重陽節Last minute提案｜珠海1日遊行程推介！富華里超可愛大眼蝙蝠仔、星樂度非遺打鐵花、長隆飛船樂園買2送1

重陽節將至，為了避開人朝，不少人都會提早掃墓祭祖，正日假期就會來個小旅行，近近地的珠海是人氣的選擇！適逢今年重陽節與萬聖節只相差兩日，重陽節北上珠海都能感受濃濃的萬聖節氣氛，以下為大家整理Last minute提案，富華里及環宇城有可愛的打卡位、琴星樂度露營小鎮有萬聖節大巡遊及星火之夜，更能提早享用珠海長隆飛船樂園的雙11優惠，人均$232.6起就能入場，適合一家大細一同出發！

珠海1日遊行程1. 珠海橫琴星樂度露營小鎮「一起玩勝·星火之夜」

「珠海橫琴星樂度露營小鎮」位於橫琴新區西北區域， 佔地約28公頃，以「琴島奇航」為主題，被星空、湖濱和山野包圍，提供不同主題的住宿房間，亦有海盜船主題酒吧、沙坑遺跡樂園等，本身已是珠海熱門親子住宿點；度假區由即日起至11月9日的逢星期六舉行「一起玩勝·星火之夜」，屆時將有大巡遊，大家可利用百款氛圍貼紙變身成哇鬼加入狂歡隊伍，又或親手製作南瓜燈、創意印章等，指定日子更有星火之夜，提供篝火及非遺打鐵花等精彩演出，越夜越狂歡。

珠海橫琴星樂度露營小鎮

房價：$479 （原價$751）

按此經Klook預訂

度假區由即日起至11月9日的逢星期六舉行「一起玩勝·星火之夜」。（相片來源：星樂度露營度假區@微信）

屆時將有大巡遊，大家可利用百款氛圍貼紙變身成哇鬼加入狂歡隊伍。（相片來源：星樂度露營度假區@微信）

指定日子更有星火之夜，提供篝火及非遺打鐵花等精彩演出，越夜越狂歡。（相片來源：星樂度露營度假區@微信）

非遺打鐵花（相片來源：星樂度露營度假區@微信）

珠海橫琴星樂度露營小鎮

地點：珠海市香洲區環島北路108號（地圖按此）

交通：從珠海拱北口岸乘車約27分鐘車程

珠海1日遊行程2. 萬雪匯冰雪樂園

珠海首個室內滑雪場「萬雪匯冰雪樂園」，自今年9月29日開幕以來，迎來首個萬聖節，吸引不少港人潮聖一下！樂園位於珠海南屏，港人從港珠澳大橋珠海口岸坐的士，車程約13分鐘即達，非常方便。其總建築面積達1.9萬平方米，相等於2.66個標準足球場，分為滑雪區、娛雪區及服務區，特設總長190米雙向初中級滑雪道、十多項娛雪項目如冰雕迷宮、雪上單車、雪地香蕉船、每小時定時飄雪等，無論想滑雪、玩雪或睇雪都一樣適合。

門票已包含滑雪及娛雪所需的全套專業服裝，如雪板、雪鞋、雪服等，同時提供護具及儲物櫃等，當中2小時雪上娛樂門票由$129起、親子票即一大一細為$205，除開人均只需$102.5；滑雪票有3、4小時及不限時之選，價錢由$216起，即可無時無刻沉浸於冰雪世界。

珠海萬雪匯門票

價錢：$129起

按此經Klook預訂

按此經KKday預訂

按此經Trip.com預訂

珠海首個室內滑雪場「萬雪匯冰雪樂園」，滑雪區特設總長190米雙向初中級滑雪道。（相片來源：Vivi@小紅書）

娛雪區提供十多項娛雪項目如冰雕迷宮、雪上單車、雪地香蕉船、每小時定時飄雪等。（相片來源：Vivi@小紅書）

珠海萬雪匯冰雪樂園

地址：珠海市香洲區珠海大道南屏科技工業園南側約140米（地圖按此）

交通：港珠澳大橋珠海口岸坐的士，約13分鐘車程

珠海1日遊行程3. 珠海長隆飛船樂園

萬聖節都能提早享用雙11優惠，Klook推出珠海長隆飛船樂園門票買2大送1小優惠，三人入場只需$698，除開人均只需$232.6，Yahoo購物專員睇過10月28-31日均適用，不論重陽或萬聖節都可入場玩餐飽。樂園以太空船為主題造型，總建築面積更達40萬平方米，共佔兩層高，設15個主題區域，提供17項海洋和宇宙主題特色遊樂設施以及4個表演劇場，包括首個國內真實水下潛水騎乘體驗設施「深海潛艇」，以及運用最新視聽技術的「百慕大歷險」5D 動感平台影院，集自然生態景觀、珍稀海洋生物展示、趣味科普研學、外太空奇幻場景、沉浸互動演藝、高科技遊樂等各種體驗於一身！

