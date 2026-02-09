重新定義手機攝影？曝 iPhone 18 Pro Max 將搭載兩大光學突破：可變光圈主鏡+大光圈長焦

文章來源：Qooah.com

Apple 正計劃於 2026年秋季發佈三款旗艦產品，其中有常規迭代的 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 以及備受矚目的首款摺疊屏 iPhone。相比之下，定位更偏向主流市場的 iPhone 18 與 iPhone 18e 則預計將延後至2027年春季亮相。

作為 Apple 目前最強大的旗艦機型，iPhone 18 Pro Max 的影像系統預計將會有兩項重磅革新，這或許會重新定義流動攝影的技術邊界。

突破一：可變光圈主鏡，首次引入光學級景深控制

Apple 正在為 iPhone 18 Pro Max 測試可變光圈主鏡。該技術允許用戶在不同光線環境中手動調節光圈大小：暗光下開大光圈以提升進光量，強光下則收縮光圈防止過曝。更為關鍵的是，可變光圈能實現光學級景深精准控制，讓用戶輕鬆拍出具有單反質感的人像虛化效果，這在 iPhone 歷史上尚屬首次。

值得注意的是，自 iPhone 14 Pro 以來，Apple 一直堅持使用固定光圈方案，儘管 Samsung 曾在 Galaxy S9/S10 系列上進行過類似嘗試，但最終因機身厚度與成本壓力而告一段落。Apple 此次再次嘗試該技術，暗示其可能在結構堆疊與光學性能之間找到了新的平衡點。

突破二：大光圈長焦，進光量與虛化效果雙提升

iPhone 18 Pro Max 的長焦鏡頭將邁入「大光圈時代」。雖然前代 iPhone 17 Pro 已將長焦傳感器升級至4800萬像素，但光圈並未同步增大。新一代機型將搭載更大光圈的長焦鏡頭，能夠顯著提升進光量與快門速度，能夠擁有更好的暗光畫質與噪點控制，也可以讓遠距離拍攝時的背景虛化過渡做得更好。

綜合來看，iPhone 18 Pro Max 有望通過可變光圈主鏡與大光圈長焦的雙重升級，在影像靈活性、暗光表現與人像質感上實現全面突破，進一步鞏固其在高階流動影像領域的領先地位。