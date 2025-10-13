不斷更新｜累計 9 名議員宣布棄選立法會
日本甜美天后的墜落與重生！ 酒井法子隱藏的驚人過往！
日本甜美天后的墜落與重生！ 酒井法子隱藏的驚人過往！
福岡小妹的星夢起跑
嘿，說到酒井法子，誰沒聽過「のりピー」這響亮名號？😝 1971年2月14日，她在福岡呱呱落地，名字「法子」取自佛教「走正道」的意思，超有深意！
小時候，她在埼玉阿姨家待過，後來回福岡，還是個跑馬拉松拿冠軍、打壘球奪縣亞軍的運動少女！1985年，14歲的她瞄到《Lemon》雜誌廣告，跑去參加資生堂「美髮少女形象大賽」，從5萬多人裡殺出，拿下九州冠軍！
雖然東京決賽沒名次，但她用福岡腔表演落語《壽限無》太亮眼，硬是被《Bomb!》雜誌頒個特別獎，直接簽進Sun Music！X上老粉回味：「那時候的のりピー，青春到爆，誰不迷？😍」
偶像出道，席捲80年代
1985年底，小法子打包行李到東京，住進Sun Music社長家，開啟偶像養成模式！😎 她考進堀越高等學校藝能科，隔年頂著短髮、甜笑出道，喊著「ヤっピー」「うれピー」，瞬間讓「のりピー」這暱稱紅遍大街！
1987年2月，首單曲《想成為男孩》（VAP-10300）賣4萬張，衝上Oricon第六，還拿下《日本音樂大獎》新人獎！她的專輯《Fantasia》和《のりピー音頭》把粉絲嗨翻，甚至在富士山開「NORI-P HOUSE」賣360種漫畫周邊！
她還畫四格漫畫「のりピ姑娘」，連交通安全海報都有她的「Nori-Pie-chan」！網友在Instagram（@noriko_sakai_official，7.2萬粉）感嘆：「80年代的のりピー，根本是無敵青春icon！✨」
日劇天后，感動全日本
90年代，酒井法子從唱歌小天后變身日劇女王！🎬 1993年，她演《一個屋簷下》（CX，最高收視37.9%）的柏木小雪，感動得觀眾淚流滿面，編劇野島伸司親點她：「這角色非她不可！」
1995年《星之金幣》（NTV，最高收視23.9%）更猛，飾聾病女孩倉本彩，主題曲《碧綠色的兔子》（VPDG-20603）賣破百萬，還在《NHK紅白歌唱大賽》用手語唱！
1996年《星之金幣2》（最高收視26.4%）和1997年《一個屋簷下2》（最高收視34.1%）讓她人氣炸裂。X上粉絲留言：「小雪和彩的角色，現在看還是會哭！😭」
紅遍亞洲，台港粉絲瘋狂
酒井法子不只日本火，還橫掃亞洲！😜 1992年，她跑來台灣拍維他露P廣告，開日本藝人首次在台演唱會，中文歌《微笑》讓粉絲尖叫到喉嚨啞！
1997年，她到香港當《亞洲小姐選舉》嘉賓，大雨中千人接機，1998年香港三連場演唱會場場爆滿！粉絲在X（@noripsmile，2726粉）回味：「當年香港演唱會，的確是全城轟動！🔥」
她還唱過粵語歌，連動畫《OVA電影少女》主題曲《うれし涙》都是她獻聲，漫畫家桂正和都說是她的粉！網友直呼：「のりピー是亞洲級的傳奇！」
婚姻風暴，人生急轉彎
1998年，酒井法子丟出大震撼：懷孕三個月，跟衝浪手高相祐一結婚！😱 1999年她在夏威夷生下兒子高相祐樹，暫別螢光幕。2000年復出後，她搞服裝品牌PP rikorino，還當日中文化大使，見過安倍晉三！
但2009年，人生像坐雲霄飛車直墜——丈夫因冰毒被抓，她也失聯幾天，後自首承認吸毒，被判監禁1年半、緩刑3年！Sun Music解約，賠償10億日圓，她在記者會哽咽：「婚後太孤單，誤以為毒品能解壓。」X上粉絲心痛：「のりピー怎麼會這樣？好想抱抱她！😢」
浴火重生，舞台再閃耀
2012年緩刑結束，酒井法子像不死鳥回來了！🎉 她簽新事務所，演舞台劇《碧空狂詩曲之阿市外傳》，2013年在北京拿《搜狐時尚盛典》亞洲女星獎。2016年來台灣辦握手會、登金門Laox開幕，2018年香港演唱會粉絲擠爆機場！
