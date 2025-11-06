低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
重提前年捲吸毒案 GD自爆恨結婚：時機到了就會結
【on.cc東網專訊】韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）昨晚亮相MBC訪談節目《孫石熙的提問》，回答主播孫石熙多個問題，他談到去年憑歌曲《POWER》重返樂壇之前曾捲入吸毒案，幸好之後獲證清白，他坦言當時非常失落和空虛：「我不想開記者會表明立場，好痛苦，要承受這種過程令我覺得很鬱悶。」他坦言準備新專輯的時候曾經感到猶豫：「我有想過『我是否真的應該復出？』，雖然可以引退，過回平凡人的生活，但我沒有這樣做的理由。」
而Big Bang前成員勝利曾因捲入犯罪案件而離隊，前成員T.O.P亦因為吸毒而曾被判緩刑，孫石熙指Big Bang的成員經歷了很多風波，問他作為隊長甚麼時候覺得最辛苦？GD表示：「是我做錯事的時候，成員的過錯或者私生活是另一件事，作為隊長覺得最痛苦的是在我做錯事而帶給組合影響的時候，即使不是我的本意，但事情發生了就會影響到組合。」
Big Bang將於明年迎來20周年，成員早前已預告明年會推出新歌及舉行巡唱，問到完成明年的活動之後想做甚麼時，現年37歲的GD就表示30歲是時候需要一個「休止符」，休息之後會再開始活動，問他可有結婚計劃，他笑說：「時機到了就要結婚吧？我也不能保證，因為是完全未接觸過的世界，我也很想去，對我來說這是最未知的領域，隊友太陽已經結婚，是4歲小孩的爸爸，我可能有一天也會做爸爸，很期待，但也很擔心。」當孫石熙問他現在是否沒有結婚對象，GD便坦言：「暫時沒有，即使有人叫我結婚，我也不是會輕易答應的人。」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 18 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的
已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 43 分鐘前
前TVB「御用癲人」王偉樑動向成謎 被爆轉行做Salon 網民大讚由明星到打工仔極貼地
資深演員王偉樑有「御用癲人」之稱，1989年憑電視劇《他來自江湖》入行，於TVB工作20多年曾參與近百套電視劇，2010年拍畢TVB劇集《施公奇案II》淡出幕前，動向成謎，引發無數網民猜測與討論，有傳聞指佢精神出問題，甚至剃度出家，真實狀況仍眾說紛紜。令粉絲十分憂心。近日，喺Facebook群組「舊相重溫 Old photos revisit」中，一則關於王偉樑近況嘅帖子意外爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 42 分鐘前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
何猷君大仔被指遺傳何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣
已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年再育有細女Romee，成功湊成「好」字，一家四口幸福滿滿。日前，何猷君和奚夢瑤為大仔何廣燊慶祝6歲生日，以及帶佢去美國參加何猷君剛成為股東之一嘅NBA球隊塞爾特人（Boston Celtics）慈善晚宴，其後又到高級餐廳食飯慶祝，被網民指何廣燊外貌與已故賭王何鴻燊甚為相似。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
袁偉豪玩「西瓜挑戰」 張寶兒佗二胎肋骨筋膜扯到痛
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒（Bowie）早前宣布懷有二胎，目前已踏入第三孕期，腹大便便的她即將臨盆迎來「袁氹氹」，近日她在個人網絡頻道晒出影片，片段中的她無論精神狀態皆不錯，更與老公袁偉豪（Ben）大玩「西瓜挑戰」，即要在肚上綁住西瓜，模擬女性懷孕時的肚子東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
47歲楊思琦傳每月賺250萬 與囝囝行街盡顯慳家本色
現年47歲嘅楊思琦，係2001年香港小姐冠軍，為咗賺錢養仔女同供樓，近年主力於內地發展，積極登台及經營內地社交平台，不時拍攝影片分享唱歌及打卡旅遊、煮食等生活題材，又不時開直播以賺取金錢，近月更加入直播帶貨行列，可謂相當辛苦。有指佢每月喺內地進行大約10場直播帶貨，而每場嘅酬勞則近20萬人民幣，加埋商演及登台等工作，估計每月收入最少250萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！
