不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
重陽節要做什麼？2025香港傳統習俗、行山路線、禁忌一篇睇晒!
2025年嘅重陽節係10月29日（星期三），又係一年一度嘅秋祭大日子兼公眾假期！一講起重陽，你係咪即刻諗起成家人去拜山，然後例牌「太公分豬肉」食燒味？呢啲當然係指定動作，但重陽節嘅文化底蘊同精彩活動，絕對唔止咁少！
想知2025年重陽節可以點樣過得傳統得嚟又有新意？Trip.com 幫你整合好呢個「重陽節終極懶人包」，由古仔源頭、必做習俗、應節美食，到你可能唔知嘅小禁忌，一次過話你知。無論你想嚟個文化深度遊，定係 plan個輕鬆家庭日，睇完呢篇，保證你靈感爆燈，輕鬆規劃個完美嘅重陽假期！
推廣日期：由即日起至2025年12月31日
即日可用！🇭🇰5G eSIM僅HK$3.5，24小時計費，隨時上網無憂！📱
即日可用！5G eSIM全亞洲通用，HK$3.54起🚀📱
即興訂房 即訂即住 低至搬家 | 九龍/新界/港島
香港高鐵 Trip.com 獨家訂票優惠 | 24/7 出票
平價機票：優惠低至 😍 45 折
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠
重陽節的由來與意義
想知重陽節玩咩好，梗係要由個古仔講起。呢個節日唔單止有個好有戲劇性嘅傳說，仲蘊含住中國人對數字嘅哲理同對生命嘅敬畏。
重陽節的由來：桓景登高避瘟魔
關於重陽節的由來，最廣為流傳的是一個關於避災的重陽節故事。相傳在東漢時期，汝南縣有位名叫桓景的青年，他跟隨仙人費長房學道。某天，費長房對桓景說：「九月九日，你家鄉將有大災難，你必須立即回家。」他指示桓景帶領全家老小，每人手臂上繫上茱萸囊，並登上高山飲用菊花酒，方可躲避災禍。
桓景聽從師傅的指示，在九月初九那天帶領全鄉親上山避難。到了傍晚他們下山回家，發現家中的雞、犬、牛、羊等禽畜全部暴斃。原來，一場可怕的瘟疫侵襲了村莊，而桓景和鄉親們因為登高而倖免於難。自此以後，每逢農曆九月初九，人們便會登高、插茱萸、飲菊花酒，以求消災避禍。這就是「登高節」的起源，也是重陽節要做什麼中最核心的活動——登高的由來。
數字解碼：「九九」=「久久」長壽
文化上，「重陽」個名源自《易經》。古人認為「六」係陰數，「九」係陽數。農曆九月初九，月同日都係「九」，雙重陽氣，所以叫「重陽」。
喺我哋文化入面，「九」係最大嘅個位數，有「極致」、「尊貴」嘅意思。「九九」聽落又同「久久」一樣，自然就引申出「長長久久」、「健康長壽」嘅好意頭。為咗發揚敬老精神，內地喺1989年將呢日定為「老人節」，提醒大家要多啲關心身邊嘅長輩。所以話，重陽節唔只係避災，更加係一個充滿孝心同感恩嘅溫情節日。
重陽節，我哋紀念緊邊個？
簡單嚟講，有兩重意義：
紀念祖先： 喺香港，重陽同清明一樣，係兩大祭祖嘅日子。一家人會去先人嘅墓地或者龕位拜祭，俗稱「秋祭」，表達對先人嘅思念同孝敬。
孝敬長輩： 既然有「九九長壽」嘅寓意，梗係要孝敬在生嘅長輩啦！呢日絕對係同屋企老人家相聚嘅好機會，陪佢哋飲餐茶、傾下偈，已經係最好嘅禮物。
重陽節要做什麼 | 2025年必做4大傳統習俗
了解完背景，即刻睇下喺香港，重陽節有咩必做活動！
