重申高才通與「雙非」不可同日而語 勞福局將接觸拒續簽者

【on.cc東網專訊】高才通計劃首批1.3萬宗申請中近半不續簽，未來5個月將有2萬宗到期。勞工及福利局局長孫玉菡接受專訪表示，部分高才因未找到心儀工作或有新發展不續簽，承認要思考方法接觸不續簽者。針對有政界人士質疑高才通如「雙非」般，「拎身份證」後就返內地，孫強調高才與雙非「不能同日而語」，來港產子屬零星個案，指「唔排除有，但應該好少」。

就「高才」比喻為「雙非」的指控，孫回應時指，高才學歷高，可創造經濟價值；高才多為40歲以下，醫療需求低，傾向私人醫療，難申請綜援；高才不續簽，子女須退學離港，最多酌情讀完當學期，與雙非「不可同日而語」。他指高才學歷高、收入高，是各地爭奪對象，選擇香港反映對本港信心，而高才為來港「連根拔起」付出甚大，呼籲社會公道看待。

對於內地「小紅書」教導來港產子攻略，孫認為屬少數個案，強調他們有信心續簽才帶子女來港，香港出生率未見顯著變化。有政界人士兩周內六度發文，關注22萬人透過人才計劃來港對醫療、教育、住屋資源的影響，強調香港永久居民身份不能「打折促銷」。孫回應，46%不續簽的高才之中，有約4分之1申請子女來港，根據兩年前問卷統計，有14%子女在港就學，計算過後估計僅5%影響教育資源。

孫補充學校毋須因高才子女加班，而教科書、校服等行業反受惠，補習社生意增加，尤以英文補習為主。孫亦引用適齡學童數據顯示，小一生將由現時4.9萬人至2031年減至3.8萬人，中一生由5.9萬人減至5萬人，故高才子女不影響教育資源。對於社會憂慮新人口影響資源，孫理解但促請顧及高才情感，強調政策會動態檢視。

