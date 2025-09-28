舒淇執導首作釜山影展奪最佳導演獎
重慶紅色景點舞台劇累計接待300萬人次 香港觀眾佔逾五千
【Now新聞台】重慶近年發展紅色旅遊，除了著名的紅色景點外，更透過舞台劇以生動形式讓民眾了解紅軍的奮鬥歷程和精神。
這套名為《重慶‧1949》的舞台劇以重慶解放前夕為背景，講述了「紅岩精神」與重慶的解放。劇院以360度旋轉舞台，還原當時的重慶風貌及革命場景，自2021年開劇以來累計接待了300萬人次觀眾，外地觀眾佔達七成，其中香港觀眾超過五千人，劇團期望能配合紅色景點打造成復合型愛國教育基地。
重慶1949藝術團團長徐善濤：「跟其他的紅色旅遊景點像渣滓洞、白公館，我們形成了一個紅色旅遊專線。政府講紅色育人，我們把這個地方也建成了一個多元化的綜合性的教育基地，因為有很多的研學、紅色研學這些學生來觀看，還有一些思政、當成一種思政課的形式過來觀看演出。」