活動一：登高行大運 🧗（附香港行山路線推介）
傳統意義： 正如頭先個古仔所講，登高就係為咗避開災禍同病氣。古人相信秋高氣爽時爬上高處，可以吸收天地正氣，個人都精神爽利啲！
今日玩法： 而家嘅「登高」已經變成香港人最愛嘅戶外活動——行山！重陽前後，秋風送爽，天氣一流，絕對係全年最適合行山嘅季節。一家大細或者約埋三五知己，出身汗，睇靚景，簡直係Perfect！
西高山日落景觀
精選香港行山路線
Hea遊親子級（輕鬆易行）：
城門水塘： 路平坦到可以推BB車，白千層隧道打卡一流，啱晒一家老幼。
大潭水塘： 港島區嘅靚景路線，沿途有樹蔭，行得好舒服。
龍脊： 號稱「亞洲最佳市區遠足徑」，輕鬆行到石澳無敵大海景，交通又方便，新手都handle到。
挑戰自我級（經驗者之選）：
大帽山： 身為香港最高峰，由荃錦坳行上山頂氣象站，俯瞰整個新界，滿足感爆燈！
鳳凰山： 香港第二高峰，喺大嶼山睇日出雲海嘅聖地，不過對體能要求高，記得量力而為。
獅子山： 象徵香港精神，爬上獅子頭頂360度睇九龍全景，嗰份成就感非筆墨能形容！
懶人歎景級（善用交通工具）：
【行山好去處2025】最齊香港行山路線推介 | 新手行山、靚景行山路線
活動二：掃墓祭祖 🙏
拜山，絕對係重陽節嘅頭等大事，同清明「春祭」相對，重陽就係「秋祭」。孝子賢孫會準備好祭品，懷住敬意去拜祭先人，傳承孝道。
圖片來源：Kama Delivery
基本流程：
清潔打理： 先幫先人嘅墓地除下雜草，抹乾淨墓碑。
擺放祭品： 傳統上唔少得燒豬或燒肉、雞、發糕、生果、點心同茶酒，豐豐盛盛。
上香燒衣： 點香燭，同先人「報到」，祈求保佑家宅平安。之後就化寶、燒金銀衣紙，等佢哋喺另一個世界都豐衣足食。
溫馨提示：
交通安排： 每年重陽，主要墳場（如將軍澳、柴灣華人永遠墳場）都會有特別交通安排，隨時封路。最好搭公共交通工具，出門前記得留意運輸署最新公布。
防火安全： 秋天乾燥，山火無情！一定要喺指定化寶爐燒嘢，走之前check清楚啲火種係咪熄滅晒。近年都提倡環保祭祀，用鮮花代替部分祭品，心意一樣到。
活動三：賞菊與飲菊花酒 🌼
圖片來源：搜狐
傳統意義： 菊花被譽為「長壽之花」，象徵高潔。古人相信重陽節賞菊、飲菊花酒可以驅邪祈福。詩人陶淵明句「採菊東籬下，悠然見南山」就係呢種意境嘅最佳寫照。
今日玩法： 而家專登飲菊花酒嘅人唔多，但賞菊嘅雅興依然喺度。重陽前後，香港公園、動植物公園等地方可能會有菊花展。就算唔去睇展，拜完山同屋企人去茶樓飲壺菊花茶，一樣咁清雅寫意。
圖片來源：大公文匯
活動四：放風箏 🪁
傳統意義： 古人會將自己啲衰氣、唔好嘅嘢寫喺風箏上，然後剪斷條線，由得佢飄走，寓意「放走」所有厄運。
今日玩法： 今日放風箏已經變成超正嘅親子活動！好似大埔海濱公園、西貢清水灣、大尾篤呢啲空曠地方就fit晒。喺藍天白雲下睇住隻風箏愈飛愈高，所有煩惱好似都跟住飄走，心情都開朗啲！
*此優惠券將在領取後在帳戶中使用。
更多香港熱門遊玩推介
75折香港機場快綫電子車票【官方直簽 QR code入閘】，低至HK$59(161886人已購)
港島海逸君綽酒店丨Harbour Grand Café 咖啡廳丨自助午餐/晚餐 ，低至HK$278(3810人已購)
香港機場快綫車票 - 香港站/九龍站/青衣站車票 (限時特價 QR code快速入閘)，低至HK$39(32260人已購)
