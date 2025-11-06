重慶調整行政區劃 撤銷江北區和渝北區

【on.cc東網專訊】重慶市周四（6日）舉行新聞發布會，宣布調整部分行政區劃，涉及國家級新區兩江新區以及江北區、渝北區和北碚區。其一是依託兩江新區國家級新區，撤銷江北區、渝北區；其二是將與北碚區國土空間定位趨同的原渝北區北部大灣鎮、統景鎮、大盛鎮、興隆鎮、茨竹鎮5鎮，劃歸北碚區管轄。區劃調整後，重慶轄25個區、8個縣、4個自治縣，市委常委市委常委羅藺任兩江新區區委書記。

此次行政區劃調整提到設立兩江新區，管轄原江北區、原渝北區（不含大灣鎮、統景鎮、大盛鎮、興隆鎮、茨竹鎮）和北碚區的水土街道、復興街道、蔡家崗街道、施家梁鎮、童家溪鎮的行政區域，區人民政府駐金山街道金渝大道66號。此調整是以兩江新區國家級新區規劃範圍為主體，劃入地緣相近、地理空間自然銜接的洛磧鎮、童家溪鎮、五寶鎮，進一步完善城市綜合配套功能，促進國家級新區與行政區協調發展。兩江新區將着力打造支撐全市承接落實國家重大戰略、培育壯大新質生產力、進一步全面深化改革、持續擴大高水平對外開放、推進超大城市現代化治理等主陣地，加快在全國高質量發展版圖中塑造新優勢、爭創新地位。

此外，北碚區增加華鎣山、御臨河、統景溫泉等生態資源，區位優勢與生態文化功能更聚焦，將推動北碚區在更大範圍統籌歷史文化、生態資源，將積極探索文旅康養融合發展新路徑，建設中心城區「生態花園」、生態屏障。西南大學創新策源功能將深度釋放，加強與西部科學城重慶高新區協同聯動、錯位發展，打造科學城北向拓展的戰略支撐和功能互補區。

重慶市民政局黨組書記、局長闞吉林表示，這是重慶發展歷史上具里程碑意義的一項重大改革，事關該市長遠發展。此舉讓重慶提升國家級創新平台能級、競爭力和發展新質生產力戰略，破解自身發展瓶頸，理順管理體制機制，並更有效推動超大城市現代化治理。重慶市同日舉行兩江新區領導幹部會議，市委書記袁家軍強調，要將兩江新區發展放在國家發展全局、重慶發展大局中謀劃推進。羅藺亦稱，區委將全力以赴抓好行政區劃調整各項重點任務，推動經濟社會高質量發展。

