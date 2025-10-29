里約熱內盧大舉圍剿毒梟 至少64人死亡

（法新社里約熱內盧28日電） 巴西警方今天動員直升機與裝甲車在里約熱內盧（Rio de Janeiro ）掃蕩毒梟，這項歷來規模最大的圍剿行動造成至少64人死亡。

這場圍剿出動多達2500名全副武裝警力，同時還動用無人機，目標鎖定里約北方兩處貧民窟中的毒梟集團。

里約熱內盧州長卡斯楚（Claudio Castro）形容，這次佩尼亞街區（Complexo da Penha）與阿萊芒街區（Complexo do Alemao）的掃蕩是該州規模最大的一次。中央政府表示，這波行動重挫企圖擴張勢力的大型毒梟集團「紅色司令部」（Comando Vermelho）。

卡斯楚表示，已有60名疑似幫派份子喪命。州政府內部人士透露，4名警察也因此殉職。截至今天傍晚，掃蕩行動仍在持續。

巴西警方出動2架直升機與32輛裝甲車執行任務，同時還有12台工事車輛負責清除毒梟設於狹小巷弄間的路障，以利進入貧民窟。

卡斯楚在社群平台X發布的影片顯示，1架疑似幫派操控的無人機自雲端發射爆裂物。「這就是里約警方面對的犯罪手段：無人機空投炸彈。我們面臨的挑戰就是如此規模。這不只是一般犯罪，而是毒品恐攻。」

福音派牧師、國會議員維艾拉（Henrique Vieira）在X強烈譴責這次行動，批評州政府「把貧民窟當作敵對領土，恣意開槍殺人」。

聯合國人權辦公室對此事表達「震驚」。「這種致命作為，進一步惡化警察在巴西弱勢社區行動所導致的極端傷亡情況。」

聯合國官員表示，「我們提醒當局必須遵守國際人權法，並呼籲立即展開有效調查。」