其實這次不是林青霞第一次在網路掀起討論，今年她亮相香港金像獎擔任頒獎人時，就已經震撼全場！豹紋透紗禮服配上珍珠長鏈，步伐輕盈、眼神自信，舞台燈一打直接女神回歸，當時影片一出直接衝上小紅書熱搜榜，網友甚至留言「她一走出來，全場自動升級」。日常林青霞也完全活...styletc ・ 1 天前
真人版長髮公主傳由Lisa擔任？《魔髮奇緣》「樂佩」角色人選傳聞多，網民敲碗最想「她」成為迪士尼公主
BLACKPINK成員Lisa 近日被傳將出演迪士尼真人版《魔髮奇緣》樂佩公主，這位集甜美氣質與舞台魅力於一身的超人氣偶像，讓粉絲們視她為現實版的公主。Yahoo Style HK ・ 1 天前
范姜彥豐持有王子粿粿裸體擁抱親密照 兼被傳出同居3個月
台灣男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，婚後育有一女「小粿醬」，一家三口幸福美滿。近來卻屢傳婚變，上月29日范姜彥豐無預警喺IG上載一條9分鐘片段，痛斥老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。而王子亦發聲明道歉，及承認與粿粿有「超過了朋友間應有的界線」，但澄清未介入他人婚姻。去到今日（4日），有台灣傳媒報道指范姜彥豐委託徵信社幫手，從而獲得粿粿及王子之間嘅文字對話、照片及影片，當中更有二人裸體擁抱嘅親密照。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
廖啟智遺孀陳敏兒自爆手術後元氣大傷 傷疤長14cm 學胡楓養生秘訣
廖啟智遺孀陳敏兒近年低調生活，面對人生變故，展現出堅韌一面。日前，陳敏兒迎來65歲生日，本該是慶賀時刻，卻選擇公開分享健康危機，坦言身體健康出現問題，7月時緊急入院接受大手術。雖然未詳細披露病情，但近日佢喺其YouTube頻道《好好生活》分享術後恢復過程艱辛異常，直言，手術令佢元氣大傷，腹部更留下一道長達14cm傷疤。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張柏芝開明教養觀曝光！霸氣喊「兒子結婚不關我事」 18歲Lucas反過來照顧媽媽
張柏芝近日在實境節目《一路繁花》中展現開明的教養態度。當劉嘉玲問她「會不會催兒子結婚」時，她爽快回答：「不會！讓他自己聊就好，不關我的事！」一句話展現尊重子女自主的態度，也引起網友熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
霍建華送禮都好！林心如曝「從沒收過傻眼禮物」秘訣：先給情緒價值，才有下一次更好
林心如最近在節目《再見愛人》中分享婚姻中的小浪漫，透露結婚多年來，老公霍建華從沒送過讓她傻眼的禮物，關鍵就在「 […]姊妹淘 ・ 1 天前
《射鵰》林尚武心臟病發離世 享年75歲
有份參演《射鵰英雄傳》之資深演員林尚武，昨日（5日）心臟病發逝世，享年75歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
Mandy家庭時光被捕捉！帶大S兒女親密逛街吃冰 9歲兒緊黏繼母溫馨畫面曝光
汪小菲現任妻子Mandy（馬筱梅）近日被拍到帶著大S所生的一對兒女——小玥兒和箖兒——在大陸成都逛街，期間弟弟主動和她牽手，姊弟倆也一起吃一支冰淇淋，互動自然、畫面溫馨。姊妹淘 ・ 1 天前
碧咸授勳獲封爵士
【Now Sports】現任美國職業足球聯賽國際邁阿密聯合班主的英格蘭前隊長碧咸，周二在溫莎城堡授勳，獲封為爵士。現年50歲的碧咸（David Beckham）因為過去多年以來，在體育界及慈善工作上作出的貢獻，因而獲得英國皇室授予爵士勳章，正式可稱呼他為碧咸爵士。碧咸周二連同家人，包括其「辣妹」太太維多莉亞也有出席，見證他成功時刻。「七旋斬」碧咸過去曾經替英格蘭國家隊披甲115次，當中59次以隊長身份出戰，歷來只有兩名球員在上陣次數多於他。球會方面，碧咸6次為曼聯贏下英格蘭超級聯賽錦標，也是摘下歐洲冠軍球會功臣。離開曼聯後，碧咸加盟西甲班霸皇家馬德里，之後亦效力過洛杉磯銀河、巴黎聖日耳門及AC米蘭，直至2013年正式掛靴。now.com 體育 ・ 1 天前
專訪｜陳曉華 「認愛」郭晉安分享夫妻模式 30歲後不再日日喊：大不了咪返去讀書！冇嘢輸㗎！
由郭晉安、陳曉華（Hera）主演的劇集《金式森林》，劇情進入白熱化階段，陳曉華與郭晉安為演活一對夫妻，有非常深入的交流，陳曉華更「認愛」郭晉安Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前