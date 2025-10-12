重申不願亦不怕打關稅戰 商務部︰美高關稅威脅非相處之道

張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
美國總統特朗普因應中國對稀土相關物項實施出口管制，宣布下月1日起，對華商品額外加徵100%關稅。在北京，商務部(圖)新聞發言人周日就近期中方相關經貿政策措施情況回答記者提問時，批評美方動輒以高額關稅進行威脅，不是與中方相處的正確之道；重申中方不願打，但也不怕打關稅戰，敦促美方盡快糾正錯誤做法，以兩國元首通話重要共識為引領，維護好來之不易的磋商成果，繼續發揮中美經貿磋商機制作用。
對於美方針對中方的稀土等相關物項出口管制，宣布將對中方加徵100%關稅，並對所有關鍵軟件實施出口管制，商務部發言人強調，海關總署日前發布公告，對相關稀土物項實施出口管制，是中國政府依據法律法規，完善自身出口管制體系的正當做法。
稀土出口管制非禁止出口
發言人稱，當前世界局勢動盪不安，軍事衝突時有發生，中方注意到中重稀土相關物項在軍事領域有重要應用；中國是負責任大國，依法對相關物項實施出口管制，目的是更好維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務；中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。在措施公布前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向各有關國家和地區作了通報。發言人斥美方有關表態是典型的「雙重標準」，指長期以來，美方泛化國家安全，濫用出口管制，對華採取歧視性做法，對半導體設備、芯片等眾多產品實施單邊長臂管轄措施。美方管制清單物項超過3,000項，而中方出口管制清單物項僅900餘項。美方使用出口管制最低含量規則由來已久，低至0%。美方相關舉措嚴重損害企業正當合法權益，嚴重衝擊國際經貿秩序，嚴重破壞全球產供鏈安全穩定。
發言人並稱，特別是9月中美馬德里經貿會談以來，短短20多天時間，美方持續新增出台一系列對華限制措施，將多家中國實體列入出口管制實體清單和特別指定國民清單；通過穿透性規則任意擴大受管制企業範圍，影響中方數千家企業；無視中方關切和善意，執意落地對華海事、物流和造船業301措施。美方的行為嚴重損害中方利益，嚴重破壞雙方經貿會談氛圍，中方對此堅決反對；並指美方動輒以高額關稅進行威脅，不是與中方相處的正確之道。另外，英國《金融時報》引述消息稱美方正準備一系列的報復措施，包括制裁中國企業、制訂新的出口限制，以及把中國的實體列入黑名單。
