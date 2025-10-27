尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
重陽節2025｜九龍殯儀館開放日！親身體驗遺體穿衣化妝+破地獄儀式 能規劃自己身後事？
電影《破地獄》史無前例地將香港殯儀業呈現在大銀幕，從而探討人與人之間聯繫、生與死議題。事實上，死亡是生命的必修課，何不提前認識它？九龍殯儀館將於重陽節當日（10月29日）舉行開放日，透過音樂、藝術、科技與文化等一系列活動，包括破地獄儀式體驗、遺體穿衣化妝體驗等，讓公眾展開一場關於生命與悼念的多元對話，部份活動可於網上預先報名，即睇以下開放日詳情。
九龍殯儀館重陽開放日 帶來逾20場活動
九龍殯儀館於重陽節當日（10月29日）舉行開放日，透過一系列講座、音樂表演、藝術展覽、儀式體驗、工作坊等逾20場活動，讓公眾以輕鬆而正面的態度，了解生命最後一程的點滴，打破對殯葬的迷思與框架。當中最矚目的是「遺體穿衣化妝體驗」，參與者可替「道具演員」穿上整套壽衣、利用簡單化妝品遮蓋斑紋及重造自然膚色，並體驗防腐手法及工具使用；「破地獄儀式體驗」由專人講解破地獄法門背後的慈悲意義，並開放特定時段讓信眾親身體驗；「衣紙灰陶瓷工作坊」以衣紙灰作為陶瓷釉藥的一部分，創作獨一無二的招「福」貓等；現場還有《生命好聲音》音樂分享會、《大耳嘴角》繪本故事展、殯儀館導賞、教大家如何規劃身後事的《打破禁忌的咖啡茶敘》等，充滿教育意義。 部份活動可於網上預先報名，有的經已滿額，有興趣的話可以來個不一樣的重陽節。
九龍殯儀館重陽開放日
日期：2025年10月29日
時間：10am-5pm
地點：九龍殯儀館 （地圖按此）
報名：按這裡