2021年，電影《空蟬の森》上映，她還開YouTube頻道，創個人事務所「株式會社Smile」。2022年重啟Instagram，po生活日常，粉絲留言：「のりピー回歸，還是那個甜甜的她！💖」她的X貼文動輒數百讚，熱度完全沒退燒！
多才少女，私下超親民
酒井法子簡直是才華怪獸！😄 她會畫漫畫、搞賽車，還開過餐廳賣速食！訪談裡她說，初中超內向，演藝圈讓她變開朗，愛下廚、愛畫畫，甚至當過中國禁毒大使！
2009年她坦白：「吸毒是大錯，我想學看護重新來過。」雖然沒當看護，但自傳《贖罪》感動一票人。粉絲在X上說：「のりピー私下超真，誰能抗拒這魅力？」
她的「のりピー語」和甜笑，至今還是80後的青春記憶！網友留言：「她不只是偶像，還是個會說故事的大姊！🚀」
Japhub小編有話說
酒井法子從福岡小妹到偶像天后，再從低谷爬回舞台，這人生根本比八點檔還刺激！😆 她的甜笑、日劇神作和翻身故事，讓小編看得又笑又哭。
你是不是也懷念《星之金幣》的感動？還是被她的勇氣圈粉？快來留言聊聊你最愛的のりピー時刻，Japhub等你一起回味青春！
其他人也在看
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
「長腳蟹」呂慧儀日前入院做檢查有感孤獨 單親媽媽忙拍劇獨力養大蟹籽
「長腳蟹」呂慧儀自從與黃文迪離婚後，一直以單親媽媽身份獨力照顧蟹籽Anton。她近日於IG分享入院的照片，一度令粉絲十分擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉嘉玲梁朝偉看NBA中國賽 與周凱旋俞琤同坐第一排 46歲章子怡激罕現身
NBA中國賽相隔6年重磅回歸，前日（10月10日）於澳門舉行NBA季前賽，現場名人明星球星多不勝數，除了有姜濤、呂爵安（Edan）、邱士縉...Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
韓最美臉蛋票選！子瑜獲冠軍 潤娥緊追在後
[NOWnews今日新聞]日本知名網站「Rankingoo」近日公布了「韓國最美臉孔女星」票選結果，這次共有近2千人參與投票，由曾獲世界百大美女冠軍的TWICE成員周子瑜拿下冠軍，aespa成員Kar...今日新聞 娛樂 ・ 21 小時前
太陽參加婚禮夫妻難得同框 閔孝琳「幸福肥」師奶味濃
【on.cc東網專訊】韓片《陽光姊妹淘》的39歲女星閔孝琳，於2014年參演韓團Big Bang成員太陽的單曲《凌晨1點》MV結緣，太陽還為她寫了首超Hit的情歌《眼、鼻、口》。兩人於2015年6月拍拖斷正後大方認愛，2018年2月拉埋天窗，並於2021年12月東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
梁漢文赴柬埔寨商演獲加場 自爆被誤認是另一男藝人
參加新秀歌唱大賽出身的53歲歌手梁漢文（Edmond），歷年來以《纏綿遊戲》、《七友》、《好朋友》等金曲而為人熟悉...Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
林宥嘉潺仔蛻變鋼條肌肉男 操到變李小龍
【on.cc東網專訊】台灣歌手林宥嘉於2017年和丁文琪結婚，婚後育有一對子女，家庭生活和諧。經常在社群和粉絲分享日常近況的他，日前在社交網限時動態連更17張照片，不僅分享健身後的結實肌肉照，還提到關於親人最近過世的心境，讓不少粉絲看了非常感動。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 1 天前
中美關係緊張累港股 恒指半日挫逾900點跌穿26000關
