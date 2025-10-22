重陽節要做什麼？2025香港傳統習俗、行山路線、禁忌一篇睇晒!

重陽節要做什麼

2025年嘅重陽節係10月29日（星期三），又係一年一度嘅秋祭大日子兼公眾假期！一講起重陽，你係咪即刻諗起成家人去拜山，然後例牌「太公分豬肉」食燒味？呢啲當然係指定動作，但重陽節嘅文化底蘊同精彩活動，絕對唔止咁少！

想知2025年重陽節可以點樣過得傳統得嚟又有新意？Trip.com 幫你整合好呢個「重陽節終極懶人包」，由古仔源頭、必做習俗、應節美食，到你可能唔知嘅小禁忌，一次過話你知。無論你想嚟個文化深度遊，定係 plan個輕鬆家庭日，睇完呢篇，保證你靈感爆燈，輕鬆規劃個完美嘅重陽假期！

重陽節的由來與意義

想知重陽節玩咩好，梗係要由個古仔講起。呢個節日唔單止有個好有戲劇性嘅傳說，仲蘊含住中國人對數字嘅哲理同對生命嘅敬畏。

重陽節的由來：桓景登高避瘟魔

關於重陽節的由來，最廣為流傳的是一個關於避災的重陽節故事。相傳在東漢時期，汝南縣有位名叫桓景的青年，他跟隨仙人費長房學道。某天，費長房對桓景說：「九月九日，你家鄉將有大災難，你必須立即回家。」他指示桓景帶領全家老小，每人手臂上繫上茱萸囊，並登上高山飲用菊花酒，方可躲避災禍。

桓景聽從師傅的指示，在九月初九那天帶領全鄉親上山避難。到了傍晚他們下山回家，發現家中的雞、犬、牛、羊等禽畜全部暴斃。原來，一場可怕的瘟疫侵襲了村莊，而桓景和鄉親們因為登高而倖免於難。自此以後，每逢農曆九月初九，人們便會登高、插茱萸、飲菊花酒，以求消災避禍。這就是「登高節」的起源，也是重陽節要做什麼中最核心的活動——登高的由來。

數字解碼：「九九」=「久久」長壽

文化上，「重陽」個名源自《易經》。古人認為「六」係陰數，「九」係陽數。農曆九月初九，月同日都係「九」，雙重陽氣，所以叫「重陽」。

喺我哋文化入面，「九」係最大嘅個位數，有「極致」、「尊貴」嘅意思。「九九」聽落又同「久久」一樣，自然就引申出「長長久久」、「健康長壽」嘅好意頭。為咗發揚敬老精神，內地喺1989年將呢日定為「老人節」，提醒大家要多啲關心身邊嘅長輩。所以話，重陽節唔只係避災，更加係一個充滿孝心同感恩嘅溫情節日。

重陽節，我哋紀念緊邊個？

簡單嚟講，有兩重意義：

紀念祖先： 喺香港，重陽同清明一樣，係兩大祭祖嘅日子。一家人會去先人嘅墓地或者龕位拜祭，俗稱「秋祭」，表達對先人嘅思念同孝敬。 孝敬長輩： 既然有「九九長壽」嘅寓意，梗係要孝敬在生嘅長輩啦！呢日絕對係同屋企老人家相聚嘅好機會，陪佢哋飲餐茶、傾下偈，已經係最好嘅禮物。

重陽節要做什麼 | 2025年必做4大傳統習俗

了解完背景，即刻睇下喺香港，重陽節有咩必做活動！

活動一：登高行大運 🧗（附香港行山路線推介）

傳統意義： 正如頭先個古仔所講，登高就係為咗避開災禍同病氣。古人相信秋高氣爽時爬上高處，可以吸收天地正氣，個人都精神爽利啲！

今日玩法： 而家嘅「登高」已經變成香港人最愛嘅戶外活動——行山！重陽前後，秋風送爽，天氣一流，絕對係全年最適合行山嘅季節。一家大細或者約埋三五知己，出身汗，睇靚景，簡直係Perfect！

重陽節要做什麼 | 登高望遠

西高山日落景觀

精選香港行山路線

Hea遊親子級（輕鬆易行）：

城門水塘： 路平坦到可以推BB車，白千層隧道打卡一流，啱晒一家老幼。 大潭水塘： 港島區嘅靚景路線，沿途有樹蔭，行得好舒服。 龍脊： 號稱「亞洲最佳市區遠足徑」，輕鬆行到石澳無敵大海景，交通又方便，新手都handle到。

挑戰自我級（經驗者之選）：

大帽山： 身為香港最高峰，由荃錦坳行上山頂氣象站，俯瞰整個新界，滿足感爆燈！ 鳳凰山： 香港第二高峰，喺大嶼山睇日出雲海嘅聖地，不過對體能要求高，記得量力而為。 獅子山： 象徵香港精神，爬上獅子頭頂360度睇九龍全景，嗰份成就感非筆墨能形容！

懶人歎景級（善用交通工具）：

太平山頂： 想輕鬆登高？搭山頂纜車就搞掂！上到凌霄閣，唔使流汗就可以欣賞世界級維港靚景。 大嶼山天壇大佛： 唔想行？上 Trip.com 訂張昂坪360纜車飛啦！坐水晶車廂25分鐘360度睇盡山海景，去到昂坪市集再行上去拜大佛，一樣咁有誠意！







