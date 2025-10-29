屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
里約熱內盧大舉圍剿毒梟 至少64人死亡
（法新社里約熱內盧28日電） 巴西警方今天動員直升機與裝甲車在里約熱內盧（Rio de Janeiro ）掃蕩毒梟，這項歷來規模最大的圍剿行動造成至少64人死亡。
這場圍剿出動多達2500名全副武裝警力，同時還動用無人機，目標鎖定里約北方兩處貧民窟中的毒梟集團。
里約熱內盧州長卡斯楚（Claudio Castro）形容，這次佩尼亞街區（Complexo da Penha）與阿萊芒街區（Complexo do Alemao）的掃蕩是該州規模最大的一次。中央政府表示，這波行動重挫企圖擴張勢力的大型毒梟集團「紅色司令部」（Comando Vermelho）。
卡斯楚表示，已有60名疑似幫派份子喪命。州政府內部人士透露，4名警察也因此殉職。截至今天傍晚，掃蕩行動仍在持續。
巴西警方出動2架直升機與32輛裝甲車執行任務，同時還有12台工事車輛負責清除毒梟設於狹小巷弄間的路障，以利進入貧民窟。
卡斯楚在社群平台X發布的影片顯示，1架疑似幫派操控的無人機自雲端發射爆裂物。「這就是里約警方面對的犯罪手段：無人機空投炸彈。我們面臨的挑戰就是如此規模。這不只是一般犯罪，而是毒品恐攻。」
福音派牧師、國會議員維艾拉（Henrique Vieira）在X強烈譴責這次行動，批評州政府「把貧民窟當作敵對領土，恣意開槍殺人」。
聯合國人權辦公室對此事表達「震驚」。「這種致命作為，進一步惡化警察在巴西弱勢社區行動所導致的極端傷亡情況。」
聯合國官員表示，「我們提醒當局必須遵守國際人權法，並呼籲立即展開有效調查。」
其他人也在看
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 20 小時前
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 16 小時前
台北車站港女遭性侵｜地檢署起訴 44 歲通輯犯 涉「乘機性交」等罪 要求判刑 7 年｜Yahoo
一名香港女子本月初在台北車站被人性侵，台北地檢署今日（28日）完成偵查，落案起訴 44 歲邱姓男子涉嫌「乘機性交」和「公然猥褻」罪，要求法院判刑 7 年。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
江玉歡宣布重返新民黨
【Now新聞台】立法會議員江玉歡重返新民黨。 江玉歡在社交網站表示，重返新民黨是回到服務社會、政治參與的起點，自己約十年前加入新民黨，曾參與區議會選舉，後來暫時離開政壇，重回法律專業崗位，現時決定回到新民黨老家並肩作戰。至於黨主席葉劉淑儀就表示，江玉歡及副主席黎棟國都是法律專家，深信日後在二人協助下，必定能將立法工作做得更好。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
法國 12 歲少女遭性虐殺 27 歲女子被判終身監禁 右翼政客藉事件批評移民政策︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國巴黎一名 27 歲女子因強姦及殺害 12 歲女童達維耶（Lola Daviet）被判終身監禁，成為法國首名獲此極刑的女性，被裁定至少須服刑 30 年。這宗案件震驚全國。Yahoo新聞 ・ 1 天前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前
反制委內瑞拉施壓 千里達總理稱不屈服於勒索
（法新社西班牙港28日電） 美國盟邦千里達及托巴哥總理今天強硬表態，拒絕鄰國委內瑞拉因該國接待美國軍艦，而威脅要中止一項聯合天然氣計畫的做法。這起爭端源於美國驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）前一天停靠千里達島，準備與當地部隊進行聯合軍事演習。法新社 ・ 17 小時前
反恐第二案｜3被告判監16年8月至18年 成反修例案第二長 官：行為對社會宣戰
高院法官陳仲衡指，3 人「食髓知味、變本加厲」，涉及的 3 次爆炸案件一次比一次嚴重，如同「向社會宣戰」，又指計劃在尚德停車場放置的炸藥「根本是設計作殺人之用」，目標指向警察、罔顧途人傷亡，反映被告「視人命如草芥」；3 人無悔意，更生無從說起。法庭線 ・ 1 天前
12歲男童墮樓亡揭遭獨留在家 四旬父母涉疏忽照顧被捕
