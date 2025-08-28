「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
重申高才通與「雙非」不可同日而語 勞福局將接觸拒續簽者
【on.cc東網專訊】高才通計劃首批1.3萬宗申請中近半不續簽，未來5個月將有2萬宗到期。勞工及福利局局長孫玉菡接受專訪表示，部分高才因未找到心儀工作或有新發展不續簽，承認要思考方法接觸不續簽者。針對有政界人士質疑高才通如「雙非」般，「拎身份證」後就返內地，孫強調高才與雙非「不能同日而語」，來港產子屬零星個案，指「唔排除有，但應該好少」。
就「高才」比喻為「雙非」的指控，孫回應時指，高才學歷高，可創造經濟價值；高才多為40歲以下，醫療需求低，傾向私人醫療，難申請綜援；高才不續簽，子女須退學離港，最多酌情讀完當學期，與雙非「不可同日而語」。他指高才學歷高、收入高，是各地爭奪對象，選擇香港反映對本港信心，而高才為來港「連根拔起」付出甚大，呼籲社會公道看待。
對於內地「小紅書」教導來港產子攻略，孫認為屬少數個案，強調他們有信心續簽才帶子女來港，香港出生率未見顯著變化。有政界人士兩周內六度發文，關注22萬人透過人才計劃來港對醫療、教育、住屋資源的影響，強調香港永久居民身份不能「打折促銷」。孫回應，46%不續簽的高才之中，有約4分之1申請子女來港，根據兩年前問卷統計，有14%子女在港就學，計算過後估計僅5%影響教育資源。
孫補充學校毋須因高才子女加班，而教科書、校服等行業反受惠，補習社生意增加，尤以英文補習為主。孫亦引用適齡學童數據顯示，小一生將由現時4.9萬人至2031年減至3.8萬人，中一生由5.9萬人減至5萬人，故高才子女不影響教育資源。對於社會憂慮新人口影響資源，孫理解但促請顧及高才情感，強調政策會動態檢視。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
有意見將「高才」比喻「雙非」 孫玉菡︰不可相提並論
【Now新聞台】各項人才計劃有逾20萬名申請者抵港，有意見把他們比喻為「雙非」，又指計劃是把港人身份打折促銷。勞工及福利局局長孫玉菡在本台節目《大鳴大放》指，不同意這些講法。 勞工及福利局局長孫玉菡：「人才跟雙非不應一起談論，兩者是不可相提並論，你要想想，高才、優才、專才，都是全世界去搶的人，可以成功續簽的高才，他們大多數是想以香港為家。因為大家要明白，根據國家法律，如果他拿了香港永居身份後，他就要放棄內地戶籍，所以這不是輕易決定。我又覺得不應說以賣(身份)的概念，因為他要通過自己努力、尋找工作、創業，來證明自己有這樣的能力貢獻香港、融入香港，他才能入來。」#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
何啟明不同意按失業率調整輸入外勞 民建聯倡調整本地工人與外勞比例定義
【Now新聞台】政府預計明年上半年完成檢討補充勞工優化計劃。對於有工會建議當失業率達到一定水平就暫停輸入外勞，勞工及福利局副局長何啟明不同意，有立法會議員就認為要調整本地工人及外勞二比一要求的定義。 立法會議員(九龍東)顏汶羽：「很希望政府可以把二比一的限制，規範在同崗位上，現時的制度是容許公司聘請外勞時有兩個本地工，但沒有用同工種概念，我們希望在此政府可再度加強。」勞工及福利局副局長何啟明：「我們不會一刀切去說去到某一數字就說會暫停或重啟，我們希望有個動態調整、我們希望因應整體的求職市場。大家見到如果用整體失業率去做硬性指標的話，就不太適合現時的情況，因為我現時很明顯見到是個別行業，很明顯見到是飲食業及建造業失業率較高，所以如果用整體失業率去做調整的話都不太適合。我們勞工處會檢視整體情況，做個重大調整，有個調節在內。」#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
內地修訂抗戰書歷史 強化「中流砥柱」敍事立場
【on.cc東網專訊】今年是抗日戰爭勝利80周年，中國解放軍出版社近日修訂再版《中國抗日戰爭史》，內容強調中共是這場戰爭的「中流砥柱」，有指目的是強化其抗戰敍事立場。on.cc 東網 ・ 7 小時前
