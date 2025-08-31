里昂大屠殺紀念碑遭刻「解放加薩」 市長譴責

（法新社里昂30日電） 法國里昂今年落成的大屠殺紀念碑，今天證實遭人刻上「解放加薩」（Free Gaza）字樣，外界對法國境內反猶太行為與仇恨犯罪升溫的疑慮，也因此升高。

里昂（Lyon）市府提供照片顯示，黑色大理石打造的紀念碑遭尖銳物品刻上「解放加薩」。市長度塞（Gregory Doucet）在聲明中強調，「破壞里昂大屠殺紀念碑是不可容忍的行為。我表達最嚴厲譴責，並向相關紀念協會、生還者及逝者遺族表達全力支持。」

度塞補充說：「肇事者將被追查和起訴。里昂堅決反對仇恨、反猶主義與種族主義。」

這座大屠殺紀念碑是於今年1月揭幕，目的是為紀念奧斯威辛－比克瑙（Auschwitz -Birkenau）集中營解放80週年。

市政府表示，大屠殺紀念協會主席維烏（Jean-Olivier Viout）已提起訴訟。

里昂市府官員指出，「在大屠殺紀念碑上刻下如此字樣，明顯構成反猶太行為。」市府已立即清除並恢復原貌。

法國猶太社群的規模在全球數一數二。2023年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊以色列、招致以色列轟炸哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip）並封鎖援助後，法國猶太社群表示，法國境內反猶行為大幅增加。

法國內政部數據顯示，2025年上半年全國有646起反猶事件，雖較2024年同期減少27%，但比2023年同期激增112%。