青衣長康邨發生男童墮樓意外，一名12歲男童前晚近8時被發現倒臥在康順樓對開平台，疑從高處墮下，當場證實死亡。警方調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕男童42歲姓崔母親及44歲姓俞父親。據報男童父母於上周末前往澳門，報稱探望朋友，曾著兒子同遊遭拒，之後兒子被獨留在家。am730 ・ 1 天前
習特會︱特朗普擬應參議員聯署 提及釋放黎智英 中方不滿「包庇」 黎崇恩：父親狀況非常差︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被關押近 5 年，其子黎崇恩昨日（27 日）在羅馬出席聲援活動後接受《中央通訊社》訪問時表示，父親的健康情況令人憂慮，很高興「習特會」可能談到釋放父親的議題。他強調，黎智英患有糖尿病，現時身體狀況非常差。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
特朗普：不會以副總統身份競逐2028年美國大選
美國總統特朗普表示，不會以副總統身份競逐2028年美國大選，認為共和黨在2028年將擁有一批頗具潛力的候選人，包括國務卿魯比奧及副總統萬斯。 根據美國憲法，美國總統最長任期為八年，但特朗普一直未有完全排除尋求第三屆總統任期的可能。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 員工疑過勞死 曾日做21小時 遠超工時上限｜Yahoo
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 有員工懷疑過勞死。調查指該名 20 多歲的男店員，曾一周工作接近 80 小時，最誇張曾一日做足 21 小時，甚至過身前一日由早上 9 時「直踩」至午夜。該名男店員今年 7 月逝世，韓國正義黨昨日（27日）發表聲明，相信事主因長期工作及急性過勞而死，要求店方負責。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
中年男向途人借「應急錢 」後失聯 涉詐騙油尖區落網扣查
【on.cc東網專訊】執法人員近日接獲報案，指於美孚港鐵站內有人聲稱需要金錢應急，向報案人借取金錢，日後歸還。惟報案人其後與該名人士失去聯絡，懷疑受騙，於是報案求助。on.cc 東網 ・ 1 天前
歐盟與中國將舉行會談 據悉討論臨時允許安世半導體出口
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
在與美國貿易談判中 中國仍握有一項關鍵籌碼
【彭博】— 對稀土的掌控力將使中國在本周末吉隆坡談判中獲得前所未有的籌碼，迫使美國作出讓步。此外，北京手中還握著對一個更關鍵供應鏈的控制權：醫藥。Bloomberg ・ 4 天前
IMF急拉警報：美國債務恐比意大利、希臘更糟
國際貨幣基金組織（IMF）最新預測指出，美國政府的公共財政正處於危險的軌道上。預計到 2030 年，美國的政府債務佔國內生產毛額（GDP）之比將達到 143.4%，不僅刷新新冠疫情後的紀錄，更將超越長期以來以財政脆弱著稱的義大利和希臘。鉅亨網 ・ 16 小時前
立法會選舉｜鄧飛由選委界「轉跑道」 競逐教育界議席
【Now新聞台】立法會選舉提名期繼續，繼續有參選人到政府總部交表參選，其中爭取連任的教聯會副會長鄧飛會由選委界「轉跑道」，競逐教育界議席。立法會教育界參選人鄧飛：「這麼多新挑戰，世界大局的變化、國家的新規劃、香港生源結構的問題還有人工智能，對於教育帶來的巨大衝擊，對於教師的工作量亦是很大的衝擊，我希望今次能聚焦教育議題上，現時回來功能組別可能對於我來說，是更易發揮。」選委界方面，繼續有多人報名參選，當中包括爭取連任的民建聯執委林琳、前食物及衞生局政治助理陳凱欣，觀塘區議員鄧咏駿亦有報名，放棄競逐連任的議員馬逢國為他站台。這個界別日前已經有15人報名參選，當中包括有不同政黨的代表，亦有商人、律師、社福界人士等。提名期會在下星期四結束。2025立法會選舉提名(地區直選)2025立法會選舉提名(功能界別)2025立法會選舉提名(選委會界別)#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
法國總統夫人被誣指為男性 10 人涉網絡欺凌案件開審 被告：只想幽默一下︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國總統夫人布麗吉特（Brigitte Macron）在巴黎提出訴訟的網絡騷擾案件本周開審， 10 名被告被控在網上散布惡意言論，侮辱及詆毀她的性別，指布麗吉特是名為「尚—米歇爾‧特羅涅（Jean-Michel Trogneux）」的男性。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
緬甸軍政府在對電詐中心的打擊中已拘捕逾萬名外國人
【彭博】— 緬甸軍政府在過去九個月內拘留了超過一萬名外國人，軍政府稱這些人非法進入緬甸參與網絡詐騙活動。Bloomberg ・ 17 小時前