活動二：掃墓祭祖 🙏

拜山，絕對係重陽節嘅頭等大事，同清明「春祭」相對，重陽就係「秋祭」。孝子賢孫會準備好祭品，懷住敬意去拜祭先人，傳承孝道。

重陽節要做什麼 | 掃墓祭祖

圖片來源：Kama Delivery

基本流程：

清潔打理： 先幫先人嘅墓地除下雜草，抹乾淨墓碑。 擺放祭品： 傳統上唔少得燒豬或燒肉、雞、發糕、生果、點心同茶酒，豐豐盛盛。 上香燒衣： 點香燭，同先人「報到」，祈求保佑家宅平安。之後就化寶、燒金銀衣紙，等佢哋喺另一個世界都豐衣足食。

溫馨提示：

交通安排： 每年重陽，主要墳場（如將軍澳、柴灣華人永遠墳場）都會有特別交通安排，隨時封路。最好搭公共交通工具，出門前記得留意運輸署最新公布。 防火安全： 秋天乾燥，山火無情！一定要喺指定化寶爐燒嘢，走之前check清楚啲火種係咪熄滅晒。近年都提倡環保祭祀，用鮮花代替部分祭品，心意一樣到。







活動三：賞菊與飲菊花酒 🌼

重陽節要做什麼 | 飲菊花酒

圖片來源：搜狐

重陽節要做什麼 | 賞菊

圖片來源：大公文匯

活動四：放風箏 🪁

重陽節要做什麼 | 賞菊與

重陽食乜好？應節美食寓意你要知！

講到食，重陽節又點少得以下兩樣好意頭嘅傳統美食？

必食一：重陽糕 😋

重陽節要做什麼 | 必食一：重陽糕

圖片來源：搜狐

寓意： 食「糕」就係取其諧音「高」，寓意「步步高陞」。老人家食咗就祝佢「高壽」，後生仔食咗就希望事業學業更上一層樓！

傳統： 以前重陽糕又叫「女兒糕」，嫁咗嘅女會親手整返娘家孝敬父母。傳統嘅重陽糕面頭會用紅棗、栗子點綴，有啲仲會插支小旗仔，代表「插茱萸」，好有心思。

邊度買/點樣整：

想食傳統風味，可以去「奇華餅家」、「恆香老餅家」、「八仙餅家」呢啲老字號。 想溫馨啲，可以上網搵食譜，同屋企人一齊整紅棗糕或椰汁糕，簡單又應節！



香港本地老字號

圖片來源：Time Out HongKong

必食二：燒豬／燒肉

重陽節要做什麼 | 必食二：燒豬／燒肉

圖片來源：八鄉南苑

習俗： 拜山祭祖，燒豬燒肉絕對係祭品中嘅「C位」。拜完之後，成家人圍埋一齊食，就係所謂嘅「太公分豬肉」。呢個儀式唔只係食嘢，仲象徵住分享祖先嘅福氣，凝聚家族。

香港特色： 拜完山成家人浩浩蕩蕩去酒樓或者燒臘檔「斬料加餸」，已經係香港人嘅重陽節指定動作。嗰種皮脆肉香嘅滋味，唔單止滿足味蕾，更加係一家人團聚嘅溫馨印記。

重陽節要做什麼 | 食燒味飯

圖片來源：愛料理

重陽節禁忌：做錯隨時行衰運！6件事要留神 ⚠️

重陽節始終係祭祖嘅日子，有啲傳統禁忌，信不信由你，但了解下都無壞。

唔好講「節日快樂」： 因為有祭祀嘅嚴肅環節，氣氛同新年唔同。祝福人哋講「身體健康」、「重陽安康」會比較適合。 避免探病嫁娶： 傳統認為重陽陽氣太盛，對病人康復未必好，亦唔適宜辦喜事，以免相沖。 忌喺屋企煮飯： 有啲舊習俗認為，呢日喺屋企生火煮食會惹嚟「鬼火」。所以好多家庭會選擇出街食飯，順便又可以聚一聚。 登高要揀時間： 最好喺陽氣最猛嘅上晝到下晝去行山。日落後陰氣會變重，唔好喺山林逗留太耐，記得天黑前要落山。 祭祖衣著要莊重： 去拜山著衫最好樸素啲，例如深色或素色衫。避免著到大紅大紫，以示對先人嘅尊重。 孕婦避免掃墓： 傳統認為墓地陰氣重，為咗BB著想，建議孕婦盡量唔好親身去掃墓，可以由家人代為祭拜，心意到就得。





重陽節要做什麼 | 總結

總括嚟講，重陽節嘅核心就係「登高」同「祭祖」。佢既係一個叫我哋行出戶外、擁抱秋天、為健康祈福嘅日子；亦係一個追思先人、維繫家族感情嘅孝親節。無論你選擇點樣過，最重要嘅係珍惜同家人相聚嘅時光，將呢份敬老思親嘅美德傳承落去。

祝大家有個平安、順心嘅重陽節！

重陽節要做什麼 | 常見問題

1. 香港重陽節通常做啲咩？

主要活動包括登高行山（寓意步步高陞）、掃墓祭祖（拜祭先人）、同屋企人尤其係長輩食飯團聚，同埋食重陽糕、燒肉呢啲應節食品。

2. 重陽節點樣拜祭先人？

大致流程係：先清潔墓地，然後擺上燒肉、生果、糕點等祭品，之後點香燭誠心祈禱，最後化寶燒衣。全程保持莊重就得。

3. 除咗拜山行山，重陽節仲有咩活動？

當然有！你可以搞個家庭BBQ、去郊外野餐、去大草地放風箏，或者book間酒店同屋企人Staycation，享受下悠閒假期，創造美好回憶。

4. 重陽節係咪一定要拜祭先人？

係呀，喺香港，重陽節同清明節一樣，係非常重要嘅祭祖日子。透過拜祭儀式，後輩可以向已故嘅親人表達思念同敬意，係傳承孝道文化嘅重要一環。