重陽食乜好？應節美食寓意你要知！
講到食，重陽節又點少得以下兩樣好意頭嘅傳統美食？
必食一：重陽糕 😋
圖片來源：搜狐
寓意： 食「糕」就係取其諧音「高」，寓意「步步高陞」。老人家食咗就祝佢「高壽」，後生仔食咗就希望事業學業更上一層樓！
傳統： 以前重陽糕又叫「女兒糕」，嫁咗嘅女會親手整返娘家孝敬父母。傳統嘅重陽糕面頭會用紅棗、栗子點綴，有啲仲會插支小旗仔，代表「插茱萸」，好有心思。
邊度買/點樣整：
想食傳統風味，可以去「奇華餅家」、「恆香老餅家」、「八仙餅家」呢啲老字號。
想溫馨啲，可以上網搵食譜，同屋企人一齊整紅棗糕或椰汁糕，簡單又應節！
圖片來源：Time Out HongKong
必食二：燒豬／燒肉
圖片來源：八鄉南苑
習俗： 拜山祭祖，燒豬燒肉絕對係祭品中嘅「C位」。拜完之後，成家人圍埋一齊食，就係所謂嘅「太公分豬肉」。呢個儀式唔只係食嘢，仲象徵住分享祖先嘅福氣，凝聚家族。
香港特色： 拜完山成家人浩浩蕩蕩去酒樓或者燒臘檔「斬料加餸」，已經係香港人嘅重陽節指定動作。嗰種皮脆肉香嘅滋味，唔單止滿足味蕾，更加係一家人團聚嘅溫馨印記。
圖片來源：愛料理
重陽節禁忌：做錯隨時行衰運！6件事要留神 ⚠️
重陽節始終係祭祖嘅日子，有啲傳統禁忌，信不信由你，但了解下都無壞。
唔好講「節日快樂」： 因為有祭祀嘅嚴肅環節，氣氛同新年唔同。祝福人哋講「身體健康」、「重陽安康」會比較適合。
避免探病嫁娶： 傳統認為重陽陽氣太盛，對病人康復未必好，亦唔適宜辦喜事，以免相沖。
忌喺屋企煮飯： 有啲舊習俗認為，呢日喺屋企生火煮食會惹嚟「鬼火」。所以好多家庭會選擇出街食飯，順便又可以聚一聚。
登高要揀時間： 最好喺陽氣最猛嘅上晝到下晝去行山。日落後陰氣會變重，唔好喺山林逗留太耐，記得天黑前要落山。
祭祖衣著要莊重： 去拜山著衫最好樸素啲，例如深色或素色衫。避免著到大紅大紫，以示對先人嘅尊重。
孕婦避免掃墓： 傳統認為墓地陰氣重，為咗BB著想，建議孕婦盡量唔好親身去掃墓，可以由家人代為祭拜，心意到就得。
Trip.com 溫馨提示
行完山、拜完山覺得攰？不如喺附近book間酒店Staycation，歎返晚！例如行完大帽山，可以住荃灣區嘅酒店；喺沙田拜山，就可以考慮沙田萬怡酒店。即刻上Trip.com book返間心水酒店，俾個假期更寫意！
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
現在就行動！即日起至優惠售完為止，透過Trip.com網頁或應用程式註冊成為會員，即可享有高達8%的專屬折扣！別錯過這大好機會，點擊這裡，立即預訂您的完美重陽節住宿或行程，享受更多優惠！此處查看更多！
1. 香港悦來酒店(Panda Hotel)
香港悅來酒店位於荃灣心臟地帶，步行至荃灣地鐵站約需七分鐘。距離紅磡火車站、香港國際機場及迪士尼樂園也衹不過30分鐘車程。酒店提供穿梭巴士服務前往尖沙咀、旺角區、機場快線青衣站和香港西九龍站。
評分：8.3/10.0
地址：荃灣 荃華街3號, 荃灣區, 香港
Trip.com有10273條關於香港悦來酒店的真實評價，平均評分8.3/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (10.0/10.0)
