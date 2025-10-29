不少市民趁重陽節掃墓。(資料圖片)

今日(29日)是重陽節，不少市民會前往掃墓。消防處副消防總長(新界北)黃景文表示，今日風勢頗大，火種可被吹至很遠，處方已鎖定8個風險較高的地點，並嚴陣以待。

黃景文出席電台節目表示，處方利用大數據分析並派員作實地風險評估，鎖定今年重陽節有8個地點山火風險較高，分別位於上水、元朗、天水圍及流浮山。消防處聯同民安隊額外增加超過200人主動出擊巡邏，一旦發生山火，巡邏小隊可於短時間內快速應對，能夠有效降低由零星火種發展成大型山火的機會。他又指，今日會設立高級指揮室，由助理消防處長領導，協調各行動單位資源。

廣告 廣告

他又指，處方會安排無人機在空中巡邏，以便盡早確定發生山火位置；已安裝揚聲器的無人機亦會廣播防火訊息，提醒掃墓人士切勿留下火種。處方亦會應用可負載30公斤的大型無人機，運送滅火工具及補給物資。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/重陽節-消防處鎖定上水元朗等8高風險區-逾200人巡邏防山火/613006?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral