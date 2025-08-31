新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
重症患者藥費開支大 北上購藥成趨勢 議員促推動藥物改革
【on.cc東網專訊】鑑於香港重症病人藥物開支愈趨沉重，癌症患者每月開支3萬至30萬港元，愈來愈多港人北上購藥。有調查結果顯示逾半數受訪重症病人北上購藥，半數受訪者指內地藥較本便宜6倍或更多，有議員指醫管局藥價已攀升至131億元新高，過去10年增長166%，市民和政府的藥物開支負擔難以持續，認為政府必須決心推進促成降價的藥物改革。
議員鄧家彪指過往從多個渠道不斷推動政府加快藥物改革，例如加快審批國內和國際優質藥物來港獲用，更多選擇也促成競爭。由「國藥港用」到「好藥港用」（1+註冊)，而下一階段將大力推動「好藥平用」。
他指出，患有癌症或罕見病的香港病人愈來愈多不分階層，即使沒有內地醫保，也北上求醫買藥，在同一廠牌同一藥物，價格可相差數倍，最多可達20倍是用於脊髓肌肉萎縮症的「利司撲蘭」。
他曾在今年6月訪問了約50名北上購藥的重症病人，除了1位之外，其他全部也在香港就醫，當中98%在公立醫院，同時有36%在私家醫院，有57%是在今年內才北上買藥，只有5%是過去3年都有北上，可見北上就醫買藥是近年趨勢，但趨勢持續擴大。至於北上就醫買藥的原因，全部人皆指「香港藥價昂貴」，另外有46%指「香港可用藥物選擇太少」、40%指「香港輪候治療時間太長」、33%指「香港求診貴用昂貴」。
有一半受訪病友指內地藥價比本地便宜超過6倍或更多，25%指便宜4倍或5倍，14%指便宜3倍。可見藥價差距非常大。鄧指病友北上買藥面對不少困難，86%指「交通時間長」、79%指「兩地醫療紀錄未統一」、52%指「語言障礙」、41%指「擔心內地醫療水平」。調查結果亦顯示，有91%病友指如果兩地藥物售價一致就不會再北上求醫買藥。
鄧認為如果藥物價格不下調，藥物制度不改革，只會本地流失病人，除了造成病人不便，也必然絕對影響到香港醫療的金漆招牌，他認為藥物改革刻不容緩，並建議作出短期、中期及長期的措施。
建議的短期措施包括醫院管理局全透明和全天候持續定期在網上公布所有藥物售價，尤其是自費藥物的售價，促進透明度，加劇市場競爭，例如公私營競爭、藥廠競爭、區域競爭；建立快速機制，讓獲註冊創新藥物擴大「適應症」使用範圍，加強選擇； 進一步加快醫管局入藥機制，加強藥物可用和價格競爭；監督醫管局擴大使用「大宗採購合約」，避免個別醫院或聯網直接採購，加大議價能力，以及醫管局參與新藥物的註冊審批階段，並以採購價格為註冊考慮因素之一。
中期措施則包括參考內地以醫保和集體採購引領的改革，讓藥價拾級下跌。在香港建立包含公營和私營的統一和單一探購單位，進一步加強議價能力及進行「前瞻性」邀請和議價採購，以及進一步優化藥物註冊，由「2」及「1+」 (即2張CPP或1張CPP加本地數據)，擢升為「1」 及 「0+」，即擴大及加快可獲註冊的藥物種類和數量，加速競爭。「0+」即是本地研製、本地臨床、本地數據、本地審批，有利藥研產業本地發展。
至於長期措施，建議則為參考北歐五國（北歐藥品論壇）及波羅的海三國（波羅的海採購計劃)，聯合數個獨立經濟體、國家或地區聯合招標採購，甚至借調賒借藥物，加強靈活性和議價能力。包括考慮探索以大灣區為協作方式。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
爆一爆｜何柱國山頂「遺產」$3.3億放售 （Louise）
政府將於8月31日新增禁煙區，此又令人想起臨終前做咗件好事嘅煙仔何-何柱國公開呼籲戒煙。煙仔何過身後，富豪圈都在盤算到底其身家如何安排呢？個仔何正德又有咩搞作呢？Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前
笑到最後｜狂吹美股歷史估值的騙局（高明）
2022年加息周期中，美股經歷四次調整，科技股更係重災區。去年亦出現一次調整。今年4月，特朗普宣佈大規模關稅政策解放日引發特朗普式「特價時段」，自2020年以來最抵買，而且即買即中，特價唔多過一個月，標普500喺5月13日轉為正收益，6月27日重返歷史高位。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
點心放題突發$118！京都大酒樓4小時點心放題6折 任食即叫即蒸點心/煎炸小品/香滑腸粉+再送養生燉湯
如果你都是點心愛好者就要注意了！因為位於黃大仙、大埔的京都大酒樓快閃推出點心放題低至6折，而且人均只需要$118起，即可食盡50款美食，當中包括即叫即蒸點心、煎炸小品、香滑腸粉、粥粉麵飯等，而且更送養生燉湯、煎海蝦、紅燒乳鴿，歎黑椒金錢肚、北菇棉花雞、蠔皇叉燒包、南乳豬手，絕對超值！立即上KKday入手，約齊朋友、家人食夠本！Yahoo Food ・ 1 天前
新一批銀債發行規模500億元保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
港府宣布發行第10批銀色債券，目標發行額500億元，發行額最多可上調至550億元。銀債每手本金金額1萬元，年期為三年，每半年派息一次，保證息率為3.85厘。AASTOCKS ・ 1 天前
銀色債券2025｜新一批銀債保證息3.85厘 最高發行550億 即睇認購日期及重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府今午(29日)宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 1 天前
女神配對計劃︳百萬律師劉啟進post梁敏巧童年「合照」官宣得米？網友笑「準備緊擺酒用嘅成長片段」