觀塘鯉魚門道扶手電梯 男子偷拍裙底當場就逮
【on.cc東網專訊】今晨(28日)7時49分，執法部門接獲一名35歲女子報案，指在觀塘鯉魚門道一扶手電梯，被一名男子偷拍裙底。警員接報到場，經初步調查，一名姓陳(39歲)男子涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」被捕，現正被扣留調查。on.cc 東網 ・ 6 小時前
盤點南韓演藝圈手足檔！BLACKPINK Jisoo親姊登綜藝、IVE張員瑛、TWICE定延，高顏值基因超強！
金智允＆BLACKPINK Jisoo今年35歲的金智允，過去曾經擔任過大韓航空空服員，目前則是以KOL、參與時尚活動為主，IG的粉絲數高達55萬。張多雅＆IVE張員瑛IVE人氣成員張員瑛因為參加姊姊畢業典禮時被星探挖掘，隨後成為練習生並參加選秀節目《PRODUCE 48》，最後以第1名成績獲得...styletc ・ 1 小時前
大角咀多次投毒害狗七旬男判監14日緩刑兩年 託家人捐愛協5,000元 官接納有悔意
【動物專訊】72歲被告黃志榕今年2月在大角咀聚魚道寵物共享公園多次投放老鼠藥，意圖毒害狗狗，案件昨日在西九龍裁判法院審理，被告承認兩項企圖殘酷對待動物罪名，惟辯方求情指被告為表悔意，托家人代其捐5,000元予愛護動物協會。署理主任裁判官鄭念慈指考慮被告年老、身體狀况不理想，且已還押7日，接納他有悔意，因此兩罪各判監14日，同期執行，緩刑兩年，即被告可當庭釋放。 警方於2月1日至23日期間接獲康文署多次報案，指聚魚道休憩花園內懷疑有人投放老鼠藥。根據案情，涉案老鼠藥於2月20日出現，外判保安隨即報警，署方翌日展開場地大清洗。保安其後於2月21日及23日均發現同類藍色顆粒，於是報警。警方於2月23日晚上8時大角咀大全街巡邏時發現被告，於是馬上將其截停，並在其身上找到老鼠藥，將其拘捕。被告承認涉案，聲稱自己在該處被狗咬腳，因此放老鼠作報復。 辯方求情時指被告為表悔意，託家人代捐5,000元予愛護動物協會。署理主任裁判官鄭念慈指，被告在公開地方投毒，任何動物都有機會受影響，案情具嚴重性，但考慮被告年老、身體狀况不理想，且已還押7日，接納他有悔意，因此兩罪各判監14日，同期執行，緩刑兩年。 旺角香港動物報 ・ 6 小時前
世盃外播國歌時背向球場草地 青年侮辱國歌罪成 判180小時社服令
去年世界盃亞洲區外圍賽在香港大球場上演港隊對伊朗隊賽事，19 歲男生被指於奏放國歌時背向球場草地，經審訊後被裁定侮辱國歌罪成，周三（27 日）在東區裁判法院，被判處 180 小時社會服務令。法庭線 ・ 1 天前
新田科技城發現明朝古墓群 議員：原址保留未必影響收地發展｜Yahoo
正在動工的新田科技城，項目範圍內一處官地被發現有一個明朝古墓群，其中一塊墓碑清晰刻有「華陽鄧公」，「皇明崇禎拾年」（1637 年）字樣，距今接近 400 年歷史，古蹟辦回覆《明報》查詢時指，正在研究墳墓歷史價值，完成後會與土木工程拓展署商議合適安排或緩解措施。曾任古物諮詢委員會主席的立法會議員林筱魯今早（28 日）在電台節目表示按照目前資料，墓碑有一定歷史價值，政府現階段應該作進一步評估，以便對墓碑的去向作出決定，方法包括原址保留，遷移等，並相信不會影響收地進度。林筱魯又說，隨着北部都會區持續發展，相信在元朗，新田一帶會在往後日子再發現類似古墓，政府在發展區域時要有心理準備，以及在過程中留有足夠彈性應付。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
新蒲崗塞車問題持續 科大 AI 分析助警減執法人手 行車延誤時間減三成｜Yahoo
警方留意到新蒲崗多年來的交通擠塞問題，包括違泊車輛影響車流、行人等候過馬路時間長等，於是黃大仙警區與科大合作，透過 AI 和科學模型，分析如何改善情況。經研究和試行後，警方 8 月 19 日正式推出計劃，現時繁忙街道如大有街，行人等候過馬路的時間，由過往 33 秒，縮減至 27 秒；五芳街的車輛過往因為交通擠塞，平均行車延誤 94 秒，現縮減至 64 秒，下跌三成。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
印尼2男擁抱親吻被公開鞭刑80下 引百人圍觀