美國總統特朗普要脅對中國貨品加徵100%關稅引發美股動盪，納斯達克中國金龍指數上周五（10日）跌6.1%。中國商務部指稀土出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。特朗普其後貼文安撫市場情緒，美股期貨反彈。港股早市低開，恒生指數 (^HSI) 低開656點或2.5%報25634點，中午收市跌916點報25373點，國企指數 中午收跌326點報9032點，恒生科技指數 (HSTECH.HK) 跌284點報5975點。Yahoo財經 ・ 1 小時前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 8 小時前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟
中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。信報財經新聞 ・ 8 小時前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 1 天前
張繼聰愛犬為保護家人被咬數個血洞 剃毛變可憐樣
【on.cc東網專訊】藝人張繼聰一家對毛孩情有獨鍾，收養了多隻「小可愛」，令家中洋溢溫情。而月前才領回家的Sparky日前發生意外，傭人姐姐拖牠外出散步期間，突有惡犬衝出來襲擊，懂性的Sparky為了保護姐姐奮力抵抗，最終被咬到身上出現數個血洞，阿聰見狀自然心痛東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
陳百祥同TVB友好不再？鄧兆尊分析錢作怪「做乜返嚟做啲無謂嘢？」
炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」，又以佢領軍嘅「精裝明星足球隊」踢一場波點擊率十億百億為例，認為TVB最多人睇時都係講緊百萬幾人，難以相提並論，甚至直插「電視係黃昏事業」，令人相當震驚。Yahoo 娛樂圈 ・ 54 分鐘前
MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮是每年樂壇盛事，而男團MIRROR由出道起都有參與，更年年橫掃各大獎項。然而早前有傳MIRROR今屆將不會參加叱咤，成為熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
周奕瑋衝出香港登越南新聞 翻譯內容後爆笑 網民：贏咗99%越南人
日本旅遊達人周奕瑋（Jarvis）以「日本通」身份主持日本旅遊節目《周遊》系列，為觀眾介紹抵食好玩攻略而大受歡迎；日前，周奕瑋於個人YouTube頻道「周奕瑋JARvelogue」上載【JM Go@Vietnam】預告篇，與麥美恩及「飛行嘉賓」駱胤鳴遊覽越南胡志明市和富國島，又喺Threads轉發一段越南新聞，留言指發現自己登上越南媒體，不過其報道內容就令一班圈中好友及網民爆笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
田蕊妮爆堂家姐誤信假新聞指「杜汶澤四肢癱瘓兼偷食」：反白眼反到去後腦
田蕊妮去年底自揭患肺腺癌，表示自己喺身體檢查嗰陣被驗出肺部有陰影，屬非常初期嘅肺腺癌，只須做手術切除即可。田蕊妮老公杜汶澤亦於社交平台發文感謝醫護人員，指田蕊妮現時肺部已100%冇癌細胞，唔會復發，叫粉絲們放心。不過，田蕊妮於昨日（12日）發文分享指，堂家姐對佢嘅身體狀況及杜汶澤經濟情況感到擔憂；田蕊妮公開與堂家姐對話，直言：「反白眼反到去後腦」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
40歲男士靠「青瓜減重法」60天成功逆轉脂肪肝＋瘦身22磅！必知3大「脂肪肝救星」食物
一名40歲的電子工程師因超重導致脂肪肝，卻靠著簡單的飲食調整，成功在短短兩個月內減重10kg，並大幅改善肝功能指數。馬上參考一下他的「青瓜減重法」，輕鬆逆轉脂肪肝！Yahoo Style HK ・ 23 小時前