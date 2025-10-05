@fb 李家超 John KC Lee 影片截圖

「共創明『Teen』計劃」2022年展開，當時行政長官李家超曾探訪一名住劏房、就讀中二的李靖甫同學，因為參加「共創明『Teen』計劃」後可以進修小提琴。時隔三年，該名中學生已就讀中五，日前在紅館國慶文藝晚會演出，李家超今日(5日)在社交平台上傳與李靖甫再次見面的影片，兩人見面敘舊，期間李靖甫表示，自己每周都有練習小提琴，雖然辛苦但十分值得；而李家超則讚揚他在台上表演得很有自信，技術很好，又可以達成喜歡玩音樂的心願，同時仔細查看他的手掌，見到手都起了繭，稱讚他確實下了苦工。

李家超又形容李同學是「計劃」的成功例證，今天由劏房走到紅館，勉勵他繼續努力踏上更高的舞台；強調，改善民生是他施政的最終目標，今年施政報告提出，通過香港賽馬會的1,000萬元撥款，豐富「共創明『Teen』校友會」活動，期望繼續透過多管齊下的精準扶貧措施，改變更多基層年輕人的人生軌跡，帶來更多力爭上游的希望。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/重遇探訪劏房學生踏紅館舞台-李家超感動-驕傲-改善民生是終極目標/605947?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral