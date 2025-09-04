里斯本百年古蹟纜車出軌撞毀，至少15死18人傷。(X)

葡萄牙首都里斯本著名的榮耀纜車(Glória Funicular)周三(3日)發生纜車出軌意外，造成至少15人死亡，18人受傷，包括1名兒童，其中5人重傷。死傷者包括有外國人，但當局目前並沒有透露罹難者的身分和國籍。

事發在當地3日傍晚6時許，地點位於自由大道附近。有目擊者形容，車廂「完全失控，沒有煞車」，以全速衝落斜，在轉彎時撞向一棟建築物，撞擊力猛烈。亦有人指，當時一名在路邊的男子，被纜車砸中。網上影片顯示，事發後鮮黃色車體翻側在狹窄的斜路上並幾乎全毀，現場濃煙瀰漫，附近目擊者都呆在當場，隨後車體有生還者揮手呼救求助，多名民眾見狀立即衝上前協助。

葡萄牙報道：或 因牽引鋼索鬆脫所致

葡萄牙媒體《觀察家報》(Observador)報道，事故可能因牽引鋼索鬆脫所致。當局強調，事故原因仍待調查。營運纜車的運輸公司「卡里斯」(Carris)則表示，所有維護規範皆有遵循，已展開內部調查。里斯本市長Carlos Moedas形容是前所未有的悲劇。總統德索薩向死者致哀，慰問傷者，希望當局盡快查明事故原因。政府宣布將星期四(4日)定為全國哀悼日，會在完成搜救後展開調查。歐盟委員會主席馮德萊恩在社交平台以葡語發文致哀，對事故深感悲痛。

這條纜車線在1885年開通，建於斜路上，纜車車身油上黃白兩色，每輛可載客40人，可由下城區的光復廣場，前往上城區的阿爾坎塔拉聖伯多祿花園，2002年被列為國家歷史古蹟。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/里斯本百年古蹟纜車出軌撞毀-至少15死18人傷-有片-/595758?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral