重要敏感領域招標採購資訊 存在洩密風險

【on.cc東網專訊】國家安全部周三（10日）發布安全提示文章，指重要敏感領域的招標採購資訊成為境外間諜情報機關和反華敵對勢力關注重點，企圖借此搜集、竊取、研判中國相關領域戰略部署、政策走向、建設發展等情況，應時刻警惕洩密風險。

個別招標採購資訊如辦公設備型號、通用物資規格、基礎服務要求等，雖本身不包含國家秘密或敏感內容，但因包含特定型號設備的精確數量或特殊技術參數要求、特定區域配送地址等，一旦被別有用心人員獲取並分析，可能會推測出採購最終應用、部署場景或服務對象涉及重大科研項目、關鍵基礎設施建設計劃等，造成洩密。

廣告 廣告

個別機關、企事業單位保密意識不強、管理措施不嚴、責任落實不到位，或對資訊公開的邊界把握不清等原因，導致部分招標招標資訊不當公開。部分招標採購過程可能涉及多元外部主體，比如供應商、評審專家、第三方中介機構等。外部主體在參與過程中會接觸到大量涉及採購方資訊，但因責任主體多元分散、外部監管難度大，易造成洩密隱患。

文章呼籲，在編制招標採購預算和需求時，應嚴格按照《涉密政府採購管理暫行辦法》第八、九、十條認定項目屬性和確定密級。同時，提升數據關聯分析和風險預警能力，要及時組織處理洩密風險。此外，制訂保密管理方案，包括保密資訊範圍、保密措施具體要求、洩密責任等。發現承包人存在保密漏洞或違規行為，應及時要求整改，情節嚴重則依法解除合同並追究法律責任。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】