酒店設備還可以，服務也還不錯，早餐一般般。這個價格在香港還好！但是位置比較偏僻，還是比較推薦的！！！！！！！！！！
Trip.com用戶 (10.0/10.0)
酒店位於荃灣區，鄰近交通網絡方便，有地鐵、公共巴士，甚至乎有車上澳門港珠澳橋。呢啲都係我選擇住呢間酒店嘅原因！此外佢嘅酒店服務嘅員工質素都很高，特別大堂嗰位陳生，同埋吳生，同埋一位alison嘅女士。佢處理我嘅客務要求，佢都每次都能夠妥善地解決，值得點讚！
2. 香港沙田萬怡酒店(Courtyard By Marriott Hong Kong Sha Tin)
香港沙田萬怡酒店 （Courtyard by Marriott Hong Kong Sha Tin） 地處香港著名的沙田區，毗鄰沙田新城市廣場、車公廟、沙田馬場、香港文化博物館等；方便前往A41P機場大巴站，距離港鐵石門站步行僅需5分鐘，地段優越，旅遊出行便利。
評分：8.9/10.0
地址：安平街1號, 沙田區, 香港
Trip.com有1728條關於香港沙田萬怡酒店的真實評價，平均評分8.9/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (10.0/10.0)
這間酒店提供極致舒適的住宿體驗，房間設計優雅且寬敞，床鋪柔軟如雲，讓人一夜好眠。服務人員親切專業，細心照顧每一位客人需求，配套設施完善，環境清幽，真正讓人感受到家的溫暖與放鬆。
Trip.com用戶 (10.0/10.0)
我們這次訂了兩間房，小孩自己訂一間，因為價格很實惠，房間很大隔音很好，地點也很方便，交通便利，離新世界廣場也很近，樓下有麥當勞咖啡廳，也有大型超市，由於離住宅區近，鄰近學校所以很安靜，加上對面有河後面有山，風景自然不在話下，地理位置很好，每天都有打掃大姐來更換備品，細心打掃，態度也很友善，以後只要來香港一定會再來入住的，也會大力向親友推薦這家！CP值非常高，乾淨舒適，友善入住！
重陽節要做什麼 | 總結
總括嚟講，重陽節嘅核心就係「登高」同「祭祖」。佢既係一個叫我哋行出戶外、擁抱秋天、為健康祈福嘅日子；亦係一個追思先人、維繫家族感情嘅孝親節。無論你選擇點樣過，最重要嘅係珍惜同家人相聚嘅時光，將呢份敬老思親嘅美德傳承落去。
祝大家有個平安、順心嘅重陽節！
更多香港傳統節日習俗
重陽節要做什麼 | 常見問題
1. 香港重陽節通常做啲咩？
主要活動包括登高行山（寓意步步高陞）、掃墓祭祖（拜祭先人）、同屋企人尤其係長輩食飯團聚，同埋食重陽糕、燒肉呢啲應節食品。
2. 重陽節點樣拜祭先人？
大致流程係：先清潔墓地，然後擺上燒肉、生果、糕點等祭品，之後點香燭誠心祈禱，最後化寶燒衣。全程保持莊重就得。
3. 除咗拜山行山，重陽節仲有咩活動？
當然有！你可以搞個家庭BBQ、去郊外野餐、去大草地放風箏，或者book間酒店同屋企人Staycation，享受下悠閒假期，創造美好回憶。
4. 重陽節係咪一定要拜祭先人？
係呀，喺香港，重陽節同清明節一樣，係非常重要嘅祭祖日子。透過拜祭儀式，後輩可以向已故嘅親人表達思念同敬意，係傳承孝道文化嘅重要一環。
其他人也在看
DJI 十月限時精選優惠開始，Osmo 360 只需 HK$2xxx!!
