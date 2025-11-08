iHerb雙11優惠全網限時74折
重提白人農民遭屠殺指控 川普宣布抵制南非G20
（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普表示，美國官員將不會出席在南非舉行的20國集團（G20）峰會，並再次提出南非白人（Afrikaner）正遭到系統性「殺害與屠戮」的說法。
川普曾在9月宣布，將由副總統范斯（JD Vance）代替他出席本月稍晚的這場會議，但他現在表示，美國代表將完全跳過這次峰會。
川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上說：「G20在南非舉行是奇恥大辱。只要這些人權侵害情事持續下去，就不會有任何美國政府官員出席。」
川普聲稱，南非白人，也就是南非首批歐洲定居者的後裔，「正被殺害與屠戮，他們的土地和農場被非法沒收」。
南非政府否認有任何這類政策。
