起連續停牌，其位於大埔總部亦涉拖欠逾150萬元電費，上周被中電入稟區域法院追討相關金額，同時要求亞視支付相關利息及訟費。am730 ・ 1 天前
港西Fusion千層酥創意口味 龍蝦/燒賣/叉燒做餡料
本地人氣麵包店「森林麵包」再開Pop-up店，暫定為期半年，方便大家嚟試新品！主理人Jerry早前遠赴法國進修製作酥皮技巧，更新推融合正宗法式酥皮同港式口味嘅千層酥系列，帶畀大家意想不到嘅味道。OpenRice開飯喇 ・ 1 天前
章魚食譜｜加里西亞章魚
西班牙加里西亞地區的傳統料理Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
西貢澳朗村6旬漢家中暈倒 母親揭發證當場氣絕
【on.cc東網專訊】西貢有人暈倒亡。今日(9月1日)上午11時09分，澳朗村一名女子報案，指其兒子在上址一村屋內暈倒。救護員接報到場，經檢驗後證實姓江(66歲)男子已當場氣絕。案件列作「屍體發現」，事主死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 1 天前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 17 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相
胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 1 天前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 1 天前
林芊妤Coffee大頭蝦掉兒子暑期作業感自責：我做阿媽真係好失敗
林芊妤（Coffee）近年主力教授瑜伽及KOL工作，並創立瑜伽服裝品牌。2018年與圈外男友翟志榮結婚，育有一子翟德彥（伯伯），現時正在懷第二胎。近日佢喺Threads分享一件烏龍事，仲話自己做人阿媽好失敗。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 1 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。Yahoo Style HK ・ 19 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 1 天前