印尼亞齊省(Aceh)2名分別為20及21歲的男子，日前因擁抱和親吻遭伊斯蘭教法庭判處違反教法，26日在班達亞齊市（Banda Aceh）布斯塔努薩拉廷城市公園（Bustanussalatin city park）舞台與其他人被公開鞭刑，引來約百人圍觀。現場可見一群身穿長袍、頭戴頭巾的人，用藤條抽打男子的背部數十下。am730 ・ 5 小時前
港場館有限長期失修 未達國際標準 智庫促博彩收益設基金發展盛事
【on.cc東網專訊】迎年愈來愈多體育盛事在港舉行。有智庫今日（28日）舉辦體育盛事政策報告發布會暨研討會，並提出多項舉辦體育盛事的難處，包括場館容量有限、長期無修葺場館，與國際賽事標準有距離；體育博彩收益未有善用等。有議員認為，現時香港大球場有條件轉營，建議當on.cc 東網 ・ 5 小時前
結業潮2025｜大角咀韓式打卡食店「新沙洞大排檔」9月中結業 臨別推訂位優惠
位於大角咀的韓國菜餐廳「新沙洞大排檔」，憑着裝修佈置重現韓國街頭氛圍，一度成為區內人氣打卡熱點。然而，餐廳近日於社交平台上宣布將於9月中正式結業，消息一出令不少常客大呼可惜。為了答謝食客支持，店方現正推出臨別的訂位優惠。Yahoo Food ・ 11 小時前
樹仁大學創辦人胡鴻烈設靈 陳茂波、丁午壽等到場弔唁
【Now新聞台】樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈在香港殯儀館設靈。 靈堂中央擺放胡鴻烈的遺照，輓額寫上「德望永昭」，旁邊有白花布置，左右兩邊的輓聯分別寫上「高山仰止」及「風範長存」。多名政商界人士送上花牌，包括全國政協主席、中央政治局常委王滬寧，財政司司長陳茂波、教育局局長蔡若蓮、前行政長官曾蔭權。樹仁大學校董會主席丁午壽以及多名政商界人士亦有到場弔唁，胡鴻烈的長子胡耀蘇伉儷、次子胡懷中先後抵達靈堂。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
馬斯克Neuralink創奇蹟！癱瘓男用意念重掌人生 人類「超人化」時代來臨？
特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)旗下腦機介面公司Neuralink於去年1月完成首例人體大腦晶片植入手術，接受者為因跳水意外導致四肢癱瘓的男子Noland Arbaugh。近日他接受《財富》(Fortune)雜誌專訪，分享植入晶片18個月後的人生巨變。現在他不僅能憑意念操控電腦、玩遊戲、閱讀及控制家電，更重返校am730 ・ 1 天前
Yahoo Live｜關智斌Kenny相隔六年再開騷 演唱會前大劇透！
男神關智斌Kenny相隔六年再舉行個人演唱會，即將登上啟德體藝館演唱嘅Kenny亦大呼期待！演唱會仲有一個月就舉行，Kenny率先現身《Yahoo Live》嚟個大劇透，由舞台到歌單都精心設計，仲有咩值得留意嘅地方？ 8月28日（四），下晝2點半，Kenny聯同我哋新嘅嘉賓主持 施可瑩Lillian 就會一齊傾吓計！記住留意喇！約定你2點半見啦！ * 《Yahoo Live》結合了音樂、娛樂、八卦和娛樂圈中的大小事。無論對音樂敏感、狂熱於明星八卦，還是對娛樂圈圈中事感興趣，這個節目都能滿足大家的好奇心。 我們將為你揭開娛樂圈的神秘面紗，分享明星們的日常生活、八卦新聞和獨家內幕消息。 同時，帶您深入探索音樂界的最新動態，介紹當前最熱門的音樂人和專輯，並分享他們的背後故事。 💡 立即追蹤YAHOO HONG KONG YouTube頻道+開啟推播通知，緊貼最新YAHOO節目視頻！https://bit.ly/3a1jUCG ▶︎ 立即追蹤Yahoo娛樂圈IG，掌握最新娛樂八卦：https://bit.ly/3kjqnjD #YahooLive #Yahoo娛樂圈 #YahooHK #關智斌Kenny #施可瑩LillianYahoo LIVE HK ・ 6 小時前
烏冬熱量低＝健康？同品牌鈉含量可相差11倍！12款較低鈉烏冬名單/「這款」烏冬更是高纖之選｜營養師Audrey Tam
說到麵食，很多人第一時間會聯想到油麵、即食麵、拉麵等高脂選擇，因而努力避開。但你知道嗎？看似「白雪雪」、清淡「健康」的烏冬，其實亦可能是高鈉陷阱，若攝取過量，或會引致水腫、血壓上升，甚至加重腎臟負擔。Yahoo Food ・ 7 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 1 天前