文章來源：Qooah.com DJI大疆正式啓動十月限時精選優惠活動。即日起至10月31日，消費者可以超值價格入手多款人氣產品，讓你能以更親民的價格，體驗大疆卓越的影像科技。 精選產品價格速覽 產品亮點深度解析 · Osmo 360 以其創新的方形 CMOS 傳感器著稱，其成像質量可媲美1吋傳感器水準，支援原生8K 50fps 影片和1.2億像素全景照片拍攝，輕巧的183克機身，可兼容Osmo全系配件，安裝操作簡便，適合各類創作場景。 · Osmo Action 5 Pro 搭載了1/1.3吋傳感器，能拍攝4000萬像素的高清照片，並支援4K 60fps視頻及120fps慢動作錄制，首創的人物智能跟隨功能。配合155°超廣角鏡頭、雙OLED高亮屏和長達4小時的續航，加上裸機20米防水、快速充電及47GB內置存儲，輕鬆產出專業級作品。 · DJI Mini 4 Pro 是一款重量低於249克的迷你航拍機，無需登記即可起飛。它配備了1/1.3吋、4800萬像素的鏡頭，支援4K60fps高畫質影片和10-bit D-Log M色彩模式，具備全向避障和遠達20公里的圖傳能力。小巧的機身集成了高Qooah.com ・ 13 小時前
同志文化展︱華生酒吧舊照、同志地下刊物呈現社群變遷 負責人：同志歷史係香港歷史一部份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由香港同志運動歷史研究計劃策劃的「今夜星光燦爛：香港 90 年代同志文化展」近日開幕，透過逾百件文物，追溯香港同志社群於九十年代從法律陰影走進陽光的歷程。展覽中更首次展出1958年香港同志酒吧內部珍貴照片。研究計劃負責人Connie指，「同志嘅歷史就係香港歷史嘅一部份」，冀參觀者了解同志社群之餘，亦能反思現時平權運動的進程。Yahoo新聞 ・ 1 天前
iOS 26.1 公測版可切換 Liquid Glass 透明度，鎖屏新選項避免誤啟動相機
今天早些時候 Apple 上線了 iOS 26.1 beta 4，為嚐鮮體驗者帶來了兩項非常實用的改進：Liquid Glass 透明度切換和鎖屏啟動相機開關。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
40種隔空操作，用手指當滑鼠，這才是指環的應有表現
文章來源：Qooah.com 一款名為 Prolo Ring 的智能戒指在眾籌平台 Kickstarter 正式亮相，憑借「微手勢操控」設計，將手指變為可移動的「滑鼠」，為多裝置交互帶來新體驗。 這款戒指看似普通，實則暗藏科技。它採用陽極氧化鋁材質打造機身，重量僅約 5 克，佩戴時幾乎無負重感。機身內部集成 6 軸動作傳感器與觸控板，用戶只需滑動拇指就能移動裝置遊標，通過點擊、長按等簡單操作，即可完成電腦、手機或平板上的基礎指令。 Pro 版本更是解鎖了進階功能。用戶可通過專屬 APP 自定義手勢與宏編輯，將超過 40 種空中手勢映射為特定指令。揮手即可切換 PPT 幻燈片，旋轉手指能瀏覽圖片，操作邏輯類似早期 Google Soli 手勢控制，無需接觸屏幕就能完成交互。 它通過藍牙與裝置快速配對，無需安裝驅動，開箱即可使用，且兼容 PC、智能手機、平板等多種裝置及操作系統。續航方面，單次充電可滿足 8 小時日常使用，標準版與 Pro 版配備的充電盒，能將總續航延長至 30 天，同時無需訂閱費用，一次購買即可終身使用。 目前，Prolo Ring 眾籌已開啓，基礎版定價 99 美元，帶Qooah.com ・ 22 小時前
Amazon優惠｜Samsung M7 智能顯示器新低，HK$2,950 購 43 吋 4K 多功能螢幕直送到港
沒想到在秋季 Prime Day 過去之後，Samsung 旗下的 M7 智慧顯示器倒是創下了歷史新低。目前它的 43 吋型號（M70F）正在 Amazon 上以 US$380 的價格促銷，換算後約為 HK$2,950，而且免運費直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
香港好去處｜鑽石山跨年代體適能嘉年華 互動體驗搶包山、端午龍舟、登獅子山
