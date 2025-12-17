重慶地鐵全攻略：教你玩轉山城！最新重慶地鐵/輕軌路線圖、票價、沿線景點懶人包

重慶地鐵攻略

講起重慶，大家第一時間都會諗起「山城」同埋佢獨一無二嘅交通系統。想好似本地人咁穿梭喺呢座 8D 魔幻城市，識得搭地鐵（輕軌）絕對係自由行嘅必備技能！自從第一條線路開通以嚟，重慶地鐵網絡已經發展得非常成熟，基本上你想去嘅商業區、景點、住宅區，搭地鐵都去得到，又快又方便！

呢份 Trip.com 為你精心炮製嘅【重慶地鐵全攻略】，由路線圖、營運時間、車費、買飛教學，到沿線有咩必去景點，全部一次過話你知。無論你係第一次嚟重慶探險，定係想深度遊，有呢份攻略喺手，保證你玩得輕鬆又地道！

香港點樣去重慶？

由香港飛重慶其實勁方便！每日都有多班直航機，航程大約 2.5 個鐘就到。一落機就可以喺重慶江北國際機場（T2/T3 航站樓）直接駁上地鐵 10 號線出市區，話咁快就到！想買平機票？記得提早喺 Trip.com book 定喇！

航線： 香港 ⇌ 重慶

航空公司： 香港航空等

參考價錢 (單程)： HK$1,029 起

參考價錢 (來回)： HK$1,487 起

(價格更新於 2025 年 12 月)

重慶地鐵基本資訊 (路線圖、時間、車費、買飛)

1. 最新路線圖

重慶地鐵網絡超完善，唔單止係交通工具，更加係一條流動嘅風景線，帶你睇盡呢座城市嘅歷史同現代面貌。建議大家可以先 save 低下面張官方路線圖，plan 行程就更清晰啦！

重慶地鐵路線圖

圖片來源：重慶地鐵官網

2. 營運時間

頭班車： 大部分線路都係朝早 6:30 左右開出。

尾班車： 視乎線路同係咪假期，通常喺夜晚 10:30 至 11:30 之間。

溫馨提示： 出發前最好用 App check 一 check 實時班次，費事玩到唔記得時間錯過尾班車！

3. 車費

車費勁親民！採用分段收費，起步價只係 ¥2 人民幣。基本上 ¥5 蚊內已經可以帶你穿梭市區大部分地方，CP 值極高！

4. 點樣買飛？超簡單！

遊客買飛有幾個方法，揀個啱你嘅就得：

手機 App (最推薦！)： 重慶搭地鐵用電子支付最方便！直接用支付寶 (Alipay)、微信支付 (WeChat Pay) 或者雲閃付 App，開個「乘車碼」嘟一嘟就入得閘，完全唔使排隊或者搵散紙，快捷方便！

自助售票機： 每個站都有，可以用現金或者手機支付買單程飛。

車站客服中心： 如果唔熟路或者想增值交通卡，可以去客服中心搵職員幫手。

交通卡： 如果你有全國通用嘅交通卡，都可以直接嘟卡搭車。

搭邊條線去邊度玩？主要路線 & 景點指南

重慶地鐵線路用唔同顏色區分，非常清晰。以下揀咗幾條遊客最常用嘅線路同沿線景點，跟住玩就冇錯！

【1 號線 (紅色)】東西大動脈，景點集中地

貫穿重慶東西，由朝天門去到璧山。想去好多必去景點，搭呢條線就啱晒！

必到車站： 小什字、沙坪壩、大學城 沿線景點： 解放碑商圈、洪崖洞、充滿巴渝風情嘅磁器口古鎮、文青必去嘅沙坪壩、視野超好嘅鵝嶺公園。

【2 號線 (綠色)】全球網紅「空中輕軌」

被譽為「空中輕軌」，由較場口去到魚洞，沿途風景一流。

必到車站： 李子壩、大坪、楊家坪 沿線景點： 全球旅客必打卡嘅 李子壩穿樓奇觀 、潮人購物集中地大坪商圈、適合親子遊嘅楊家坪動物園。

【3 號線 (藍色)】機場直達市區嘅交通命脈

連接江北機場 T2 航站樓同市區，好多遊客抵達重慶嘅第一站！

必到車站： 江北機場 T2 航站樓、重慶北站、觀音橋 沿線景點： 潮流集中地觀音橋步行街、連接全國各地嘅重慶北站。

【6 號線 (粉紅色)】穿越南北，知性之旅

連接北碚同茶園，途經多個大學同新區。

必到車站： 北碚、小什字、江北城 沿線景點： 學術氣氛濃厚嘅西南大學、充滿未來科技感嘅禮嘉智慧公園、當然唔少得洪崖洞同解放碑（小什字站）。

【10 號線 (紫色)】機場快線，方便快捷

另一條連接江北國際機場嘅重要線路，由王家莊去蘭花路。

必到車站： 江北機場 T3 航站樓、重慶北站、曾家岩 沿線景點： 超廣闊嘅中央公園、交通樞紐重慶北站、莊嚴宏偉嘅重慶人民大禮堂、三峽博物館。



5 大重慶旅行團 2025 行程推介及賣點 烏江畫廊、長江索道、磁器口古鎮、洪崖洞、李子壩輕軌

地鐵沿線 4 大必去打卡景點

打卡位 #1：李子壩站 - 睇輕軌穿牆過！

呢個站唔使多介紹啦！正正係「輕軌穿樓而過」嘅現場，完美演繹咗山城嘅建築智慧。當你親眼睇到列車喺民居中穿插，嗰種魔幻感真係相機都影唔晒！絕對係嚟重慶必做嘅事！

點樣去： 地鐵 2 號線【李子壩站】

地址： 重慶市渝中區李子壩正街 62 號

李子壩穿樓站

打卡位 #2：洪崖洞 - 現實版《千與千尋》

依山而建嘅吊腳樓群，日頭係一條熱鬧嘅美食特產街，夜晚著咗燈之後，金碧輝煌，簡直好似入咗宮崎駿嘅動畫世界！行上頂層觀景台，仲可以欣賞到長江同嘉陵江交匯嘅璀璨夜景，靚到嘩一聲！

點樣去： 地鐵 1/6 號線【小什字站】

地址： 重慶市渝中區嘉陵江濱江路 88 號

洪崖洞

打卡位 #3：長江索道 - 重慶獨有嘅「空中巴士」

想體驗山城嘅立體感，一定要試下搭長江索道！呢條橫跨長江嘅「空中走廊」，俾你一個全新角度欣賞兩岸景色。無論日頭定夜晚，腳下係滔滔江水，眼前係層層疊疊嘅城市，呢種獨一無二嘅體驗，絕對值回票價！

點樣去： 地鐵 1/6 號線【小什字站】

地址： 重慶市渝中區新華路 151 號

長江索道

打卡位 #4：三峽博物館 - 認識巴渝文化

想深入了解重慶同三峽嘅歷史？嚟三峽博物館就啱喇！館內收藏咗大量珍貴文物，特別係《壯麗三峽》展廳，生動還原咗三峽工程前嘅原貌，令人大開眼界，係一個充滿知識性又有趣嘅地方。

點樣去： 地鐵 2 號線【曾家岩站】

地址： 重慶市渝中區人民路 236 號

三峽博物館

有咗呢份超詳細嘅地鐵攻略，係咪覺得玩轉重慶好簡單呢？快啲上 Trip.com 訂機票酒店，plan 定你嘅魔幻山城之旅啦！

