「重機女神」分手20日火速登戀綜 遭質疑「無縫接軌」

【on.cc東網專訊】內地「重機女神」痞幼有着亮眼外形及姣好身材，直率個性更令她圈粉無數，然而早前才宣布與男友「小袁」分手的她，才過20天便宣布將登上戀綜《有你的戀歌》，引來不少網友批評「上節目炒作」外，甚至質疑痞幼早已跟製作單位接洽，有「無縫接軌嫌疑」。

然而，亦有網友認為管太多，直呼「分手了為甚麼不能談」，痞幼此舉也被視為是要從網紅轉型成明星，事實上，痞幼在11月14日直播中被問及與男友「小袁」交往進展，當時她才首度鬆口兩人退回朋友關係，坦言這是兩人一致做出的決定。

