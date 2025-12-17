焦點

宏福苑五級火｜情緒支援熱線

重慶地鐵全攻略：教你玩轉山城！最新重慶地鐵/輕軌路線圖、票價、沿線景點懶人包

重慶地鐵攻略
重慶地鐵攻略

講起重慶，大家第一時間都會諗起「山城」同埋佢獨一無二嘅交通系統。想好似本地人咁穿梭喺呢座 8D 魔幻城市，識得搭地鐵（輕軌）絕對係自由行嘅必備技能！自從第一條線路開通以嚟，重慶地鐵網絡已經發展得非常成熟，基本上你想去嘅商業區、景點、住宅區，搭地鐵都去得到，又快又方便！

呢份 Trip.com 為你精心炮製嘅【重慶地鐵全攻略】，由路線圖、營運時間、車費、買飛教學，到沿線有咩必去景點，全部一次過話你知。無論你係第一次嚟重慶探險，定係想深度遊，有呢份攻略喺手，保證你玩得輕鬆又地道！

香港點樣去重慶？

由香港飛重慶其實勁方便！每日都有多班直航機，航程大約 2.5 個鐘就到。一落機就可以喺重慶江北國際機場（T2/T3 航站樓）直接駁上地鐵 10 號線出市區，話咁快就到！想買平機票？記得提早喺 Trip.com book 定喇！

  • 航線： 香港 ⇌ 重慶

  • 航空公司： 香港航空等

  • 參考價錢 (單程)： HK$1,029 起 (26% Off)

  • 參考價錢 (來回)： HK$1,487 起 (26% Off)
    (價格更新於 2025 年 12 月)

重慶地鐵基本資訊 (路線圖、時間、車費、買飛)

1. 最新路線圖

重慶地鐵網絡超完善，唔單止係交通工具，更加係一條流動嘅風景線，帶你睇盡呢座城市嘅歷史同現代面貌。建議大家可以先 save 低下面張官方路線圖，plan 行程就更清晰啦！

重慶地鐵路線圖
重慶地鐵路線圖

圖片來源：重慶地鐵官網

2. 營運時間

  • 頭班車： 大部分線路都係朝早 6:30 左右開出。

  • 尾班車： 視乎線路同係咪假期，通常喺夜晚 10:30 至 11:30 之間。

  • 溫馨提示： 出發前最好用 App check 一 check 實時班次，費事玩到唔記得時間錯過尾班車！

3. 車費

車費勁親民！採用分段收費，起步價只係 ¥2 人民幣。基本上 ¥5 蚊內已經可以帶你穿梭市區大部分地方，CP 值極高！

4. 點樣買飛？超簡單！

遊客買飛有幾個方法，揀個啱你嘅就得：

  • 手機 App (最推薦！)： 重慶搭地鐵用電子支付最方便！直接用支付寶 (Alipay)、微信支付 (WeChat Pay) 或者雲閃付 App，開個「乘車碼」嘟一嘟就入得閘，完全唔使排隊或者搵散紙，快捷方便！