你有多久沒和家人一起玩得盡興？今年秋天，一場專為跨代家庭設計的體適能嘉年華，將於一連兩日，於鑽石山荷里活廣場熱鬧登場。活動以多元體適能運動為主軸，鼓勵家庭成員一同參與，促進跨代交流，營造和諧氛圍。無論活力滿滿的小朋友，還是動靜皆宜的長者，都能在這裡找到屬於自己的樂趣。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
不是澎湖、小琉球！台灣哪個離島最好玩？網友狂推它：美到哭、食物好吃
隨著疫情解封，國內旅遊市場蓬勃發展，除了台灣本島，離島旅遊也成為民眾熱門選擇。先前就有一名網友發文詢問，「第１次外島旅遊推薦哪裡？」並點出澎湖、綠島、小琉球、金門、馬祖等地，表示這些地方各有優缺點，讓食尚玩家 ・ 6 小時前
自助餐低至11/位！尖沙咀港青酒店推經典懷舊廣東菜自助餐 豪食燒有骨西冷、避風塘炒蝦、懷舊黃梅果占蛋糕
位於尖沙咀的港青酒店在10月22日中午十二點於KKday推出自助餐快閃優惠，全新限定主題「經典懷舊廣東菜自助晚餐」買一送一加第3位只需$11，即人均低至$324，就可品嚐多道經典懷舊廣東菜式，如經典焗梳乎里、懷舊黃梅果占蛋糕等，令食客尋回舊日香港味道！另外，酒店亦推出平日自助午餐低至11/位優惠、長者買一送一優惠，可2.5小時任食到多款美食，性價比極高！Yahoo Food ・ 4 小時前
Tesla 在美國調整租賃條件以刺激短期需求
Tesla 最近在美國的租賃條款上做出了驚人的調整，以刺激短期需求，因為第四季即將到來。這項舉措在租賃價格上顯 […]TechRitual ・ 16 小時前
APEC前夕北韓射彈 金正恩對談判態度開放但有條件
（法新社首爾22日電） 北韓今天發射多枚彈道飛彈，為數個月以來首見，距離美國總統川普等多國領袖赴南韓參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會僅剩一週。川普預定10月29日抵達南韓，參加APEC峰會。法新社 ・ 4 小時前
深圳萬聖節 | 高能鬼屋＋沉浸劇情！萬聖節極限攻略
深圳萬聖節全面攻略！涵蓋歡樂谷「驚奇潮玩節」、世界之窗「奇妙夜＋西柚音樂節」、錦綉中華「國風次元潮玩節」、蛇口價值工廠工業風派對及小梅沙「海與火狂歡節」。掌握高能鬼屋、夜場派對、互動 NPC、門票優惠及交通攻略，輕鬆規劃尖叫萬聖之旅。Trip.com ・ 6 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
東張西望｜八両金前妻「八両菜」疑誤找無牌醫師醫腳 腳掌潰爛發黑見骨
TVB時事節目《東張西望》昨晚（10月21日）播出預告，見到一名戴白色波波點黑框眼鏡的中年婦在醫院內臥床受訪，一臉愁容訴說因行動不便Yahoo 娛樂圈 ・ 18 分鐘前
傳中國拆解光刻機後無法還原 求救ASML派人赴華搶修
傳中國技術人員拆解ASML光刻機失敗致設備損壞，最終求助原廠派員赴華維修，凸顯中方仍難突破晶片製程技術樽頸。Yahoo財經 ・ 5 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 23 小時前
金價暴跌後 專家說關鍵支持在此
金價激烈的升勢急剎車，錄得逾十年來最大單日跌幅。究竟這是暴瀉是升浪中的小調整，還是預示更大的格局調整，華爾街眾說紛云。Yahoo財經 ・ 1 小時前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
劉嘉玲於內地綜藝直言唔想生仔 被甘草「傳宗接代論」焫著霸氣回應︰我唔同意
圈中唔少夫妻都選擇唔生育，當中代表人物當然包括影帝影后配梁朝偉劉嘉玲。早前劉嘉玲參加內地綜藝節目《一路繁花2》，再度就唔做媽媽嘅選擇表態，即使面對前輩嘅「大道理」都堅持己見。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女之間絕對可以有純友誼的！宣萱與古天樂早在 1994 年已合作出演電視劇《阿 Sir 早晨》，此後成為「螢幕情侶」更多次傳出緋聞。直至現時，二人依然保持朋友關係，宣萱更是娛圈少有膽敢「玩」古天樂的藝人，一起來看看他們的有趣互動吧～Yahoo Style HK ・ 8 小時前