珠海長隆飛船樂園門票買2大送1小

適用日期：2025年10月28-31日

價錢：$698，人均$232.6起

按此經Klook預訂

樂園以太空船為主題造型，總建築面積更達40萬平方米，共佔兩層高。（相片來源：Klook）

設15個主題區域，提供17項海洋和宇宙主題特色遊樂設施以及4個表演劇場。（相片來源：Klook）

首個國內真實水下潛水騎乘體驗設施「深海潛艇」。（相片來源：Klook）

珠海長隆宇宙飛船

地址：珠海市橫琴新區富祥灣珠海長隆度假區飛船酒店旁（地圖按此）

營業時間：10am-6pm

交通：乘搭跨境直通巴士至長隆飛船酒店下車

珠海1日遊行程4. 珠海環宇城HALLOWOW南瓜綺遇季

想有節日氣氛，珠海環宇城推出「HALLOWOW南欣綺遇季」，設有3米高巨型毛絨南瓜，日間毛鬙鬙好可愛、入夜發光充滿神秘感，於即日起至11月7日期間凡於場內消費，即可免費換領南瓜頭箍、寵物南瓜頭飾或領帶等，讓大家拍下充滿節日氣氛的照片。其他指定日子將舉行萌寵巡遊記、攝影專場，可帶同毛孩一同出發，體驗滿滿的儀式感。

珠海環宇城由即日起至11月7日推出「HALLOWOW南欣綺遇季」主題活動。（相片來源：珠海環宇城@小紅書）

設有3米高巨型毛絨南瓜，日間毛鬙鬙好可愛、入夜發光充滿神秘感。（相片來源：阿拉伯Prince@小紅書）

即日起至11月7日期間凡於場內消費，即可免費換領南瓜頭箍、寵物南瓜頭飾或領帶等，讓大家拍下充滿節日氣氛的照片。（相片來源：阿拉伯Prince@小紅書）

其他指定日子將舉行萌寵巡遊記、攝影專場，可帶同毛孩一同出發，體驗滿滿的儀式感。（相片來源：阿拉伯Prince@小紅書）

珠海環宇城HALLOWOW南瓜綺遇季

日期：由即日起至11月7日

地址：珠海市香洲區前山前河北路96號（地圖按此）

交通：珠海站乘車約18分鐘

珠海1日遊行程5. 富華里萬聖節

富華里萬聖節以蝙蝠為主題，無論樹上、天空或是露台都隱藏了蝙蝠仔，設有多個大打卡位，包括中央廣場的超大隻毛茸茸蝙蝠，入夜後其大眼睛及身上的熒光裝飾均會發光；戶外開放式街區懸掛了巨型月亮，月亮印有女巫騎掃帚剪影圖案；霓虹燈蝙蝠玻璃牆，黑蝙蝠貼紙加上紫綠色燈光，滿有節日氛圍。當中10月31日及11月1日將有百梗夜行以及暗夜化妝室，集結多位專葉彩妝師為大家化妝，亦會大派萬聖節頭飾，打造一個盛大的萬聖節派對！

中央廣場的超大隻毛茸茸蝙蝠，入夜後其大眼睛及身上的熒光裝飾均會發光。（相片來源：富華里@小紅書）

戶外開放式街區懸掛了巨型月亮，月亮印有女巫騎掃帚剪影圖案。（相片來源：阿拉伯Prince@小紅書）

霓虹燈蝙蝠玻璃牆，黑蝙蝠貼紙加上紫綠色燈光，滿有節日氛圍。

富華里萬聖節以蝙蝠為主題，無論樹上、天空或是露台都隱藏了蝙蝠仔。（相片來源：阿拉伯Prince@小紅書）

富華里

地址：珠海市香洲區九洲大道西與白石路交匯處（地圖按此）

交通：珠海站乘車約15分鐘