TVB《女神配對計劃》節目中早前拍攝完畢，不過似乎堅係令幾對男女感情突飛猛進，即使節目未播晒，羅毓儀、葉蒨文等女神都被網民見到同節目中嘅追求者出街。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大S老公具俊曄七夕探亡妻 帶兩人恩愛照片及白玫瑰
女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝，消息震撼娛樂界。大S終葬身金寶山玫瑰園，老公具俊曄不時上山靜坐陪伴，非常深情...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網絡熱話| 31歲女子文華受騙 男網友飯局後借尿遁 網民好奇8萬元究竟食乜
香港中區文華東方酒店昨日(28日)發生一宗涉及高額消費的約會詐騙案件。一名31歲陳姓女子報警求助，指其在酒店中...BossMind ・ 1 天前
43歲孫藝珍「靚到發光」亮相威尼斯影展！「孫仙」大曬白滑美背，每個造型都靚到要收藏起來
威尼斯影展進行得如火如荼，很多影視紅星都出席，當中有孫藝珍亮相，從機場造型到紅地毯，每個造型都靚到發光，特別是那露背裝Deep V晚裝造型，真的是「靚到發光」，身型及膚質都保養得超好，果然是「孫仙」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國五大銀行不良貸款暴增、淨利差創歷史新低 金融系統藏隱患
受經濟成長放緩和薪資停滯的影響，中國消費者的信心和借貸意願受到打擊。據《金融時報》周五（29 日）報導，中國五大銀行近期公布的財報顯示，多項業務表現惡化，消費信貸違約率上升和淨利差縮窄，更凸顯了金融系統的潛在壓力。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普次子Eric Trump現身香港活動 稱比特幣最終升至100萬美元
香港今日(29日)舉行第二日亞洲比特幣大會(Bitcoin Asia 2025)，有份出席的美國總統特朗普次子Eric Trump表示，特朗普家族熱愛並相信比特幣社區，相信比特幣的估值最終將達到100萬美元。AASTOCKS ・ 1 天前
日本《鬼滅》擊敗中國《哪吒》勢成香港全年票房冠軍
最新本港票房數據顯示，日本動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》結局分3集推出，首部曲「第一章：猗窩座再襲」8月14日在港上映至今，票房截至昨日（28日）下午4時，已經衝破6422萬港元，超越《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）6415萬港元的成績，依走勢有望挑戰冠軍《F1電影》6933萬元。Yahoo財經 ・ 1 天前
許光漢七夕駕臨香港宣傳《他年她日》，「國民老公」愛情金句攻陷少女心：愛你的瞬間已註定永恆
「國民老公」許光漢退伍後來到香港宣傳《他年她日》，而且選在七夕這個甜蜜情人節檔期來到香港宣傳奇幻愛情新戲，讓香港的粉絲們都要被甜死了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Taylor Swift 訂婚引發股市效應 美投資平台推「The Swift Effect」組合
Taylor Swift 與 Travis Kelce 訂婚，投資平台即推「The Swift Effect」組合，押注婚慶、珠寶及零售股受惠，聯儲局亦曾點名「Swift 經濟」推高消費。Yahoo財經 ・ 6 小時前
【惠康】開學大折日 限定2天全場88折（30/08-31/08）
惠康今個週末進行「大折日」，門市及網店一連2天全場88折優惠！8月30日（星期六）為門市限定，於全線惠康門市買滿$168，即享全場88折；而 8月31日（星期日）是惠康網店限定優惠，於網店買滿$888 /「網購店取」消費滿$168亦可享88折！YAHOO著數 ・ 1 天前
「御用外國人」布偉傑入圍《中年好聲音4》海選 離巢多時回歸娘家盼找知音重組樂隊
曾為御用外國人的布偉傑最近入圍了TVB節目《中年好聲音4》的「香港賽區最終海選」，久未於TVB岀現的布偉傑成為了焦點之一。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港姐︱大熱李尹嫣奪友誼小姐 庄靜璟谷巨大湯碗胸冠絕近幾屆
明天就是港姐決賽，14位佳麗今日（30）穿上泳裝總綵排，並由佳麗之間互選友誼小姐，最終由大熱門（1）李尹嫣先拔頭籌奪得。而另一大熱（7）施宇琪則獲抽中試戴后冠，見她狀態大勇，看來她誓要繼莊子璇於2023奪冠後，再破后冠魔咒！東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
馬會2024/25年度稅前利潤353億元 內地客創新高 回饋社會391億元
香港賽馬會(馬會)今日(29日)舉行周年大會，並於會後公布截至2025年6月30日止的2024/25財政年度業績。稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)按年增0.5%至353億港元，佔總收入72%，期間貢獻社會更高達391億元。am730 ・ 1 天前
中國股市能否牛下去 就看逾160萬億元居民存款的了
【彭博】— 中國的小散戶勢將助股市上漲一臂之力，帶來了他們的巨額儲蓄將推動A股更上一層樓的希望。Bloomberg ・ 23 小時前
500億銀債9．15售 保底息3.85厘
政府將發行新一批銀色債券，目標發行額為500億元，但可酌情加碼至550億元，將於9月15日起公開認購，有關債券保底息率為3.85厘，低於去年銀債保底息率的4厘。政府發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。信報財經新聞 ・ 1 天前