  • 自助售票機： 每個站都有，可以用現金或者手機支付買單程飛。

  • 車站客服中心： 如果唔熟路或者想增值交通卡，可以去客服中心搵職員幫手。

  • 交通卡： 如果你有全國通用嘅交通卡，都可以直接嘟卡搭車。

搭邊條線去邊度玩？主要路線 & 景點指南

重慶地鐵線路用唔同顏色區分，非常清晰。以下揀咗幾條遊客最常用嘅線路同沿線景點，跟住玩就冇錯！

  • 【1 號線 (紅色)】東西大動脈，景點集中地
    貫穿重慶東西，由朝天門去到璧山。想去好多必去景點，搭呢條線就啱晒！

    • 必到車站： 小什字、沙坪壩、大學城

    • 沿線景點： 解放碑商圈、洪崖洞、充滿巴渝風情嘅磁器口古鎮、文青必去嘅沙坪壩、視野超好嘅鵝嶺公園。

  • 【2 號線 (綠色)】全球網紅「空中輕軌」
    被譽為「空中輕軌」，由較場口去到魚洞，沿途風景一流。

    • 必到車站： 李子壩、大坪、楊家坪

    • 沿線景點： 全球旅客必打卡嘅 李子壩穿樓奇觀、潮人購物集中地大坪商圈、適合親子遊嘅楊家坪動物園。

  • 【3 號線 (藍色)】機場直達市區嘅交通命脈
    連接江北機場 T2 航站樓同市區，好多遊客抵達重慶嘅第一站！

    • 必到車站： 江北機場 T2 航站樓、重慶北站、觀音橋

    • 沿線景點： 潮流集中地觀音橋步行街、連接全國各地嘅重慶北站。

  • 【6 號線 (粉紅色)】穿越南北，知性之旅
    連接北碚同茶園，途經多個大學同新區。

    • 必到車站： 北碚、小什字、江北城

    • 沿線景點： 學術氣氛濃厚嘅西南大學、充滿未來科技感嘅禮嘉智慧公園、當然唔少得洪崖洞同解放碑（小什字站）。

  • 【10 號線 (紫色)】機場快線，方便快捷
    另一條連接江北國際機場嘅重要線路，由王家莊去蘭花路。

    • 必到車站： 江北機場 T3 航站樓、重慶北站、曾家岩

    • 沿線景點： 超廣闊嘅中央公園、交通樞紐重慶北站、莊嚴宏偉嘅重慶人民大禮堂、三峽博物館。

地鐵沿線 4 大必去打卡景點

打卡位 #1：李子壩站 - 睇輕軌穿牆過！

呢個站唔使多介紹啦！正正係「輕軌穿樓而過」嘅現場，完美演繹咗山城嘅建築智慧。當你親眼睇到列車喺民居中穿插，嗰種魔幻感真係相機都影唔晒！絕對係嚟重慶必做嘅事！

  • 點樣去： 地鐵 2 號線【李子壩站】

  • 地址： 重慶市渝中區李子壩正街 62 號

李子壩穿樓站
李子壩穿樓站

打卡位 #2：洪崖洞 - 現實版《千與千尋》

依山而建嘅吊腳樓群，日頭係一條熱鬧嘅美食特產街，夜晚著咗燈之後，金碧輝煌，簡直好似入咗宮崎駿嘅動畫世界！行上頂層觀景台，仲可以欣賞到長江同嘉陵江交匯嘅璀璨夜景，靚到嘩一聲！

  • 點樣去： 地鐵 1/6 號線【小什字站】

  • 地址： 重慶市渝中區嘉陵江濱江路 88 號

洪崖洞
洪崖洞

打卡位 #3：長江索道 - 重慶獨有嘅「空中巴士」

想體驗山城嘅立體感，一定要試下搭長江索道！呢條橫跨長江嘅「空中走廊」，俾你一個全新角度欣賞兩岸景色。無論日頭定夜晚，腳下係滔滔江水，眼前係層層疊疊嘅城市，呢種獨一無二嘅體驗，絕對值回票價！

  • 點樣去： 地鐵 1/6 號線【小什字站】

  • 地址： 重慶市渝中區新華路 151 號

長江索道
長江索道

打卡位 #4：三峽博物館 - 認識巴渝文化

想深入了解重慶同三峽嘅歷史？嚟三峽博物館就啱喇！館內收藏咗大量珍貴文物，特別係《壯麗三峽》展廳，生動還原咗三峽工程前嘅原貌，令人大開眼界，係一個充滿知識性又有趣嘅地方。

  • 點樣去： 地鐵 2 號線【曾家岩站】

  • 地址： 重慶市渝中區人民路 236 號

三峽博物館
三峽博物館

有咗呢份超詳細嘅地鐵攻略，係咪覺得玩轉重慶好簡單呢？快啲上 Trip.com 訂機票酒店，plan 定你嘅魔幻山城之旅啦！

