重提前年捲吸毒案 GD自爆恨結婚：時機到了就會結

【on.cc東網專訊】韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）昨晚亮相MBC訪談節目《孫石熙的提問》，回答主播孫石熙多個問題，他談到去年憑歌曲《POWER》重返樂壇之前曾捲入吸毒案，幸好之後獲證清白，他坦言當時非常失落和空虛：「我不想開記者會表明立場，好痛苦，要承受這種過程令我覺得很鬱悶。」他坦言準備新專輯的時候曾經感到猶豫：「我有想過『我是否真的應該復出？』，雖然可以引退，過回平凡人的生活，但我沒有這樣做的理由。」

而Big Bang前成員勝利曾因捲入犯罪案件而離隊，前成員T.O.P亦因為吸毒而曾被判緩刑，孫石熙指Big Bang的成員經歷了很多風波，問他作為隊長甚麼時候覺得最辛苦？GD表示：「是我做錯事的時候，成員的過錯或者私生活是另一件事，作為隊長覺得最痛苦的是在我做錯事而帶給組合影響的時候，即使不是我的本意，但事情發生了就會影響到組合。」

Big Bang將於明年迎來20周年，成員早前已預告明年會推出新歌及舉行巡唱，問到完成明年的活動之後想做甚麼時，現年37歲的GD就表示30歲是時候需要一個「休止符」，休息之後會再開始活動，問他可有結婚計劃，他笑說：「時機到了就要結婚吧？我也不能保證，因為是完全未接觸過的世界，我也很想去，對我來說這是最未知的領域，隊友太陽已經結婚，是4歲小孩的爸爸，我可能有一天也會做爸爸，很期待，但也很擔心。」當孫石熙問他現在是否沒有結婚對象，GD便坦言：「暫時沒有，即使有人叫我結婚，我也不是會輕易答應的人。」

